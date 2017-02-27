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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8163816481658166
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:50

  remark написав:
  kluychkooleg написав:
  goldfinger написав:Уверен,что ждуны по 25 рискуют просто не сесть в правильный вагон.Жадность это порок, заработал-фиксани.


Ну стремительно взлетать НБУ тоже не даст. Поэтому время относительно спокойно сесть на поезд будет, пусть и не на то место, на какое рассчитывал.
Например, поставить себе сейчас стоп на 27 и двигать его по мере ревальвации, если она продолжится.
Если что, я не ждун по 25.


А что там по евро намечается, смотрю все ниже валится?


и фунт - тоже!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:38

За крок до перевороту думок©

  somilitark написав:Есть такое понятие как "психология победителей".
Это когда не всё всегда гладко, но человек или команда настраивается на позитив и у них стакан всегда на половину полный. Они верят что завтра будет лучше, надо стараться и придут победы.
Вот вас как раз изуродовала пропаганда, даже там где всё объективно хорошо вы видите зраду, всё плохо, везде обманывают, будет только хуже.
Самое смешное, что в жизни мы всегда получаем стакан наполненый наполовину, но неудачник вроде вас всегда будет плакать: какой не справедливый мир, кругом враги и предатели, опускает руки и со временем не получает эту самую половину в жизни.
А оптимист превращается в победителя, он не обращает внимания на неудачи и прётся в закрытую дверь, постепенно открывая её и достигая новых высот. Кто хочет тот делает, кто не хочет ищет оправдания собственной слабости, отсутствия духа и стержня.
Совковое мышление загоняло всех в стойло, сейчас рашапропаганда делает дальше рабов из нормальных людей, я рад что мои дети не такие как вы, они идут вперёд и не ноют. А я тоже возле них не скыглю.
Вот и вся арифметика. Мы идём вперёд, а вы застряли в совке и никакой зрады искать не надо, надо просто вымести мусор из захламлённой головы

Ехххххх, сподобались деякі речення Сомика :D
Наче, як про мене написав :D
Навіть, додати немає що... :mrgreen:
Хіба це - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:41

  zРадио написав:Ну при остром валютном дефиците у нас как делают - временный фриз на снятие валютных депозитов.

Тем более сейчас всё можно свалить на ковид и "не летают самолёты"
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:Теоретики, бли-и-ин! Да НИКТО НЕ рискнет начать открытые боевые действия против провокатора, ТЕМ БОЛЕЕ, Раши! Ей это только "на руку": она сразу превратится в обиженную сторону, получая право на ответный акт агрессии, и уже Украина будет выглядеть в глазах мирового сообщества агрессором!

Речь идет не о БД, а о сдерживании.
Будет ли устраивать провокацию капитан сторожевика, видя в бинокль Байрактар или понимая, что он где-то рядом, понимая, что он сам находится в перекрестии оптико-локационной станции, что в ответ на его провокацию за 1 минуту может прилететь управляемый боеприпас с Байрактара или за 5-10 минут Р-360????
В общем будет все в Южно-Китайском море: все крутые адмиралы, гордо ходят в спорных районах, но никто и не пытается кого-то обстрелять даже из пулемета или даже пострелять в воздух. При этом гордые адмиралы сотрясать воздух могут только заявлениями не влияют на курс никак.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

4443

самое красноречивое подтверждение переизбытка валюты С НАЧАЛА КАЛЕНДАРНОГО ГОДА и степени вмешательства нбу в "рыночное" курсообразование, игра в одни ворота. Если нбу снизит объемы интервенций, курс улетит ниже 25.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:28

  vitaliian написав:
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло



в 70-х в магазинах цена была 4коп/кг, аграриям (колхозникам) платили 1 коп/кг при уборке


п.с. сегодня попробовал 2 своих кавуна (первый раз посадил), нет опыта, может в след.году будет лучше (еще зреет щтук 30-35, сбор урожая будет после 10 сент)
prodigy
 
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