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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8163816481658166>
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:30

  RTC12 написав:
  matroSkin написав:Не вижу на чём, почему и зачем баксу ТАК укрепляться и что ему это даст, кроме сдутия (в теории) страшной инфляции в 5%.

Инвесторы уходят в защитные амер.активы(трежерис).
А чтобы их купить, нужны доллары. Много долларов. Плюс накапливают кеш.
Вот бакс и растёт в цене...

ага, вернуться в родную гавань
От чего защищаемся в этот раз? :))
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:08

  matroSkin написав:ага, вернуться в родную гавань
От чего защищаемся в этот раз? :))

Потихоньку готовятся к смутным временам и выбирают из 2-х зол меньшее.
Продают ненадежные активы, валюты стран с сырьевой экономикой(типа австралийского доллара),Центробанки увеличивают долларовые резервы, ну а любителям биткоинов тоже доллары нужны...Ну и т.д.
У каждого свои заморочки...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:19

  Aps написав:
kluychkooleg написав:1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень.


Это чем же надо заниматься пенсионеру что бы более 10% в месяц иметь?


Перекидкой.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 06:49

  prodigy написав:
  goldfinger написав:Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.


а если еще не откупился, то встал вышел вон?))

согласен откупиться по 26,60 до 25 ждать не буду (и не верю_в 25)

Нет,но если откупиться по 26,90это тоже вполне приемлемо.Расстояния до 26,60 и до 25 лишь характеризуют размер жадности ну или,скажем с пафосом,твердость воли м железное терпение.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в начале 2021/2022 маркетингового года цены на пшеницу в Украине «шкалят». Еще никогда такого не было, чтобы в разгар уборочной пшеница дорожала по 10 долларов на тонне за три дня. И это все на фоне прогнозов о рекордном урожае в 30–32 млн тонн.

На 15 августа физические цены на пшеницу (12,5% протеина, Черное море, Украина) составляют 298 долл./тонна на ближайшие поставки. В прошлом году в это же время — 200 долл./тонна. То есть практически 50% роста.
https://zn.ua/macrolevel/ahrarnaja-ukra ... tvija.htmlм

там же
литр бутилированного рафинированного подсолнечного масла составляет 1,6 долл. США, то есть 52 грн/л (при курсе 27 и НДС 20%). При этом отпускная цена розничных сетей на эту продукцию с учетом наценки и налогов составляет более 70 грн/л, то есть почти на 40% превышает отпускные цены завода.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:07

  vitaliian написав:
в начале 2021/2022 маркетингового года цены на пшеницу в Украине «шкалят». Еще никогда такого не было, чтобы в разгар уборочной пшеница дорожала по 10 долларов на тонне за три дня. И это все на фоне прогнозов о рекордном урожае в 30–32 млн тонн.

На 15 августа физические цены на пшеницу (12,5% протеина, Черное море, Украина) составляют 298 долл./тонна на ближайшие поставки. В прошлом году в это же время — 200 долл./тонна. То есть практически 50% роста.
https://zn.ua/macrolevel/ahrarnaja-ukra ... tvija.htmlм

там же
литр бутилированного рафинированного подсолнечного масла составляет 1,6 долл. США, то есть 52 грн/л (при курсе 27 и НДС 20%). При этом отпускная цена розничных сетей на эту продукцию с учетом наценки и налогов составляет более 70 грн/л, то есть почти на 40% превышает отпускные цены завода.

Здесь viewtopic.php?p=5282900#p5282900 я разобрал ситуацию.
Минсельхоз РФ перед выборами кормил всех обещаниями о рекордном урожае, но 12 августа отчет USDA вернул всех в засушливую реальность. На этом все и взлетели. С урожаем у нас все ок, с долларом тоже, с Минсельхозом РФ - не ок, отсюда и "шкалят" цены.

Подсолнечное масло в лучшем случае будет по 40 грн./бутылка. На тендере в Египте цена была что-то вроде 1330 дол./т. Рекордный урожай подсолнечника не повлияет никак - не все хорошо с рынком сои.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:48

  L написав:
  zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.

Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил


Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)?
Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира".

Я розумію, що коли людина спеціаліст в якомусь питанні, то вона швидше за все розбирається добре саме в цьому питанні і може робити якісь прогнози (і то обережні) саме в ньому. Але коли людина спеціаліст у всьому, в тому числі розбирається в потребах Китаю по сталі краще за всю КПК (для мене ця безапеляційність типу "Китай буде покараний за свою недолугу політику" стала "першимвже дзвіночком"), в енергетичних перспективах Німеччини - краще за її уряд,переплюнула Демуру в прогнозах по рублю (я вже подумав, що наші "брати" перестали як дурні скирдувати золото і валюту, і їх резерви стали співрозмірними з нашими) і тд..
А головне - що на підтвердження своїх думок говорить правду, "але не всю", про що я і написав з фактами.
Це наводить на певні сумніви, які я наважився висловити. Каюсь, не знав, що недостойний цієї привілегії, думав що це вільний форум. Але щиро дякую, шо вказали на всю мою недолугість у порівнянні з титанами думки, які розбираються у всіх питаннях одночасно з легкістю вже вищезгаданого Цезаря.

ПС Враховуючи, що деннмй пост з моїми сумнівами видалив модератор, то, думаю, що був недалеко від істини. Сподіваюся, що поки і цей мій пост зітруть, пройде трохи часу і хоч пару десятків людей встигнуть його прочитати. Сподіваюся також, що це допоможе їм у виробленні імунітету від одкровень новоявлених пророків і вбереже від купівлі "пари тузів на мізері".

Есть такое понятие как "психология победителей".
Это когда не всё всегда гладко, но человек или команда настраивается на позитив и у них стакан всегда на половину полный. Они верят что завтра будет лучше, надо стараться и придут победы.
Вот вас как раз изуродовала пропаганда, даже там где всё объективно хорошо вы видите зраду, всё плохо, везде обманывают, будет только хуже.
Самое смешное, что в жизни мы всегда получаем стакан наполненый наполовину, но неудачник вроде вас всегда будет плакать: какой не справедливый мир, кругом враги и предатели, опускает руки и со временем не получает эту самую половину в жизни.
А оптимист превращается в победителя, он не обращает внимания на неудачи и прётся в закрытую дверь, постепенно открывая её и достигая новых высот. Кто хочет тот делает, кто не хочет ищет оправдания собственной слабости, отсутствия духа и стержня.
Совковое мышление загоняло всех в стойло, сейчас рашапропаганда делает дальше рабов из нормальных людей, я рад что мои дети не такие как вы, они идут вперёд и не ноют. А я тоже возле них не скыглю.
Вот и вся арифметика. Мы идём вперёд, а вы застряли в совке и никакой зрады искать не надо, надо просто вымести мусор из захламлённой головы :!:
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:48

  GDV29 написав:
  Denik написав:У мордора закрываются все возможности обострений, выигрышных для него. Если еще год назад мордор 2-3 сторожевиками мог полностью остановить украинский экспорт их Одессы и Николаева, то сейчас есть возможность эти сторожевики или любые корабли утопить раз 10 за 20 минут (Нептуном с целеуказанием Байрактарами). Через 2 года утопить можно будет раз 50...


дак если бы были боевые ракеты этих Нептунов, так макеты этих ракет в часть под Одессой пока завезли. Первый девизион Нептунов если не ошибаюсь только до 01.04.2022 г. должны поставить на боевое дежурство. Непонятные проблемы с шасси у машин для Нептунов (вместо шасси Краза украинского Татру чешкую вроде импортную заменили). С утверждением программы вооружений вообще печалька, приняли ее на 2021 г. в апреле-мае 2021 что-то, и это в воюющей стране. Вообщем бардак что в СБУ , что в Минобороны, да практически везде к большому сожалению...


Теоретики, бли-и-ин! Да НИКТО НЕ рискнет начать открытые боевые действия против провокатора, ТЕМ БОЛЕЕ, Раши! Ей это только "на руку": она сразу превратится в обиженную сторону, получая право на ответный акт агрессии, и уже Украина будет выглядеть в глазах мирового сообщества агрессором!
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