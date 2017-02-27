Миша-клиент написав:Теоретики, бли-и-ин! Да НИКТО НЕ рискнет начать открытые боевые действия против провокатора, ТЕМ БОЛЕЕ, Раши! Ей это только "на руку": она сразу превратится в обиженную сторону, получая право на ответный акт агрессии, и уже Украина будет выглядеть в глазах мирового сообщества агрессором!
Речь идет не о БД, а о сдерживании. Будет ли устраивать провокацию капитан сторожевика, видя в бинокль Байрактар или понимая, что он где-то рядом, понимая, что он сам находится в перекрестии оптико-локационной станции, что в ответ на его провокацию за 1 минуту может прилететь управляемый боеприпас с Байрактара или за 5-10 минут Р-360???? В общем будет все в Южно-Китайском море: все крутые адмиралы, гордо ходят в спорных районах, но никто и не пытается кого-то обстрелять даже из пулемета или даже пострелять в воздух. При этом гордые адмиралы сотрясать воздух могут только заявлениями не влияют на курс никак.
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло
самое красноречивое подтверждение переизбытка валюты С НАЧАЛА КАЛЕНДАРНОГО ГОДА и степени вмешательства нбу в "рыночное" курсообразование, игра в одни ворота. Если нбу снизит объемы интервенций, курс улетит ниже 25.
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло
в 70-х в магазинах цена была 4коп/кг, аграриям (колхозникам) платили 1 коп/кг при уборке
п.с. сегодня попробовал 2 своих кавуна (первый раз посадил), нет опыта, может в след.году будет лучше (еще зреет щтук 30-35, сбор урожая будет после 10 сент)
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло
в 70-х в магазинах цена была 4коп/кг, аграриям (колхозникам) платили 1 коп/кг при уборке
п.с. сегодня попробовал 2 своих кавуна (первый раз посадил), нет опыта, может в след.году будет лучше (еще зреет щтук 30-35, сбор урожая будет после 10 сент)
И не лень этим заниматься? По курсу - все основные обменки в Харькове 26.80 - 26.90. По идее спрос от населения есть.
zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.
Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)? Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира"
Эта шпилька точно не в меня - я, пожалуй, чаще остальных здесь спорю с Denik. Но это все дискуссия о выводах и глубине анализа, а статистический контент вполне себе полезный.
Игнорируйте выводы, оставляйте факты. Абсолютно нормальная позиция. Я считаю, что суждения каждый должен делать за себя. А чем больше твердых сведений (в экономике - это преимущественно цифры) в этом когнитивном процессе используется, тем выше будет качество суждений.
Ну чем могут помешать оперативные сведения о сборе урожая? Были бы мы высокотехнологическим Сингапуром, я бы сам сделал замечание, что такая информация лишняя в силу своей мелочности. Но это Украина, детка (с) и сельскохозяйственный экспорт достаточно материально влияет на торговый и платежный баланс
Спробую пояснити ше раз- ні в мене, ні в багатьох інших читачів форуму, немає бвгато вільного часу, щоб перевіряти посилання в багаточисельних як Ваших постах, так і Деніка. По урожаю я чи не вперше пішов по вказаних посиланнях тому, що незрозуміло було, яким чином може бути "лютий треш" у найближчого географічного сусіда, тоді як у нас "надурожай". І побачив, що треш в регіонах,які не "роблять погоду" , а з рекордними урожаями "всесоюзної здравниці та житниці" ніби все Ок. Про що і написав. Я також тільки за, коли людина дає обєктивні дані,а не "висмикує" і з відповідною "приправою" подає тільки ті, що дають змогу зробити потрібний їй висновок.
somilitark написав:Есть такое понятие как "психология победителей". Это когда не всё всегда гладко, но человек или команда настраивается на позитив и у них стакан всегда на половину полный. Они верят что завтра будет лучше, надо стараться и придут победы. Вот вас как раз изуродовала пропаганда, даже там где всё объективно хорошо вы видите зраду, всё плохо, везде обманывают, будет только хуже. Самое смешное, что в жизни мы всегда получаем стакан наполненый наполовину, но неудачник вроде вас всегда будет плакать: какой не справедливый мир, кругом враги и предатели, опускает руки и со временем не получает эту самую половину в жизни. А оптимист превращается в победителя, он не обращает внимания на неудачи и прётся в закрытую дверь, постепенно открывая её и достигая новых высот. Кто хочет тот делает, кто не хочет ищет оправдания собственной слабости, отсутствия духа и стержня. Совковое мышление загоняло всех в стойло, сейчас рашапропаганда делает дальше рабов из нормальных людей, я рад что мои дети не такие как вы, они идут вперёд и не ноют. А я тоже возле них не скыглю. Вот и вся арифметика. Мы идём вперёд, а вы застряли в совке и никакой зрады искать не надо, надо просто вымести мусор из захламлённой головы
Психологія переможця, позитивне мислення, голівудський хепіенд... По моєму це якраз один персонаж з аватарою Табакі то голосить, що все пропало, то співає оди мудрим керманичам. Рашапропаганду не читаю, хіба що Слєпакова інколи переглядаю- в нього про надмірний оптимізм є гарна пісня https://www.youtube.com/watch?v=tJzx4PTvXis Мою печаль породжують знання з реального життя - просто неохота приводити факти і "розводити зраду" в передсвяткові дні. Щодо пропозиції вимести сміття із захаращеної голови - вона актуальна завжди, навіть для успішних нескиглячих переможців (я так розумію що УСПІХ - Ваше альтер его), може тоді в них не буде регулярних перевзувань в повітрі.