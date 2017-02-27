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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8162816381648165>
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:16

  L написав:
  zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.

Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил


Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)?
Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира"


Эта шпилька точно не в меня - я, пожалуй, чаще остальных здесь спорю с Denik. Но это все дискуссия о выводах и глубине анализа, а статистический контент вполне себе полезный.

Игнорируйте выводы, оставляйте факты. Абсолютно нормальная позиция. Я считаю, что суждения каждый должен делать за себя. А чем больше твердых сведений (в экономике - это преимущественно цифры) в этом когнитивном процессе используется, тем выше будет качество суждений.

Ну чем могут помешать оперативные сведения о сборе урожая? Были бы мы высокотехнологическим Сингапуром, я бы сам сделал замечание, что такая информация лишняя в силу своей мелочности. Но это Украина, детка (с) и сельскохозяйственный экспорт достаточно материально влияет на торговый и платежный баланс
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Справедливости ради - есть брать в учет весь внешний долг, то и резервы нужно ему противопоставлять не только государственные, но и банковско-корпоративные. Какая там сейчас валютная позиция коммерческих банков, кто в курсе?

За банковско-корпоративный долг я бы не парился совсем. Тот же Метинвест своим долгом управляет покруче Минфина.
https://interfax.com.ua/news/economic/762857.html
И у Метинвеста тоже была реструктуризация долга.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:37

  zРадио написав:
  RTC12 написав:Но коль пошла такая пьянка, то напомню, что помимо гос.долга есть ещё
и валовый долг. Это гос.долг + долги банков, национальных и акционерных компаний и т.п.
Валовой внешний долг рассчитывается в долларах США.
И там эта сумма уже перевалила за соточку ярдов...
Вернее 123.107 млрд...
Вот и сравним эту сумму с резервами НБУ.
И какой может быть курс когда всем срочно понадобится валюта?


Справедливости ради - есть брать в учет весь внешний долг, то и резервы нужно ему противопоставлять не только государственные, но и банковско-корпоративные. Какая там сейчас валютная позиция коммерческих банков, кто в курсе?

То есть, вы хотите сказать, что для погашения внешних долгов, можно использовать валютные позиции частных банков, ну и валютные депозиты вкладчиков ?
Если честно, то я как-то до этого не додумался, полагая что валютные депозиты населения - это святое. А ведь действительно, могут и их под нож пустить, отоварив затем пересичных самой красивой валютой в мире... :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:49

  RTC12 написав:То есть, вы хотите сказать, что для погашения внешних долгов, можно использовать валютные позиции частных банков, ну и валютные депозиты вкладчиков ?
Если честно, то я как-то до этого не додумался, полагая что валютные депозиты населения - это святое. А ведь действительно, могут и их под нож пустить, отоварив затем пересичных самой красивой валютой в мире... :D


Ну при остром валютном дефиците у нас как делают - временный фриз на снятие валютных депозитов. А гривневые - заодно (потому что, понятное дело, куда устремится эта ликвидность - на тот самый валютный рынок, еще больше усугубляя дефицит).

Поэтому, да, пересичному в тяжелых условиях хлопнут дверью перед носом и предложат вернуться за своими деньгами, когда ситуация стабилизируется. Не без скрипа зубов, но должен признать, что такие действия оправданы и минимизируют ущерб самих же пересичных

PS: при этом понимания от них ждать не приходится. Кооперативная игра - сложная даже для профессиональных участников рынка материя
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:09

  kluychkooleg написав:
  remark написав:
А что там по евро намечается, смотрю все ниже валится?

Ну все вангуют, что будет валиться, вот только никто не знает, до какого уровня.


Вот обзор по теме - толковый, относительно. Да, все вангуют одно и то же.
Но с оговоркой: если ФРС не испугается дельты. если Жером не испугается ответственности и перевыборов. а вот дождаться бы еще 1 сильного отчета по занятости. а вот Джексон Хол послушать. как-то все неуверенно.
https://ru.investing.com/analysis/article-200284677

такое впечатление, что само произнесение вслух тейпер тантрум, как авада кедавра парализует рынки, игроков и мозги. все погнали по тренду.
вон ЮК уже вроде пик волны дельты прошли (проходят), а паунд по инерции, вслед за еврой, тоже хоронят (тому 1,33, тому 1.10 вангуют).

Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:10

  zРадио написав:Поэтому, да, пересичному в тяжелых условиях хлопнут дверью перед носом и предложат вернуться за своими деньгами, когда ситуация стабилизируется. Не без скрипа зубов, но должен признать, что такие действия оправданы и минимизируют ущерб самих же пересичных

Приходит на память 1933г., когда Рузвельт обязал пересичных американцев,
под страхом тюрьмы, сдать своё золото в казну по $20 за унцию.
После этой процедуры цена металла взлетела до $35.
Целью Указа Рузвельт назвал облегчение критического положения в банковской сфере
и для стабилизации финансовой обстановки.

Классика ограбления не стареет, она всегда в моде...
Востаннє редагувалось RTC12 в П'ят 20 сер, 2021 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень.


Это чем же надо заниматься пенсионеру что бы более 10% в месяц иметь?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:17

  matroSkin написав:Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.

Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:У нас же есть Совет финансовой стабильности (или как он там точно называется), куда входит НБУ, Минфин, ФГВФЛ и НКЦБФР - вот для них задача моделировать такие риски, а не козырять, кто от кого более независимый


у нас есть целое СНБО и целый Данилов. Это Вам не шутки и какой-то там Совет финансовой стабильности . Как наложат санкции на нерезов - мало не покажется. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:29

  RTC12 написав:
  zРадио написав:Поэтому, да, пересичному в тяжелых условиях хлопнут дверью перед носом и предложат вернуться за своими деньгами, когда ситуация стабилизируется. Не без скрипа зубов, но должен признать, что такие действия оправданы и минимизируют ущерб самих же пересичных

Приходит на память 1933г., когда Рузвельт обязал пересичных американцев,
под страхом тюрьмы, сдать своё золото в казну по $20 за унцию.
После этой процедуры цена металла взлетела до $35.
Целью Указа Рузвельт назвал облегчение критического положения в банковской сфере
и для стабилизации финансовой обстановки.

Классика не стареет, она всегда в моде...


Типа того. И с обратной стороны есть не менее омерзительный пример - когда жадные трейдеры инвестбанков в погоне за многомиллионными, а то миллиардными бонусами надувают пузыри, а когда те лопаются, то первыми спасать за госсчет необходимо именно этих жадных трейдеров, потому что иначе больше всех пострадают бедные и средний класс (т.н. концепция too big to fail).

Но что поделать - se la vie
zРадио
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