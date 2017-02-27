Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:34

sequence написав: Оптимистичненько так у вас все выглядит - на деле все будет сложнее и дольше, ИМХО. Потребление электричества только растет и будет расти из-за тех же электрокаров, которые на деле покупатели не оценили, предпочитая гибриды. ВИЭ отличаются нестабильностью, в любом случае нужны оперативные маневровые мощности, что сгладят пики потребления в жару/дубарь(особенно - при морозах часто нет ни ветра, ни солнца).

Помимо прочего, уголь собираются прикрывать, как "более грязный", газовые ТЭЦ станут основой маневровой генерации во всей Европе. К тому же, газ, наряду с нефтью - первоисточник органической и не очень химии: удобрения, пластмассы, клея и т.д. Так что ваш эко-оптимизм на таких сроках (3 года!!!) Оптимистичненько так у вас все выглядит - на деле все будет сложнее и дольше, ИМХО. Потребление электричества только растет и будет расти из-за тех же электрокаров, которые на деле покупатели не оценили, предпочитая гибриды. ВИЭ отличаются нестабильностью, в любом случае нужны оперативные маневровые мощности, что сгладят пики потребления в жару/дубарь(особенно - при морозах часто нет ни ветра, ни солнца).Помимо прочего, уголь собираются прикрывать, как "более грязный", газовые ТЭЦ станут основой маневровой генерации во всей Европе. К тому же, газ, наряду с нефтью - первоисточник органической и не очень химии: удобрения, пластмассы, клея и т.д. Так что ваш эко-оптимизм на таких сроках (3 года!!!)

viy написав: Для всего этого мало Нептунов с Байрактарами, нужны еще стальные яйца, мотивация и т.д. и т.п. Для всего этого мало Нептунов с Байрактарами, нужны еще стальные яйца, мотивация и т.д. и т.п.

viy написав: 1. Коллапс в отопительный сезон на фоне низких остатков газа и отсутствия притока в достаточном количестве. 1. Коллапс в отопительный сезон на фоне низких остатков газа и отсутствия притока в достаточном количестве.

viy написав: 2. Инфляция промышленных цен на фоне резко подорожавших э/э, газа, другого топлива 2. Инфляция промышленных цен на фоне резко подорожавших э/э, газа, другого топлива

viy написав: 3. Глобальный мировой кризис по типу и подобию 2008 года. 3. Глобальный мировой кризис по типу и подобию 2008 года.

vitaliian написав: он писал не про дорожай а про дешевей евро. он писал не про дорожай а про дешевей евро.

Про 3 года я писал только что в основном свободная сейчас угольная генерация Украины займет место газовой генерации в Восточной Европе.10% парка электромобилей к 2025 году - это реальность. Тесла и Фольксваген уже продают по 200 тысяч в квартал. Ситуация уже ускорена (с 3-его квартала) субсидиями в Германии и Польше. И будет еще более ускорена запуском 2 гигафабрик Теслы в этом году.Кроме того я не верю, что тупой массовый майнинг битка и прочей крипты будет происходить еще 3 года. С газом не все так классно. Та же Польша низачто не перейдет с угля на газ, а перейдет сразу на ВИЭ или АЭС. К тому же именно оперативные резервные мощности не требуют постоянного потребления значительных объемов газа.Я просто пишу о том, чтоВсе по чуть-чуть делают шаги вперед (кроме Германии, которая с АЭС уходит на газ и уголь).Мой оптимизм по поводу энергетики Украины связан с тем, что РФ создала серьезные проблемы в энергетике в 2014-2015 году. В ответ на это были запущены многомиллиардные программы противодействия:- строительство ЛЭП с АЭС к потребителям;- переход газовым маркам угля;- дальнейшее строительство Днестровской и Ташлыкской ГАЭС;- строительство брызгальных бассейнов Южноукраинской АЭС.В 2019-2021 практически все было завершено + много мощностей ВИЭ было построено в 2019.Чувство мести вызывает сильную ненависть, а это сильная мотивация - кто общался с АТОшниками - знает.Российская пропаганда пугает отопительным коллапсом со второй газовой войны 2009 года. Исходя из текущих запасов газа коллапса в этом году точно не будет. По факту - для отопления хватает внутренней добычи, а производители удобрений и металлурги могут купить по реверсу несколько миллиардов кубов практически по любой цене (точно большей чем рядовые бюргеры для отопления). Кроме того само, отопление все больше и больше переходит на тепловые насосы/кондиционеры. Тариф на э/э 1,44 / 1,68 очень этому способствует.В случае инфляции промышленных цен в той же Германии из-за дорогих энергоносителей производство будет перенесено в ту же Польшу.В глобальный кризис спрос на продовольствие никуда не пропадет. И разве не тушили последние глобальные кризисы печатным станком ФРС?Гигафабрики той же Теслы строятся в 3 раза быстрее в США, чем в Германии....