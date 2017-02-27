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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8162816381648165
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:30

  RTC12 написав:
  matroSkin написав:Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.

Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...

ага, вернуться в родную гавань
От чего защищаемся в этот раз? :))
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:08

  matroSkin написав:ага, вернуться в родную гавань
От чего защищаемся в этот раз? :))

Потихоньку готовятся к смутным временам и выбирают из 2-х зол меньшее.
Продают ненадежные активы, валюты стран с сырьевой экономикой(типа австралийского доллара),Центробанки увеличивают долларовые резервы, ну а любителям биткоинов тоже доллары нужны...Ну и т.д.
У каждого свои заморочки...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:19

  Aps написав:
kluychkooleg написав:1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень.


Это чем же надо заниматься пенсионеру что бы более 10% в месяц иметь?


Перекидкой.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 06:49

  prodigy написав:
  goldfinger написав:Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.


а если еще не откупился, то встал вышел вон?))

согласен откупиться по 26,60 до 25 ждать не буду (и не верю_в 25)

Нет,но если откупиться по 26,90это тоже вполне приемлемо.Расстояния до 26,60 и до 25 лишь характеризуют размер жадности ну или,скажем с пафосом,твердость воли м железное терпение.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в начале 2021/2022 маркетингового года цены на пшеницу в Украине «шкалят». Еще никогда такого не было, чтобы в разгар уборочной пшеница дорожала по 10 долларов на тонне за три дня. И это все на фоне прогнозов о рекордном урожае в 30–32 млн тонн.

На 15 августа физические цены на пшеницу (12,5% протеина, Черное море, Украина) составляют 298 долл./тонна на ближайшие поставки. В прошлом году в это же время — 200 долл./тонна. То есть практически 50% роста.
https://zn.ua/macrolevel/ahrarnaja-ukra ... tvija.htmlм

там же
литр бутилированного рафинированного подсолнечного масла составляет 1,6 долл. США, то есть 52 грн/л (при курсе 27 и НДС 20%). При этом отпускная цена розничных сетей на эту продукцию с учетом наценки и налогов составляет более 70 грн/л, то есть почти на 40% превышает отпускные цены завода.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:07

  vitaliian написав:
в начале 2021/2022 маркетингового года цены на пшеницу в Украине «шкалят». Еще никогда такого не было, чтобы в разгар уборочной пшеница дорожала по 10 долларов на тонне за три дня. И это все на фоне прогнозов о рекордном урожае в 30–32 млн тонн.

На 15 августа физические цены на пшеницу (12,5% протеина, Черное море, Украина) составляют 298 долл./тонна на ближайшие поставки. В прошлом году в это же время — 200 долл./тонна. То есть практически 50% роста.
https://zn.ua/macrolevel/ahrarnaja-ukra ... tvija.htmlм

там же
литр бутилированного рафинированного подсолнечного масла составляет 1,6 долл. США, то есть 52 грн/л (при курсе 27 и НДС 20%). При этом отпускная цена розничных сетей на эту продукцию с учетом наценки и налогов составляет более 70 грн/л, то есть почти на 40% превышает отпускные цены завода.

Здесь viewtopic.php?p=5282900#p5282900 я разобрал ситуацию.
Минсельхоз РФ перед выборами кормил всех обещаниями о рекордном урожае, но 12 августа отчет USDA вернул всех в засушливую реальность. На этом все и взлетели. С урожаем у нас все ок, с долларом тоже, с Минсельхозом РФ - не ок, отсюда и "шкалят" цены.

Подсолнечное масло в лучшем случае будет по 40 грн./бутылка. На тендере в Египте цена была что-то вроде 1330 дол./т. Рекордный урожай подсолнечника не повлияет никак - не все хорошо с рынком сои.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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