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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8162816381648165
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:30

  RTC12 написав:
  matroSkin написав:Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.

Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...

ага, вернуться в родную гавань
От чего защищаемся в этот раз? :))
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:08

  matroSkin написав:ага, вернуться в родную гавань
От чего защищаемся в этот раз? :))

Потихоньку готовятся к смутным временам и выбирают из 2-х зол меньшее.
Продают ненадежные активы, валюты стран с сырьевой экономикой(типа австралийского доллара),Центробанки увеличивают долларовые резервы, ну а любителям биткоинов тоже доллары нужны...Ну и т.д.
У каждого свои заморочки...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:19

  Aps написав:
kluychkooleg написав:1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень.


Это чем же надо заниматься пенсионеру что бы более 10% в месяц иметь?


Перекидкой.
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