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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8159816081618162>
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:40

  funky77 написав:Реалии такие, что они удавятся, но не дадут нормально укрепиться гривне.


да откуда вы такие пессимисты только беретесь

а 26,75 этого мало,
когда продал валюту в апреле/мае думал вот бы откупиться не дороже 27,20...ну может подфартит и будет 27,00

а тут просто жадность у людей непомерная

никто в НБУ не удавится, там профи знают своё дело,

зажми *йца в кулак и жди до 28 сентября, если мочи нет терпеть, откупись и не ной здесь
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:41

  goldfinger написав:Какой фундамент?Украинские реалии мало на что влияют,даже на курс гривны не особо.Если Фед прикрутит кран,то заграничному трэшу ,сырьевым и фронтье валютам мало не покажется,сырье хорошо подешевет.Сейчас мы в зоне покупок,я с радостью беру по 26,8,26,75 то,что сливал по 28,2.Мы ещё увидим 28,5,уверен.И,конечно же брать сейчас надо доллар.На евро посмотрю от 1.1,не раньше.


Именно. Во-первых, не весь фундамент, а одна из свай. Во-вторых, грунт, на котором все стоит, непостоянен и зависит от процессов, на которые мы далеко не всегда можем влиять.

Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.

Не понимающим, о чем речь - учить матчасть (Taper tantrum 2014-2015 гг и Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг)

  prodigy написав:жаль ЛиБО пропал, он бы рассказал какой нас украинцев в ближайшие годы ждет жир


Зато Кухар никуда не пропадал и продолжает развлекать своих читателей экономическим фэнтези :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:
  funky77 написав:Реалии такие, что они удавятся, но не дадут нормально укрепиться гривне.


да откуда вы такие пессимисты только беретесь

а 26,75 этого мало,
когда продал валюту в апреле/мае думал вот бы откупиться не дороже 27,20...ну может подфартит и будет 27,00

а тут просто жадность у людей непомерная

никто в НБУ не удавится, там профи знают своё дело,

зажми *йца в кулак и жди до 28 сентября, если мочи нет терпеть, откупись и не ной здесь
У меня жадность?)))) А я думал у Ахметыча со товарищами, ради которых нбу старается. Плюс ещё мозги промывают пересичному из каждого утюга, что низкий курс гривны ему во благо))))
Откуда вы такие хомяки берётесь?)))
funky77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:24

  prodigy написав:жаль ЛиБО пропал, он бы рассказал какой нас украинцев в ближайшие годы ждет жир

Вместо Libo будем смотреть на президента Зеленского, который на днях
совершает вояж в Вашингтон для встречи в верхах.
Если привезёт сюда И.Маска и Т.Кука, которые тут поставят заводы по сборке
Тesla и Apple, то это будет действительно жир, так как за ними придут другие.
Если привезет только словесную пену, то это тоже будет показательный результат,
как нас там воспринимают, и что нас может ждать в ближайшие годы...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:26

  viy написав:
  edvardd написав:
  zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.

Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил

сегодня зашёл на 40% в газике, из проданного в начале года, остальное попробую выкупать исходя из прогноза Denik, если нервы выдержат...
Запорожье в обед, чёрный 26,80/26,85

Газик 26,75 ставил для привлечения на депозит или и с собой тоже давал?


ТАС онлайн, 26.70, бери - не хочу.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:27

Межбанк: НБУ страхует доллар

Последний рабочий день на валютном рынке перед празднованием Дня Независимости Украины прошел в достаточно активном противостоянии курсовых интересов крупнейших игроков. В итоге, правда не без помощи Нацбанка — «победили» продавцы.

Формально доллар на торгах вырос на 1 копейку — с 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен, а вот курс евро практически не изменился и остался к вечеру 20 августа на отметке 31,15/31,17 гривен. «Перетягивание курсового каната» между покупателями и продавцами проходило с переменным успехом.

В первые несколько часов сессии спрос превышал предложение и курс вырос с утренних 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен к 11 часам и до 26,68/26,70 к полудню. Затем продавцов оставалось еще много, а вот покупатели уже почти все закрыли свои основные суммы, и на обед дилеры пошли при уровне 26,655/26,675 гривен.

К 14 часам предложение начало превышать спрос и котировки имели все шансы просесть на единичных сделках к концу дня к цели около 26,62−26,63 гривен за доллар. Но вмешался Нацбанк. Он вышел на рынок с покупкой доллара ближе к 15 часам с ценником в 26,645 гривен и этим заставил всех участников рынка котировать свои операции выше данной отметки. И хотя реальных сделок в этот момент уже на рынке было очень мало, формально котировки выросли до 26,675/26,695 гривен к концу дня.

Главные события 20 августа на валютном рынке:

Доллар за день вырос на 1 копейку — с утренних 26,665/26,685 до 26,675/26,695 гривен к концу сессии.

Нацбанк неожиданно после обеда выходил на межбанк с покупкой доллара по 26,645 гривен и этим подтолкнул рынок к дальнейшему росту котировок.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6809 гривен, а официальный курс на 25 августа 2021 года установлен на уровне 26,6718 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

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Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:36

1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень.
2) Когда-то писал еще про сладкие курсы на окнах Сбербанка.
Вот и сегодня 26.72.
Ларчик открылся просто - это безналичный курс для клиентов банка. Зачем они его лепят на окна, одному Богу известно. Для пересичных курс 26.82.
Хитрые эти москали!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:11

Немного помогу коллеге Сибариту.

За 16-20 августа НБУ купил 118 млн долларов.
Судя по всему, дело было так:
понедельник 16.08 - 105 млн долларов (там по анализу ликвидности выходит 103,6, но у меня была за этот день точная инфа, что было 5+100. Что-то там влезло, что смазало цифру)
вторник 17.08 - 5 млн долларов
среда 18.08 . 5+3 (ТОМом) = 8 млн долларов
Вчера папы не было.
Сегодня он вышел по 26,645, но ничего не купил.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:21

  viy написав:
  edvardd написав:
  zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.

Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил

сегодня зашёл на 40% в газике, из проданного в начале года, остальное попробую выкупать исходя из прогноза Denik, если нервы выдержат...
Запорожье в обед, чёрный 26,80/26,85

Газик 26,75 ставил для привлечения на депозит или и с собой тоже давал?

я через депо, хотя у них даже штука мотлохом была, но мне она погоды не делала...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.

Сейчас тенденция такова, что к ужесточению ДКП ФРС валютные резервы НБУ будут больше, чем внешний государственный долг.
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