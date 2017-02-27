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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8160816181628163>
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:59

  Denik написав:У мордора закрываются все возможности обострений, выигрышных для него. Если еще год назад мордор 2-3 сторожевиками мог полностью остановить украинский экспорт их Одессы и Николаева, то сейчас есть возможность эти сторожевики или любые корабли утопить раз 10 за 20 минут (Нептуном с целеуказанием Байрактарами). Через 2 года утопить можно будет раз 50...


дак если бы были боевые ракеты этих Нептунов, так макеты этих ракет в часть под Одессой пока завезли. Первый девизион Нептунов если не ошибаюсь только до 01.04.2022 г. должны поставить на боевое дежурство. Непонятные проблемы с шасси у машин для Нептунов (вместо шасси Краза украинского Татру чешкую вроде импортную заменили). С утверждением программы вооружений вообще печалька, приняли ее на 2021 г. в апреле-мае 2021 что-то, и это в воюющей стране. Вообщем бардак что в СБУ , что в Минобороны, да практически везде к большому сожалению...На чужом горе счастлив не будешь, но наверное благодаря мировой итуации с талибами, у мордера хоть адреналин поутихнет чуток в направлении Украины
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:05

  Denik написав:
  zРадио написав:Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.

Сейчас тенденция такова, что к ужесточению ДКП ФРС валютные резервы НБУ будут больше, чем внешний государственный долг.


Внешний гос.долг Украины на конец июня равнялся $54.337млрд.
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
Золотовалютные резервы Украины на конец июля составляли $28.951млрд.
Почти в 2 раза меньше. Из них около 80% в ценных бумагах, которые еще нужно продать, что делается не так быстро...
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

Мне импонирует ваш позитив, но справедливости ради нужно иметь ввиду и другие мнения...
Например, только что главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт, в своей последней заметке написал:
"the V-shape recovery was very strong but inflation now inducing stagflation; economic surprise indices -ve in US/China/Japan, auto production plummeting in US/Germany/Japan, US consumer confidence smacked to 10-year lows, US home sales - 13% from peak; China growth wobbling, US consumer has peaked, US fiscal optimism fading"

All of this leads to a likely outcome of a Fed potential “policy mistake” in the fall, when the US economy could be hit by a “flash recession”...
Главный стратег крупнейшего банка Америки уже этой осенью видит в экономике США очень быстую рецессию...
Хартнетт советует сохранять защитные инструменты во втором полугодии в качестве хорошего рыночного хеджирования.
Иными словами, копите ребята американский кеш...
Востаннє редагувалось RTC12 в П'ят 20 сер, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:07

  Denik написав:
  zРадио написав:Главным фактором риска для экономики является будущее ужесточение ДКП ФРС. Причем это никакой не черный лебедь - это абсолютно ожидаемое и публичное событие, к которому частично можно подготовиться.

Сейчас тенденция такова, что к ужесточению ДКП ФРС валютные резервы НБУ будут больше, чем внешний государственный долг.

І ще в матрацах та під грушами 100ярдів кеша в пересічних.
Гагага
А ще курс Бігмака та ПКС чи як його там
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 20 сер, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:дак если бы были боевые ракеты этих Нептунов, так макеты этих ракет в часть под Одессой пока завезли. Первый девизион Нептунов если не ошибаюсь только до 01.04.2022 г. должны поставить на боевое дежурство. Непонятные проблемы с шасси у машин для Нептунов (вместо шасси Краза украинского Татру чешкую вроде импортную заменили).

Своими глазами видел в Очакове перевозку чего-то очень напоминающее транспортно-пусковых контейнеров от Р-360. Валютные риски от дестабилизации с юга это очень сильно уменьшит.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:22

  RTC12 написав:
Внешний гос.долг Украины на конец июня равнялся $54.337млрд.

Золотовалютные резервы Украины на конец июля составляли $28.951млрд.
Почти в 2 раза меньше. Из них около 80% в ценных бумагах, которые еще нужно продать, что делается не так быстро...

типа все долги надо за месяц вернуть, а больше в долг нам никто не даёт, и перекредитоваться негде.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:27

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:типа все долги надо за месяц вернуть, а больше в долг нам никто не даёт, и перекредитоваться негде.

В долг дадут, только на новых условиях.
zolga
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:38

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:
Внешний гос.долг Украины на конец июня равнялся $54.337млрд.

Золотовалютные резервы Украины на конец июля составляли $28.951млрд.
Почти в 2 раза меньше. Из них около 80% в ценных бумагах, которые еще нужно продать, что делается не так быстро...

типа все долги надо за месяц вернуть, а больше в долг нам никто не даёт, и перекредитоваться негде.

Живых денег в НБУ -3.6 млрд. Ценных бумаг на 23.7 млрд.
Если их сразу все продавать, то можно потерять очень приличную сумму.
Поэтому в таких делах спешка не нужна...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:44

Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:48

  RTC12 написав:Внешний гос.долг Украины на конец июня равнялся $54.337млрд.
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
Золотовалютные резервы Украины на конец июля составляли $28.951млрд.
Почти в 2 раза меньше. Из них около 80% в ценных бумагах, которые еще нужно продать, что делается не так быстро...
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/


Также призываю помнить, что гривневый госдолг на руках нерезидентов - квази-внутренний, а по факту - внешний, поскольку exit из бумаг выполняется не в одну операцию (продажа/экспирация), а две (продажа/экспирация + покупка твердой валюты)

  RTC12 написав:Иными словами, копите ребята американский кеш...


Хедж-фонды с начала лета потихоньку разгружаются. Безоблачное небо только над робинхудерами (т.е. чистильщиками обуви)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:50

  goldfinger написав:Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.


Ну стремительно взлетать НБУ тоже не даст. Поэтому время относительно спокойно сесть на поезд будет, пусть и не на то место, на какое рассчитывал.
Например, поставить себе сейчас стоп на 27 и двигать его по мере ревальвации, если она продолжится.
Если что, я не ждун по 25.
kluychkooleg
 
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