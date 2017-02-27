matroSkin написав:ага, вернуться в родную гавань От чего защищаемся в этот раз? )
Потихоньку готовятся к смутным временам и выбирают из 2-х зол меньшее. Продают ненадежные активы, валюты стран с сырьевой экономикой(типа австралийского доллара),Центробанки увеличивают долларовые резервы, ну а любителям биткоинов тоже доллары нужны...Ну и т.д. У каждого свои заморочки...
в начале 2021/2022 маркетингового года цены на пшеницу в Украине «шкалят». Еще никогда такого не было, чтобы в разгар уборочной пшеница дорожала по 10 долларов на тонне за три дня. И это все на фоне прогнозов о рекордном урожае в 30–32 млн тонн.
литр бутилированного рафинированного подсолнечного масла составляет 1,6 долл. США, то есть 52 грн/л (при курсе 27 и НДС 20%). При этом отпускная цена розничных сетей на эту продукцию с учетом наценки и налогов составляет более 70 грн/л, то есть почти на 40% превышает отпускные цены завода.
в начале 2021/2022 маркетингового года цены на пшеницу в Украине «шкалят». Еще никогда такого не было, чтобы в разгар уборочной пшеница дорожала по 10 долларов на тонне за три дня. И это все на фоне прогнозов о рекордном урожае в 30–32 млн тонн.
литр бутилированного рафинированного подсолнечного масла составляет 1,6 долл. США, то есть 52 грн/л (при курсе 27 и НДС 20%). При этом отпускная цена розничных сетей на эту продукцию с учетом наценки и налогов составляет более 70 грн/л, то есть почти на 40% превышает отпускные цены завода.
Здесь viewtopic.php?p=5282900#p5282900 я разобрал ситуацию. Минсельхоз РФ перед выборами кормил всех обещаниями о рекордном урожае, но 12 августа отчет USDA вернул всех в засушливую реальность. На этом все и взлетели. С урожаем у нас все ок, с долларом тоже, с Минсельхозом РФ - не ок, отсюда и "шкалят" цены.
Подсолнечное масло в лучшем случае будет по 40 грн./бутылка. На тендере в Египте цена была что-то вроде 1330 дол./т. Рекордный урожай подсолнечника не повлияет никак - не все хорошо с рынком сои.