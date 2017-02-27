Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:16

L написав: zРадио написав: И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.



Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил И я вступлюсь за- человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил



Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)?

Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира" Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)?Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "

Эта шпилька точно не в меня - я, пожалуй, чаще остальных здесь спорю с Denik. Но это все дискуссия о выводах и глубине анализа, а статистический контент вполне себе полезный.Игнорируйте выводы, оставляйте факты. Абсолютно нормальная позиция. Я считаю, что суждения каждый должен делать за себя. А чем больше твердых сведений (в экономике - это преимущественно цифры) в этом когнитивном процессе используется, тем выше будет качество суждений.Ну чем могут помешать оперативные сведения о сборе урожая? Были бы мы высокотехнологическим Сингапуром, я бы сам сделал замечание, что такая информация лишняя в силу своей мелочности. Но это Украина, детка (с) и сельскохозяйственный экспорт достаточно материально влияет на торговый и платежный баланс