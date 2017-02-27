Denik написав:У мордора закрываются все возможности обострений, выигрышных для него. Если еще год назад мордор 2-3 сторожевиками мог полностью остановить украинский экспорт их Одессы и Николаева, то сейчас есть возможность эти сторожевики или любые корабли утопить раз 10 за 20 минут (Нептуном с целеуказанием Байрактарами). Через 2 года утопить можно будет раз 50...
дак если бы были боевые ракеты этих Нептунов, так макеты этих ракет в часть под Одессой пока завезли. Первый девизион Нептунов если не ошибаюсь только до 01.04.2022 г. должны поставить на боевое дежурство. Непонятные проблемы с шасси у машин для Нептунов (вместо шасси Краза украинского Татру чешкую вроде импортную заменили). С утверждением программы вооружений вообще печалька, приняли ее на 2021 г. в апреле-мае 2021 что-то, и это в воюющей стране. Вообщем бардак что в СБУ , что в Минобороны, да практически везде к большому сожалению...На чужом горе счастлив не будешь, но наверное благодаря мировой итуации с талибами, у мордера хоть адреналин поутихнет чуток в направлении Украины
zРадио написав:Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.
Сейчас тенденция такова, что к ужесточению ДКП ФРС валютные резервы НБУ будут больше, чем внешний государственный долг.
Мне импонирует ваш позитив, но справедливости ради нужно иметь ввиду и другие мнения... Например, только что главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт, в своей последней заметке написал: "the V-shape recovery was very strong but inflation now inducing stagflation; economic surprise indices -ve in US/China/Japan, auto production plummeting in US/Germany/Japan, US consumer confidence smacked to 10-year lows, US home sales - 13% from peak; China growth wobbling, US consumer has peaked, US fiscal optimism fading"
All of this leads to a likely outcome of a Fed potential “policy mistake” in the fall, when the US economy could be hit by a “flash recession”... Главный стратег крупнейшего банка Америки уже этой осенью видит в экономике США очень быстую рецессию... Хартнетт советует сохранять защитные инструменты во втором полугодии в качестве хорошего рыночного хеджирования. Иными словами, копите ребята американский кеш...
Востаннє редагувалось RTC12 в П'ят 20 сер, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.
Сейчас тенденция такова, что к ужесточению ДКП ФРС валютные резервы НБУ будут больше, чем внешний государственный долг.
І ще в матрацах та під грушами 100ярдів кеша в пересічних. Гагага А ще курс Бігмака та ПКС чи як його там
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 20 сер, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
GDV29 написав:дак если бы были боевые ракеты этих Нептунов, так макеты этих ракет в часть под Одессой пока завезли. Первый девизион Нептунов если не ошибаюсь только до 01.04.2022 г. должны поставить на боевое дежурство. Непонятные проблемы с шасси у машин для Нептунов (вместо шасси Краза украинского Татру чешкую вроде импортную заменили).
Своими глазами видел в Очакове перевозку чего-то очень напоминающее транспортно-пусковых контейнеров от Р-360. Валютные риски от дестабилизации с юга это очень сильно уменьшит.
Также призываю помнить, что гривневый госдолг на руках нерезидентов - квази-внутренний, а по факту - внешний, поскольку exit из бумаг выполняется не в одну операцию (продажа/экспирация), а две (продажа/экспирация + покупка твердой валюты)
RTC12 написав:Иными словами, копите ребята американский кеш...
Хедж-фонды с начала лета потихоньку разгружаются. Безоблачное небо только над робинхудерами (т.е. чистильщиками обуви)
goldfinger написав:Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.
Ну стремительно взлетать НБУ тоже не даст. Поэтому время относительно спокойно сесть на поезд будет, пусть и не на то место, на какое рассчитывал. Например, поставить себе сейчас стоп на 27 и двигать его по мере ревальвации, если она продолжится. Если что, я не ждун по 25.