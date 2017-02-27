goldfinger написав:Какой фундамент?Украинские реалии мало на что влияют,даже на курс гривны не особо.Если Фед прикрутит кран,то заграничному трэшу ,сырьевым и фронтье валютам мало не покажется,сырье хорошо подешевет.Сейчас мы в зоне покупок,я с радостью беру по 26,8,26,75 то,что сливал по 28,2.Мы ещё увидим 28,5,уверен.И,конечно же брать сейчас надо доллар.На евро посмотрю от 1.1,не раньше.
Именно. Во-первых, не весь фундамент, а одна из свай. Во-вторых, грунт, на котором все стоит, непостоянен и зависит от процессов, на которые мы далеко не всегда можем влиять.
Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.
Не понимающим, о чем речь - учить матчасть (Taper tantrum 2014-2015 гг и Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг)
prodigy написав:жаль ЛиБО пропал, он бы рассказал какой нас украинцев в ближайшие годы ждет жир
Зато Кухар никуда не пропадал и продолжает развлекать своих читателей экономическим фэнтези
funky77 написав:Реалии такие, что они удавятся, но не дадут нормально укрепиться гривне.
да откуда вы такие пессимисты только беретесь
а 26,75 этого мало, когда продал валюту в апреле/мае думал вот бы откупиться не дороже 27,20...ну может подфартит и будет 27,00
а тут просто жадность у людей непомерная
никто в НБУ не удавится, там профи знают своё дело,
зажми *йца в кулак и жди до 28 сентября, если мочи нет терпеть, откупись и не ной здесь
У меня жадность?)))) А я думал у Ахметыча со товарищами, ради которых нбу старается. Плюс ещё мозги промывают пересичному из каждого утюга, что низкий курс гривны ему во благо)))) Откуда вы такие хомяки берётесь?)))
prodigy написав:жаль ЛиБО пропал, он бы рассказал какой нас украинцев в ближайшие годы ждет жир
Вместо Libo будем смотреть на президента Зеленского, который на днях совершает вояж в Вашингтон для встречи в верхах. Если привезёт сюда И.Маска и Т.Кука, которые тут поставят заводы по сборке Тesla и Apple, то это будет действительно жир, так как за ними придут другие. Если привезет только словесную пену, то это тоже будет показательный результат, как нас там воспринимают, и что нас может ждать в ближайшие годы...
zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.
Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
сегодня зашёл на 40% в газике, из проданного в начале года, остальное попробую выкупать исходя из прогноза Denik, если нервы выдержат... Запорожье в обед, чёрный 26,80/26,85
Газик 26,75 ставил для привлечения на депозит или и с собой тоже давал?
Последний рабочий день на валютном рынке перед празднованием Дня Независимости Украины прошел в достаточно активном противостоянии курсовых интересов крупнейших игроков. В итоге, правда не без помощи Нацбанка — «победили» продавцы.
Формально доллар на торгах вырос на 1 копейку — с 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен, а вот курс евро практически не изменился и остался к вечеру 20 августа на отметке 31,15/31,17 гривен. «Перетягивание курсового каната» между покупателями и продавцами проходило с переменным успехом.
В первые несколько часов сессии спрос превышал предложение и курс вырос с утренних 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен к 11 часам и до 26,68/26,70 к полудню. Затем продавцов оставалось еще много, а вот покупатели уже почти все закрыли свои основные суммы, и на обед дилеры пошли при уровне 26,655/26,675 гривен.
К 14 часам предложение начало превышать спрос и котировки имели все шансы просесть на единичных сделках к концу дня к цели около 26,62−26,63 гривен за доллар. Но вмешался Нацбанк. Он вышел на рынок с покупкой доллара ближе к 15 часам с ценником в 26,645 гривен и этим заставил всех участников рынка котировать свои операции выше данной отметки. И хотя реальных сделок в этот момент уже на рынке было очень мало, формально котировки выросли до 26,675/26,695 гривен к концу дня.
Главные события 20 августа на валютном рынке:
Доллар за день вырос на 1 копейку — с утренних 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен к концу сессии.
Нацбанк неожиданно после обеда выходил на межбанк с покупкой доллара по 26,645 гривен и этим подтолкнул рынок к дальнейшему росту котировок.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6809 гривен, а официальный курс на 25 августа 2021 года установлен на уровне 26,6718 гривен за доллар.
1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень. 2) Когда-то писал еще про сладкие курсы на окнах Сбербанка. Вот и сегодня 26.72. Ларчик открылся просто - это безналичный курс для клиентов банка. Зачем они его лепят на окна, одному Богу известно. Для пересичных курс 26.82. Хитрые эти москали!
За 16-20 августа НБУ купил 118 млн долларов. Судя по всему, дело было так: понедельник 16.08 - 105 млн долларов (там по анализу ликвидности выходит 103,6, но у меня была за этот день точная инфа, что было 5+100. Что-то там влезло, что смазало цифру) вторник 17.08 - 5 млн долларов среда 18.08 . 5+3 (ТОМом) = 8 млн долларов Вчера папы не было. Сегодня он вышел по 26,645, но ничего не купил.
zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.
Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
сегодня зашёл на 40% в газике, из проданного в начале года, остальное попробую выкупать исходя из прогноза Denik, если нервы выдержат... Запорожье в обед, чёрный 26,80/26,85
Газик 26,75 ставил для привлечения на депозит или и с собой тоже давал?
я через депо, хотя у них даже штука мотлохом была, но мне она погоды не делала...
zРадио написав:Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.
Сейчас тенденция такова, что к ужесточению ДКП ФРС валютные резервы НБУ будут больше, чем внешний государственный долг.