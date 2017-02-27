А разве она из него куда-то выходила?
Уже лет шесть как курс 26 плюс/минус 10%.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:24
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:36
Не совсем корректно высказался. Пока она в коридоре, и в рамках коридора должна слабнуть следующие месяца три-четыре. Но Denik прогнозирует укрепление чуть ли не до 24,00.
Мое имхо коридор 26,5-28,50, причем нижняя часть коридора летняя, верхняя зимняя, как то так, тяжело уже в пятницу понятно формулировать свою мысль) я допускаю боковик до начала отопительного сезона, а дальше на север.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:36
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Будем точнее
24 пока позволяет экспортный фундамент, но зимой все будет похуже из-за ЖРС.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Фундамент позволяет, но не позволит нбу
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:14
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 16-20.08.2021 НБУ выкупил на МБ $118 млн. Из них:
- 15 - методом выбора лучшей цены.
- 103 - по единому курсу.
Ничего не продавал. Мои подозрения по поводу участия НБУ в ликвидации перекоса в понедельник вечером не подтвердились. Рынок справился сам.
По дням:
- понедельник - 5 + 98.7;
- вторник - 5;
- среда - 5 + 3;
- четверг - 0;
- пятница - 1.3.
Чистая покупка с начала года составила $1211.6 млн.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:16
Какой фундамент?Украинские реалии мало на что влияют,даже на курс гривны не особо.Если Фед прикрутит кран,то заграничному трэшу ,сырьевым и фронтье валютам мало не покажется,сырье хорошо подешевет.Сейчас мы в зоне покупок,я с радостью беру по 26,8,26,75 то,что сливал по 28,2.Мы ещё увидим 28,5,уверен.И,конечно же брать сейчас надо доллар.На евро посмотрю от 1.1,не раньше.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:28
а в ГУЛАГЕ какие перспективы были? вот то то и оно
нормально мы живем (если бы не Кравчук/Кучма и все кто после них)
уже 3 дня смотрю эти фильмы и вспоминаю год за годом страна/мир и моя семья их провели рекомендую всем вспомнить...
тридцать лет-30 фильмов (там и про курсы валют-и купона и гривны)
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Реалии такие, что они удавятся, будут "сглаживать", но не дадут нормально укрепиться гривне.
Востаннє редагувалось funky77 в П'ят 20 сер, 2021 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:35
ты умный, потому что тебя жареный петух клевал и не раз....
богатеешь потихоньку и благодари бога
вот зачем зраду разводить, вот как только, так все посыплется...карточный домик, кран и тд
Що все буде добре
Для кожного з нас
Що все буде добре
Настане наш час(С)
жаль ЛиБО пропал, он бы рассказал какой нас украинцев в ближайшие годы ждет жир
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