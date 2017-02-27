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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8158815981608161>
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:24

  viy написав:Этой осенью-зимой многовато факторов чтобы гривна вернулась в свой привычный коридор, а не бегала полями 2019 года.


А разве она из него куда-то выходила?
Уже лет шесть как курс 26 плюс/минус 10%.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:36

  Aps написав:
  viy написав:Этой осенью-зимой многовато факторов чтобы гривна вернулась в свой привычный коридор, а не бегала полями 2019 года.


А разве она из него куда-то выходила?
Уже лет шесть как курс 26 плюс/минус 10%.

Не совсем корректно высказался. Пока она в коридоре, и в рамках коридора должна слабнуть следующие месяца три-четыре. Но Denik прогнозирует укрепление чуть ли не до 24,00.
Мое имхо коридор 26,5-28,50, причем нижняя часть коридора летняя, верхняя зимняя, как то так, тяжело уже в пятницу понятно формулировать свою мысль) я допускаю боковик до начала отопительного сезона, а дальше на север.
viy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:36

  Aps написав:
  viy написав:Этой осенью-зимой многовато факторов чтобы гривна вернулась в свой привычный коридор, а не бегала полями 2019 года.


А разве она из него куда-то выходила?
Уже лет шесть как курс 26 плюс/минус 10%.

27+- а не 26
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Не совсем корректно высказался. Пока она в коридоре, и в рамках коридора должна слабнуть следующие месяца три-четыре. Но Denik прогнозирует укрепление чуть ли не до 24,00.

Будем точнее
  Denik написав:Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.

24 пока позволяет экспортный фундамент, но зимой все будет похуже из-за ЖРС.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фундамент позволяет, но не позволит нбу
funky77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:14

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 16-20.08.2021 НБУ выкупил на МБ $118 млн. Из них:
- 15 - методом выбора лучшей цены.
- 103 - по единому курсу.
Ничего не продавал. Мои подозрения по поводу участия НБУ в ликвидации перекоса в понедельник вечером не подтвердились. Рынок справился сам.

По дням:
- понедельник - 5 + 98.7;
- вторник - 5;
- среда - 5 + 3;
- четверг - 0;
- пятница - 1.3.

Чистая покупка с начала года составила $1211.6 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:16

Какой фундамент?Украинские реалии мало на что влияют,даже на курс гривны не особо.Если Фед прикрутит кран,то заграничному трэшу ,сырьевым и фронтье валютам мало не покажется,сырье хорошо подешевет.Сейчас мы в зоне покупок,я с радостью беру по 26,8,26,75 то,что сливал по 28,2.Мы ещё увидим 28,5,уверен.И,конечно же брать сейчас надо доллар.На евро посмотрю от 1.1,не раньше.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:28

  volk-1970 написав:А в моей реальности Украина - это карточный домик , построенный на песке со структурой экспорта 100-летней давности ( металл + зерно ) , гигантскими расходами на обслуживание гос.долга ( + варранты - гарантия изъятия доходов бюджета при высоком росте ВВП ), и непредсказуемым соседом .Если к этому ещё прибавить ежегодное уменьшение населения ,и продажность власть имущих , которые " живут на другой планете ( в офшорах ) , родной " ( " Кин-дза-дза" ) , то ближайшие перспективы Страны мне видятся не такими уж радужными .


а в ГУЛАГЕ какие перспективы были? вот то то и оно

нормально мы живем (если бы не Кравчук/Кучма и все кто после них)

уже 3 дня смотрю эти фильмы и вспоминаю год за годом страна/мир и моя семья их провели рекомендую всем вспомнить...



тридцать лет-30 фильмов (там и про курсы валют-и купона и гривны)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Реалии такие, что они удавятся, будут "сглаживать", но не дадут нормально укрепиться гривне.
Востаннє редагувалось funky77 в П'ят 20 сер, 2021 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:35

  goldfinger написав:Какой фундамент?Украинские реалии мало на что влияют,даже на курс гривны не особо.Если Фед прикрутит кран,то заграничному трэшу ,сырьевым и фронтье валютам мало не покажется,сырье хорошо подешевет.Сейчас мы в зоне покупок,я с радостью беру по 26,8,26,75 то,что сливал по 28,2.Мы ещё увидим 28,5,уверен.И,конечно же брать сейчас надо доллар.На евро посмотрю от 1.1,не раньше.


ты умный, потому что тебя жареный петух клевал и не раз....
богатеешь потихоньку и благодари бога

вот зачем зраду разводить, вот как только, так все посыплется...карточный домик, кран и тд

Що все буде добре
Для кожного з нас
Що все буде добре
Настане наш час(С)

жаль ЛиБО пропал, он бы рассказал какой нас украинцев в ближайшие годы ждет жир
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