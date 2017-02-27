zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.
Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)? Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира"
Эта шпилька точно не в меня - я, пожалуй, чаще остальных здесь спорю с Denik. Но это все дискуссия о выводах и глубине анализа, а статистический контент вполне себе полезный.
Игнорируйте выводы, оставляйте факты. Абсолютно нормальная позиция. Я считаю, что суждения каждый должен делать за себя. А чем больше твердых сведений (в экономике - это преимущественно цифры) в этом когнитивном процессе используется, тем выше будет качество суждений.
Ну чем могут помешать оперативные сведения о сборе урожая? Были бы мы высокотехнологическим Сингапуром, я бы сам сделал замечание, что такая информация лишняя в силу своей мелочности. Но это Украина, детка (с) и сельскохозяйственный экспорт достаточно материально влияет на торговый и платежный баланс
zРадио написав:Справедливости ради - есть брать в учет весь внешний долг, то и резервы нужно ему противопоставлять не только государственные, но и банковско-корпоративные. Какая там сейчас валютная позиция коммерческих банков, кто в курсе?
RTC12 написав:Но коль пошла такая пьянка, то напомню, что помимо гос.долга есть ещё и валовый долг. Это гос.долг + долги банков, национальных и акционерных компаний и т.п. Валовой внешний долг рассчитывается в долларах США. И там эта сумма уже перевалила за соточку ярдов... Вернее 123.107 млрд... Вот и сравним эту сумму с резервами НБУ. И какой может быть курс когда всем срочно понадобится валюта?
Справедливости ради - есть брать в учет весь внешний долг, то и резервы нужно ему противопоставлять не только государственные, но и банковско-корпоративные. Какая там сейчас валютная позиция коммерческих банков, кто в курсе?
То есть, вы хотите сказать, что для погашения внешних долгов, можно использовать валютные позиции частных банков, ну и валютные депозиты вкладчиков ? Если честно, то я как-то до этого не додумался, полагая что валютные депозиты населения - это святое. А ведь действительно, могут и их под нож пустить, отоварив затем пересичных самой красивой валютой в мире...
RTC12 написав:То есть, вы хотите сказать, что для погашения внешних долгов, можно использовать валютные позиции частных банков, ну и валютные депозиты вкладчиков ? Если честно, то я как-то до этого не додумался, полагая что валютные депозиты населения - это святое. А ведь действительно, могут и их под нож пустить, отоварив затем пересичных самой красивой валютой в мире...
Ну при остром валютном дефиците у нас как делают - временный фриз на снятие валютных депозитов. А гривневые - заодно (потому что, понятное дело, куда устремится эта ликвидность - на тот самый валютный рынок, еще больше усугубляя дефицит).
Поэтому, да, пересичному в тяжелых условиях хлопнут дверью перед носом и предложат вернуться за своими деньгами, когда ситуация стабилизируется. Не без скрипа зубов, но должен признать, что такие действия оправданы и минимизируют ущерб самих же пересичных
PS: при этом понимания от них ждать не приходится. Кооперативная игра - сложная даже для профессиональных участников рынка материя
remark написав: А что там по евро намечается, смотрю все ниже валится?
Ну все вангуют, что будет валиться, вот только никто не знает, до какого уровня.
Вот обзор по теме - толковый, относительно. Да, все вангуют одно и то же. Но с оговоркой: если ФРС не испугается дельты. если Жером не испугается ответственности и перевыборов. а вот дождаться бы еще 1 сильного отчета по занятости. а вот Джексон Хол послушать. как-то все неуверенно. https://ru.investing.com/analysis/article-200284677
такое впечатление, что само произнесение вслух тейпер тантрум, как авада кедавра парализует рынки, игроков и мозги. все погнали по тренду. вон ЮК уже вроде пик волны дельты прошли (проходят), а паунд по инерции, вслед за еврой, тоже хоронят (тому 1,33, тому 1.10 вангуют).
Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.
zРадио написав:Поэтому, да, пересичному в тяжелых условиях хлопнут дверью перед носом и предложат вернуться за своими деньгами, когда ситуация стабилизируется. Не без скрипа зубов, но должен признать, что такие действия оправданы и минимизируют ущерб самих же пересичных
Приходит на память 1933г., когда Рузвельт обязал пересичных американцев, под страхом тюрьмы, сдать своё золото в казну по $20 за унцию. После этой процедуры цена металла взлетела до $35. Целью Указа Рузвельт назвал облегчение критического положения в банковской сфере и для стабилизации финансовой обстановки.