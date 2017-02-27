RTC12 написав:
Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...
ага, вернуться в родную гавань
От чего защищаемся в этот раз? )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:30
ага, вернуться в родную гавань
От чего защищаемся в этот раз? )
Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:08
Потихоньку готовятся к смутным временам и выбирают из 2-х зол меньшее.
Продают ненадежные активы, валюты стран с сырьевой экономикой(типа австралийского доллара),Центробанки увеличивают долларовые резервы, ну а любителям биткоинов тоже доллары нужны...Ну и т.д.
У каждого свои заморочки...
Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:19
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