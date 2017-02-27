Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:27

Последний рабочий день на валютном рынке перед празднованием Дня Независимости Украины прошел в достаточно активном противостоянии курсовых интересов крупнейших игроков. В итоге, правда не без помощи Нацбанка — «победили» продавцы.



Формально доллар на торгах вырос на 1 копейку — с 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен, а вот курс евро практически не изменился и остался к вечеру 20 августа на отметке 31,15/31,17 гривен. «Перетягивание курсового каната» между покупателями и продавцами проходило с переменным успехом.



В первые несколько часов сессии спрос превышал предложение и курс вырос с утренних 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен к 11 часам и до 26,68/26,70 к полудню. Затем продавцов оставалось еще много, а вот покупатели уже почти все закрыли свои основные суммы, и на обед дилеры пошли при уровне 26,655/26,675 гривен.



К 14 часам предложение начало превышать спрос и котировки имели все шансы просесть на единичных сделках к концу дня к цели около 26,62−26,63 гривен за доллар. Но вмешался Нацбанк. Он вышел на рынок с покупкой доллара ближе к 15 часам с ценником в 26,645 гривен и этим заставил всех участников рынка котировать свои операции выше данной отметки. И хотя реальных сделок в этот момент уже на рынке было очень мало, формально котировки выросли до 26,675/26,695 гривен к концу дня.

Главные события 20 августа на валютном рынке:



Доллар за день вырос на 1 копейку — с утренних 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен к концу сессии.



Нацбанк неожиданно после обеда выходил на межбанк с покупкой доллара по 26,645 гривен и этим подтолкнул рынок к дальнейшему росту котировок.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6809 гривен, а официальный курс на 25 августа 2021 года установлен на уровне 26,6718 гривен за доллар.