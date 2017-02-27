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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8158815981608161
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:40

  funky77 написав:Реалии такие, что они удавятся, но не дадут нормально укрепиться гривне.


да откуда вы такие пессимисты только беретесь

а 26,75 этого мало,
когда продал валюту в апреле/мае думал вот бы откупиться не дороже 27,20...ну может подфартит и будет 27,00

а тут просто жадность у людей непомерная

никто в НБУ не удавится, там профи знают своё дело,

зажми *йца в кулак и жди до 28 сентября, если мочи нет терпеть, откупись и не ной здесь
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:41

  goldfinger написав:Какой фундамент?Украинские реалии мало на что влияют,даже на курс гривны не особо.Если Фед прикрутит кран,то заграничному трэшу ,сырьевым и фронтье валютам мало не покажется,сырье хорошо подешевет.Сейчас мы в зоне покупок,я с радостью беру по 26,8,26,75 то,что сливал по 28,2.Мы ещё увидим 28,5,уверен.И,конечно же брать сейчас надо доллар.На евро посмотрю от 1.1,не раньше.


Именно. Во-первых, не весь фундамент, а одна из свай. Во-вторых, грунт, на котором все стоит, непостоянен и зависит от процессов, на которые мы далеко не всегда можем влиять.

Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.

Не понимающим, о чем речь - учить матчасть (Taper tantrum 2014-2015 гг и Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг)

  prodigy написав:жаль ЛиБО пропал, он бы рассказал какой нас украинцев в ближайшие годы ждет жир


Зато Кухар никуда не пропадал и продолжает развлекать своих читателей экономическим фэнтези :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:
  funky77 написав:Реалии такие, что они удавятся, но не дадут нормально укрепиться гривне.


да откуда вы такие пессимисты только беретесь

а 26,75 этого мало,
когда продал валюту в апреле/мае думал вот бы откупиться не дороже 27,20...ну может подфартит и будет 27,00

а тут просто жадность у людей непомерная

никто в НБУ не удавится, там профи знают своё дело,

зажми *йца в кулак и жди до 28 сентября, если мочи нет терпеть, откупись и не ной здесь
У меня жадность?)))) А я думал у Ахметыча со товарищами, ради которых нбу старается. Плюс ещё мозги промывают пересичному из каждого утюга, что низкий курс гривны ему во благо))))
Откуда вы такие хомяки берётесь?)))
funky77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:24

  prodigy написав:жаль ЛиБО пропал, он бы рассказал какой нас украинцев в ближайшие годы ждет жир

Вместо Libo будем смотреть на президента Зеленского, который на днях
совершает вояж в Вашингтон для встречи в верхах.
Если привезёт сюда И.Маска и Т.Кука, которые тут поставят заводы по сборке
Тesla и Apple, то это будет действительно жир, так как за ними придут другие.
Если привезет только словесную пену, то это тоже будет показательный результат,
как нас там воспринимают, и что нас может ждать в ближайшие годы...
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