Додано: Суб 21 сер, 2021 08:48

L написав: zРадио написав: И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.



Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил И я вступлюсь за- человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил



Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)?

Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира".



Я розумію, що коли людина спеціаліст в якомусь питанні, то вона швидше за все розбирається добре саме в цьому питанні і може робити якісь прогнози (і то обережні) саме в ньому. Але коли людина спеціаліст у всьому, в тому числі розбирається в потребах Китаю по сталі краще за всю КПК (для мене ця безапеляційність типу "Китай буде покараний за свою недолугу політику" стала "першимвже дзвіночком"), в енергетичних перспективах Німеччини - краще за її уряд,переплюнула Демуру в прогнозах по рублю (я вже подумав, що наші "брати" перестали як дурні скирдувати золото і валюту, і їх резерви стали співрозмірними з нашими) і тд..

А головне - що на підтвердження своїх думок говорить правду, "але не всю", про що я і написав з фактами.

Це наводить на певні сумніви, які я наважився висловити. Каюсь, не знав, що недостойний цієї привілегії, думав що це вільний форум. Але щиро дякую, шо вказали на всю мою недолугість у порівнянні з титанами думки, які розбираються у всіх питаннях одночасно з легкістю вже вищезгаданого Цезаря.



ПС Враховуючи, що деннмй пост з моїми сумнівами видалив модератор, то, думаю, що був недалеко від істини. Сподіваюся, що поки і цей мій пост зітруть, пройде трохи часу і хоч пару десятків людей встигнуть його прочитати. Сподіваюся також, що це допоможе їм у виробленні імунітету від одкровень новоявлених пророків і вбереже від купівлі "пари тузів на мізері". Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)?Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира".Я розумію, що коли людина спеціаліст в якомусь питанні, то вона швидше за все розбирається добре саме в цьому питанні і може робити якісь прогнози (і то обережні) саме в ньому. Але коли людина спеціаліст у всьому, в тому числі розбирається в потребах Китаю по сталі краще за всю КПК (для мене ця безапеляційність типу "Китай буде покараний за свою недолугу політику" стала "першимвже дзвіночком"), в енергетичних перспективах Німеччини - краще за її уряд,переплюнула Демуру в прогнозах по рублю (я вже подумав, що наші "брати" перестали як дурні скирдувати золото і валюту, і їх резерви стали співрозмірними з нашими) і тд..А головне - що на підтвердження своїх думок говорить правду, "але не всю", про що я і написав з фактами.Це наводить на певні сумніви, які я наважився висловити. Каюсь, не знав, що недостойний цієї привілегії, думав що це вільний форум. Але щиро дякую, шо вказали на всю мою недолугість у порівнянні з титанами думки, які розбираються у всіх питаннях одночасно з легкістю вже вищезгаданого Цезаря.ПС Враховуючи, що деннмй пост з моїми сумнівами видалив модератор, то, думаю, що був недалеко від істини. Сподіваюся, що поки і цей мій пост зітруть, пройде трохи часу і хоч пару десятків людей встигнуть його прочитати. Сподіваюся також, що це допоможе їм у виробленні імунітету від одкровень новоявлених пророків і вбереже від купівлі "пари тузів на мізері".

Есть такое понятие как "психология победителей".Это когда не всё всегда гладко, но человек или команда настраивается на позитив и у них стакан всегда на половину полный. Они верят что завтра будет лучше, надо стараться и придут победы.Вот вас как раз изуродовала пропаганда, даже там где всё объективно хорошо вы видите зраду, всё плохо, везде обманывают, будет только хуже.Самое смешное, что в жизни мы всегда получаем стакан наполненый наполовину, но неудачник вроде вас всегда будет плакать: какой не справедливый мир, кругом враги и предатели, опускает руки и со временем не получает эту самую половину в жизни.А оптимист превращается в победителя, он не обращает внимания на неудачи и прётся в закрытую дверь, постепенно открывая её и достигая новых высот. Кто хочет тот делает, кто не хочет ищет оправдания собственной слабости, отсутствия духа и стержня.Совковое мышление загоняло всех в стойло, сейчас рашапропаганда делает дальше рабов из нормальных людей, я рад что мои дети не такие как вы, они идут вперёд и не ноют. А я тоже возле них не скыглю.Вот и вся арифметика. Мы идём вперёд, а вы застряли в совке и никакой зрады искать не надо, надо просто вымести мусор из захламлённой головы