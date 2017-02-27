Сибарит написав:НБУ вчера, по всей видимости, на рынок не выходил. Анализ ликвидности показывает покупку 3 млн, но это наверняка расчет по результатам второй интервенции среды, которая проводилась после 15-30.
Совершенно верно, коллега! Только хотел написать: 3 млн - это покупки ТОМом в среду по 26,615. Вчера папы не было, совсем не было.
И чтобы два раза не писать, хочу тоже добавить свои 5 копеек в защиту Denik. Человек пишет очень интересные и полезные вещи. И имеющие непосредственное отношение к курсу доллара. Надеюсь, что он продолжит это делать и дальше.
Так он же глупости пишет. Чем они могут быть полезны. Тут такие бравурные тексты периодически выскакивают, только никнеймы меняются. С реальностью это никак не соотносится.
Denik написав:В плане энергетики позиция русских выглядит выигрышной только до 2023 года из-за высоких цен на газ. В средне и долгосрочной перспективе РФ проигрывает. Причина в ВИЭ.
Чомусь всі забули, що мета "потоку-2" виключити Україну з транзиту, він особисто фріцам нах не потрібен, їм і зараз газу вистачає, і при існуючих трубах і далі вистачить. Він і росії не потрібен, більше газу вони не продадуть з ним. Потік-2 кацапи побудували за свої великі гроші, ще побудувала ( то текст 2018 року, газогін вже готовий) продовження і вже врізалися європейську ГТС, через яке буде постачати газколи по українській ГТС газ перестане поступати у Європу. Схоже, німці щось давно знають і їм просто не потрібен бардак у Європі без газу, тому вони і протягують цей проект. Особисто я бачу, що вони готуються жити без газу з української ГТС. Питання яке чомусь не хочеться задавати собі - яким чином буде відключатися українська ГТС... Які там Тесла, водень чи вітряки та "профіти української енергетики" у перспективах курса гривні
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 20 сер, 2021 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Искатель написав:И чтобы два раза не писать, хочу тоже добавить свои 5 копеек в защиту Denik. Человек пишет очень интересные и полезные вещи. И имеющие непосредственное отношение к курсу доллара. Надеюсь, что он продолжит это делать и дальше.
Так он же глупости пишет. Чем они могут быть полезны. Тут такие бравурные тексты периодически выскакивают, только никнеймы меняются. С реальностью это никак не соотносится.
Искатель написав:И чтобы два раза не писать, хочу тоже добавить свои 5 копеек в защиту Denik. Человек пишет очень интересные и полезные вещи. И имеющие непосредственное отношение к курсу доллара. Надеюсь, что он продолжит это делать и дальше.
Так он же глупости пишет. Чем они могут быть полезны. Тут такие бравурные тексты периодически выскакивают, только никнеймы меняются. С реальностью это никак не соотносится.
У каждого своя реальность.
В смысле? Реальность - это рост потребления углеводородного сырья. (Увы и ах). Не взирая на разных Деников. Хотя можно закинуться чем-нибудь и поверить в очередной чёс.
Искатель написав:И чтобы два раза не писать, хочу тоже добавить свои 5 копеек в защиту Denik. Человек пишет очень интересные и полезные вещи. И имеющие непосредственное отношение к курсу доллара. Надеюсь, что он продолжит это делать и дальше.
Так он же глупости пишет. Чем они могут быть полезны. Тут такие бравурные тексты периодически выскакивают, только никнеймы меняются. С реальностью это никак не соотносится.
У каждого своя реальность.
Да в Киеве правит хунта. На межбанке НБУ заливает ярды доллара чтобы сдержать обвал гривны. Доллара нигде в продаже нет, на окнах банков и обменок пустые и не подкреплённые наличием цифры. Думаете я бред говорю? Нет, я просто повторяю, что напаривают лохторату мышебратья, главное верят беззаговорочно. А теперь настоящий разрыв шаблона....это....барабанная дробь....да вы догадалсь - это ЛИПОВАЯ и естественно не настоящая РЕВАЛЬВАЦИЯ. Так что человек скорее всего с востока или юга, вывсёврёте, обвал им чудится везде. Аргументов возразить по сути нет, легче просто кинуть всё брехня. Скоро крах и дефолт. По курсу. Да ёмаё, опять ревальвация! Конечно липовая))
sequence написав:Оптимистичненько так у вас все выглядит - на деле все будет сложнее и дольше, ИМХО. Потребление электричества только растет и будет расти из-за тех же электрокаров, которые на деле покупатели не оценили, предпочитая гибриды. ВИЭ отличаются нестабильностью, в любом случае нужны оперативные маневровые мощности, что сгладят пики потребления в жару/дубарь(особенно - при морозах часто нет ни ветра, ни солнца). Помимо прочего, уголь собираются прикрывать, как "более грязный", газовые ТЭЦ станут основой маневровой генерации во всей Европе. К тому же, газ, наряду с нефтью - первоисточник органической и не очень химии: удобрения, пластмассы, клея и т.д. Так что ваш эко-оптимизм на таких сроках (3 года!!!)
Про 3 года я писал только что в основном свободная сейчас угольная генерация Украины займет место газовой генерации в Восточной Европе. 10% парка электромобилей к 2025 году - это реальность. Тесла и Фольксваген уже продают по 200 тысяч в квартал. Ситуация уже ускорена (с 3-его квартала) субсидиями в Германии и Польше. И будет еще более ускорена запуском 2 гигафабрик Теслы в этом году. Кроме того я не верю, что тупой массовый майнинг битка и прочей крипты будет происходить еще 3 года. С газом не все так классно. Та же Польша низачто не перейдет с угля на газ, а перейдет сразу на ВИЭ или АЭС. К тому же именно оперативные резервные мощности не требуют постоянного потребления значительных объемов газа. Я просто пишу о том, что энергетический рынок к концу 2024 года (завершение контракта с ГП) не будет таким как сейчас, его зависимость от ископаемых углеводородов будет значительно меньшей. Все по чуть-чуть делают шаги вперед (кроме Германии, которая с АЭС уходит на газ и уголь). Мой оптимизм по поводу энергетики Украины связан с тем, что РФ создала серьезные проблемы в энергетике в 2014-2015 году. В ответ на это были запущены многомиллиардные программы противодействия: - строительство ЛЭП с АЭС к потребителям; - переход газовым маркам угля; - дальнейшее строительство Днестровской и Ташлыкской ГАЭС; - строительство брызгальных бассейнов Южноукраинской АЭС. В 2019-2021 практически все было завершено + много мощностей ВИЭ было построено в 2019.
viy написав:Для всего этого мало Нептунов с Байрактарами, нужны еще стальные яйца, мотивация и т.д. и т.п.
Чувство мести вызывает сильную ненависть, а это сильная мотивация - кто общался с АТОшниками - знает.
viy написав:1. Коллапс в отопительный сезон на фоне низких остатков газа и отсутствия притока в достаточном количестве.
Российская пропаганда пугает отопительным коллапсом со второй газовой войны 2009 года. Исходя из текущих запасов газа коллапса в этом году точно не будет. По факту - для отопления хватает внутренней добычи, а производители удобрений и металлурги могут купить по реверсу несколько миллиардов кубов практически по любой цене (точно большей чем рядовые бюргеры для отопления). Кроме того само, отопление все больше и больше переходит на тепловые насосы/кондиционеры. Тариф на э/э 1,44 / 1,68 очень этому способствует.
viy написав:2. Инфляция промышленных цен на фоне резко подорожавших э/э, газа, другого топлива
В случае инфляции промышленных цен в той же Германии из-за дорогих энергоносителей производство будет перенесено в ту же Польшу.
viy написав:3. Глобальный мировой кризис по типу и подобию 2008 года.
В глобальный кризис спрос на продовольствие никуда не пропадет. И разве не тушили последние глобальные кризисы печатным станком ФРС?
vitaliian написав:он писал не про дорожай а про дешевей евро.
Да, имелось в виду курс евро-доллар 1:1. Гигафабрики той же Теслы строятся в 3 раза быстрее в США, чем в Германии....
zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.
Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
сегодня зашёл на 40% в газике, из проданного в начале года, остальное попробую выкупать исходя из прогноза Denik, если нервы выдержат... Запорожье в обед, чёрный 26,80/26,85
zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.
Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
сегодня зашёл на 40% в газике, из проданного в начале года, остальное попробую выкупать исходя из прогноза Denik, если нервы выдержат... Запорожье в обед, чёрный 26,80/26,85
Газик 26,75 ставил для привлечения на депозит или и с собой тоже давал?
Denik написав:По этому нафталину. Пшеницы намолочено уже 23 млн. т. Полный результат будет 32+. Потребление - 8 млн. т. Соответственно экспорт будет 24+, а не 20, как на графике.
По урожаю зерна полностью подтвердилась цифра 32+. https://minagro.gov.ua/ua/map Цифра 33, которую предполагал отчет USDA, по всей видимости будет достигнута. Равно как и вся цифра урожая - 85. Уже имеем
еще 1,5 доберем на ранних зерновых + гречихе, итого 45 + 39 млн.т. - оценка кукурузы от USDA. Экспорт - 65 млн. т., уже экспортировано - 6 млн. т. https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna Осталось экспортировать 59 млн.т. на 17,7 млрд. долларов при текущих ценах.
Кстати НБУ стал с откупом по 26,645 - не пускает пойти ниже, возможно видя что в торговле ЖРС не все так радужно и никому нафиг не надо обвал вниз, а потом - скачек вверх.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 20 сер, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................20.08.2021..........25.08.2021 дата розрахунку...............19.08.2021...........20.08.2021 Євро..................................31,169..................31,1287...-0.13% Долар США.......................26,6504................26,6718...+0.08% После полудня гривна отыграла почти копейку.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. Испив утренний кофе, решили отдать дань росту доллара в мире и очень лениво выросли на 1.5 копейки. После выхода на рынок после 11 основных игроков надолго уравновесились. Скромную попытку опуститься на полкопейки с последовавшим возвращением нарушением равновесия назвать трудно. В мире доллар с открытием американской сессии вчера вечером вырос, ночь простоял спокойно, а с открытием европейской сессии снова пошел вверх, достигнув нового максимума этого года. Справочный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000, что на 1.5 копейки выше открытия. После 12 попытались приподняться на полкопейки, развернулись и к обеду опустились на 4 копейки. Наскоро перекусив, опустились еще на полкопейки, но почти сразу выросли на те же полкопейки. Последний час движений не было. Доносятся вести, что ниже не пускает регулятор. В мире доллар после 12 немного откатился, но вскоре вернулся к полуденному максимуму. Есть намек на стабилизацию. Время начала отскока в мире совпало с временем разворота на нашем рынке. Официальный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. На фоне подорожания доллара в мире это выглядит как укрепление.
Этот день в истории: 2020 - 27.4812 (+17) -81 2019 - 25.1313 (-4) +154
2018 - 27.6967 (-20) 2017 - 25.4904 (-1/0)
ЗЫ Коллеги! Я понимаю, что в пятницу вечером мое предложение может показаться странным, но все же давайте обсуждать валюту и курсообразующие факторы, а не друг друга.