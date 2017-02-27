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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:14
kluychkooleg написав: goldfinger написав:
Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.
Ну стремительно взлетать НБУ тоже не даст. Поэтому время относительно спокойно сесть на поезд будет, пусть и не на то место, на какое рассчитывал.
Например, поставить себе сейчас стоп на 27 и двигать его по мере ревальвации, если она продолжится.
Если что, я не ждун по 25.
А что там по евро намечается, смотрю все ниже валится?
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:19
zРадио написав:
Также призываю помнить, что гривневый госдолг на руках нерезидентов - квази-внутренний, а по факту - внешний, поскольку exit из бумаг выполняется не в одну операцию (продажа/экспирация), а две (продажа/экспирация + покупка твердой валюты)
Это мало на что влияет, так как гривну в США никто отправлять не будет,
и она вся уйдет на межбанк.
Но коль пошла такая пьянка, то напомню, что помимо гос.долга есть ещё
и валовый долг. Это гос.долг + долги банков, национальных и акционерных компаний и т.п.
Валовой внешний долг рассчитывается в долларах США.
И там эта сумма уже перевалила за соточку ярдов...
Вернее 123.107 млрд...
Вот и сравним эту сумму с резервами НБУ.
И какой может быть курс когда всем срочно понадобится валюта?
А вы о пшенице тут толкуете, которая, кстати, уже падает в цене.
Покупайте никому не нужный бакс, пока он ещё дешевый...
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RTC12
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:19
zРадио написав:
И я вступлюсь за Denik
- человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.
Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)?
Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира".
Я розумію, що коли людина спеціаліст в якомусь питанні, то вона швидше за все розбирається добре саме в цьому питанні і може робити якісь прогнози (і то обережні) саме в ньому. Але коли людина спеціаліст у всьому, в тому числі розбирається в потребах Китаю по сталі краще за всю КПК (для мене ця безапеляційність типу "Китай буде покараний за свою недолугу політику" стала "першимвже дзвіночком"), в енергетичних перспективах Німеччини - краще за її уряд,переплюнула Демуру в прогнозах по рублю (я вже подумав, що наші "брати" перестали як дурні скирдувати золото і валюту, і їх резерви стали співрозмірними з нашими) і тд..
А головне - що на підтвердження своїх думок говорить правду, "але не всю", про що я і написав з фактами.
Це наводить на певні сумніви, які я наважився висловити. Каюсь, не знав, що недостойний цієї привілегії, думав що це вільний форум. Але щиро дякую, шо вказали на всю мою недолугість у порівнянні з титанами думки, які розбираються у всіх питаннях одночасно з легкістю вже вищезгаданого Цезаря.
ПС Враховуючи, що деннмй пост з моїми сумнівами видалив модератор, то, думаю, що був недалеко від істини. Сподіваюся, що поки і цей мій пост зітруть, пройде трохи часу і хоч пару десятків людей встигнуть його прочитати. Сподіваюся також, що це допоможе їм у виробленні імунітету від одкровень новоявлених пророків і вбереже від купівлі "пари тузів на мізері".
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:20
remark написав:
kluychkooleg написав: goldfinger написав:
Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.
Ну стремительно взлетать НБУ тоже не даст. Поэтому время относительно спокойно сесть на поезд будет, пусть и не на то место, на какое рассчитывал.
Например, поставить себе сейчас стоп на 27 и двигать его по мере ревальвации, если она продолжится.
Если что, я не ждун по 25.
А что там по евро намечается, смотрю все ниже валится?
Ну все вангуют, что будет валиться, вот только никто не знает, до какого уровня.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:41
edvardd написав:
Газик 26,75 ставил для привлечения на депозит или и с собой тоже давал?
я через депо, хотя у них даже штука мотлохом была, но мне она погоды не делала...[/quote]
я тоже думал про Газбанк, но хотят они на 3 мес депо (под 0,0000*)
т.е. грубо говоря теряешь доступ на 3 мес и купить надо много, так что надо искать другие вариант (а Газ про запас)
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:44
prodigy написав: edvardd написав:
Газик 26,75 ставил для привлечения на депозит или и с собой тоже давал?
я через депо, хотя у них даже штука мотлохом была, но мне она погоды не делала...
я тоже думал про Газбанк, но хотят они на 3 мес депо (под 0,0000*)
т.е. грубо говоря теряешь доступ на 3 мес и купить надо много, так что надо искать другие вариант (а Газ про запас)[/quote]
Вот не понимаю я вас. В том же Укргазе сегодня можно купить по 26.73 и не на депо. Зачем при этом покупать по 26.75 и на депо? Где логика? Не говоря уже о том, что есть в ТАСе и по 26.70.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:45
GDV29 написав: Denik написав:
У мордора закрываются все возможности обострений, выигрышных для него. Если еще год назад мордор 2-3 сторожевиками мог полностью остановить украинский экспорт их Одессы и Николаева, то сейчас есть возможность эти сторожевики или любые корабли утопить раз 10 за 20 минут (Нептуном с целеуказанием Байрактарами). Через 2 года утопить можно будет раз 50...
дак если бы были боевые ракеты этих Нептунов, так макеты этих ракет в часть под Одессой пока завезли. Первый девизион Нептунов если не ошибаюсь только до 01.04.2022 г. должны поставить на боевое дежурство. Непонятные проблемы с шасси у машин для Нептунов (вместо шасси Краза украинского Татру чешкую вроде импортную заменили). С утверждением программы вооружений вообще печалька, приняли ее на 2021 г. в апреле-мае 2021 что-то, и это в воюющей стране. Вообщем бардак что в СБУ , что в Минобороны, да практически везде к большому сожалению...На чужом горе счастлив не будешь, но наверное благодаря мировой итуации с талибами, у мордера хоть адреналин поутихнет чуток в направлении Украины
с талибами они 2 года договаривались ( РФ будет им продавать оружие), у них там будет дрюжба
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:47
L написав:
Я розумію, що коли людина спеціаліст в якомусь питанні, то вона швидше за все розбирається добре саме в цьому питанні і може робити якісь прогнози (і то обережні) саме в ньому. Але коли людина спеціаліст у всьому, в тому числі розбирається в потребах Китаю по сталі краще за всю КПК (для мене ця безапеляційність типу "Китай буде покараний за свою недолугу політику" стала "першимвже дзвіночком"), в енергетичних перспективах Німеччини - краще за її уряд,переплюнула Демуру в прогнозах по рублю (я вже подумав, що наші "брати" перестали як дурні скирдувати золото і валюту, і їх резерви стали співрозмірними з нашими) і тд..
Я писав немало, але не тут.
Для жарту знайшов свій пост за 2015 рік про металургію. viewtopic.php?p=3224469#p3224469
Можу знайти і про енергетику. В с/г розібрався трохи пізнише.
В мене є враження, що ми заходемо в сировинний суперцикл, як в 2004-2007 роках. Тут є багато критиків: "США підіймуть обліковку ставку й все впаде". Я аргументую, що попит на український експорт нікуди не щезне.
Якщо сумніваєтесь - знаходьте аргументи.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:49
goldfinger написав:
Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.
а если еще не откупился, то встал вышел вон?))
согласен откупиться по 26,60 до 25 ждать не буду (и не верю_в 25)
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:01
RTC12 написав: zРадио написав:
Также призываю помнить, что гривневый госдолг на руках нерезидентов - квази-внутренний, а по факту - внешний, поскольку exit из бумаг выполняется не в одну операцию (продажа/экспирация), а две (продажа/экспирация + покупка твердой валюты)
Это мало на что влияет, так как гривну в США никто отправлять не будет,
и она вся уйдет на межбанк
Естественно, что заберут иностранные инвесторы не гривну, а СКВ. Я поэтому и говорю - под гривневые ОВГЗ на руках нерезидентов НБУ должен формировать специально аллоцированные высоколиквидные резервы (долларовый кэш, если говорить прямо), как это делают коммерческие банки под свои валютные пассивы. В любой момент может быть выход из ЦБ, который необходимо будет монетизировать валютой, иначе он сыграет против гривны.
Причем если с другими госдолгами, включая бонды, существует план погашения, то здесь все может обернуться детской неожиданностью. И рассуждения о том, что инвесторы не будут играть против самих себя, пусть никого особо не греет. Stop loss - неприятная, но вполне себе рабочая стратегия в условиях турбулентного рынка. Я не утверждаю, что это обязательно произойдет, я утверждаю, что это может произойти.
У нас же есть Совет финансовой стабильности (или как он там точно называется), куда входит НБУ, Минфин, ФГВФЛ и НКЦБФР - вот для них задача моделировать такие риски, а не козырять, кто от кого более независимый
RTC12 написав:
Но коль пошла такая пьянка, то напомню, что помимо гос.долга есть ещё
и валовый долг. Это гос.долг + долги банков, национальных и акционерных компаний и т.п.
Валовой внешний долг рассчитывается в долларах США.
И там эта сумма уже перевалила за соточку ярдов...
Вернее 123.107 млрд...
Вот и сравним эту сумму с резервами НБУ.
И какой может быть курс когда всем срочно понадобится валюта?
Справедливости ради - есть брать в учет весь внешний долг, то и резервы нужно ему противопоставлять не только государственные, но и банковско-корпоративные. Какая там сейчас валютная позиция коммерческих банков, кто в курсе?
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