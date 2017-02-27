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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8164816581668167>
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:Теоретики, бли-и-ин! Да НИКТО НЕ рискнет начать открытые боевые действия против провокатора, ТЕМ БОЛЕЕ, Раши! Ей это только "на руку": она сразу превратится в обиженную сторону, получая право на ответный акт агрессии, и уже Украина будет выглядеть в глазах мирового сообщества агрессором!

Речь идет не о БД, а о сдерживании.
Будет ли устраивать провокацию капитан сторожевика, видя в бинокль Байрактар или понимая, что он где-то рядом, понимая, что он сам находится в перекрестии оптико-локационной станции, что в ответ на его провокацию за 1 минуту может прилететь управляемый боеприпас с Байрактара или за 5-10 минут Р-360????
В общем будет все в Южно-Китайском море: все крутые адмиралы, гордо ходят в спорных районах, но никто и не пытается кого-то обстрелять даже из пулемета или даже пострелять в воздух. При этом гордые адмиралы сотрясать воздух могут только заявлениями не влияют на курс никак.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

4443

самое красноречивое подтверждение переизбытка валюты С НАЧАЛА КАЛЕНДАРНОГО ГОДА и степени вмешательства нбу в "рыночное" курсообразование, игра в одни ворота. Если нбу снизит объемы интервенций, курс улетит ниже 25.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:28

  vitaliian написав:
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло



в 70-х в магазинах цена была 4коп/кг, аграриям (колхозникам) платили 1 коп/кг при уборке


п.с. сегодня попробовал 2 своих кавуна (первый раз посадил), нет опыта, может в след.году будет лучше (еще зреет щтук 30-35, сбор урожая будет после 10 сент)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:50

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло



в 70-х в магазинах цена была 4коп/кг, аграриям (колхозникам) платили 1 коп/кг при уборке


п.с. сегодня попробовал 2 своих кавуна (первый раз посадил), нет опыта, может в след.году будет лучше (еще зреет щтук 30-35, сбор урожая будет после 10 сент)


И не лень этим заниматься?
По курсу - все основные обменки в Харькове 26.80 - 26.90. По идее спрос от населения есть.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:54

  kluychkooleg написав:
п.с. сегодня попробовал 2 своих кавуна (первый раз посадил), нет опыта, может в след.году будет лучше (еще зреет щтук 30-35, сбор урожая будет после 10 сент)


И не лень этим заниматься?
По курсу - все основные обменки в Харькове 26.80 - 26.90. По идее спрос от населения есть.[/quote]

даже прикольно, занимает 2 часа в день (дополнительно к физкультуре)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 10:55

  zРадио написав:
  L написав:
  zРадио написав:И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.

Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил


Сильна логіка- якщо людина починає під ніком, який "спав" роками, крапати десятки постів в день, то вона автоматично переходить в розряд своєрідної "дружини Цезаря", в якій навіть засумніватись не можна, якщо ти тільки не такого ж масштабу графоман (сподіваюсь на розуміння і що нікого не образив)?
Колись один, як тепер кажуть, лідер громадської думки надав простим смертним, до яких я себе відношу,просту пораду "Не сотвори собі кумира"


Эта шпилька точно не в меня - я, пожалуй, чаще остальных здесь спорю с Denik. Но это все дискуссия о выводах и глубине анализа, а статистический контент вполне себе полезный.

Игнорируйте выводы, оставляйте факты. Абсолютно нормальная позиция. Я считаю, что суждения каждый должен делать за себя. А чем больше твердых сведений (в экономике - это преимущественно цифры) в этом когнитивном процессе используется, тем выше будет качество суждений.

Ну чем могут помешать оперативные сведения о сборе урожая? Были бы мы высокотехнологическим Сингапуром, я бы сам сделал замечание, что такая информация лишняя в силу своей мелочности. Но это Украина, детка (с) и сельскохозяйственный экспорт достаточно материально влияет на торговый и платежный баланс

Спробую пояснити ше раз- ні в мене, ні в багатьох інших читачів форуму, немає бвгато вільного часу, щоб перевіряти посилання в багаточисельних як Ваших постах, так і Деніка. По урожаю я чи не вперше пішов по вказаних посиланнях тому, що незрозуміло було, яким чином може бути "лютий треш" у найближчого географічного сусіда, тоді як у нас "надурожай". І побачив, що треш в регіонах,які не "роблять погоду" , а з рекордними урожаями "всесоюзної здравниці та житниці" ніби все Ок. Про що і написав.
Я також тільки за, коли людина дає обєктивні дані,а не "висмикує" і з відповідною "приправою" подає тільки ті, що дають змогу зробити потрібний їй висновок.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:16

  somilitark написав:Есть такое понятие как "психология победителей".
Это когда не всё всегда гладко, но человек или команда настраивается на позитив и у них стакан всегда на половину полный. Они верят что завтра будет лучше, надо стараться и придут победы.
Вот вас как раз изуродовала пропаганда, даже там где всё объективно хорошо вы видите зраду, всё плохо, везде обманывают, будет только хуже.
Самое смешное, что в жизни мы всегда получаем стакан наполненый наполовину, но неудачник вроде вас всегда будет плакать: какой не справедливый мир, кругом враги и предатели, опускает руки и со временем не получает эту самую половину в жизни.
А оптимист превращается в победителя, он не обращает внимания на неудачи и прётся в закрытую дверь, постепенно открывая её и достигая новых высот. Кто хочет тот делает, кто не хочет ищет оправдания собственной слабости, отсутствия духа и стержня.
Совковое мышление загоняло всех в стойло, сейчас рашапропаганда делает дальше рабов из нормальных людей, я рад что мои дети не такие как вы, они идут вперёд и не ноют. А я тоже возле них не скыглю.
Вот и вся арифметика. Мы идём вперёд, а вы застряли в совке и никакой зрады искать не надо, надо просто вымести мусор из захламлённой головы :!:

Психологія переможця, позитивне мислення, голівудський хепіенд... По моєму це якраз один персонаж з аватарою Табакі то голосить, що все пропало, то співає оди мудрим керманичам. Рашапропаганду не читаю, хіба що Слєпакова інколи переглядаю- в нього про надмірний оптимізм є гарна пісня https://www.youtube.com/watch?v=tJzx4PTvXis
Мою печаль породжують знання з реального життя - просто неохота приводити факти і "розводити зраду" в передсвяткові дні.
Щодо пропозиції вимести сміття із захаращеної голови - вона актуальна завжди, навіть для успішних нескиглячих переможців (я так розумію що УСПІХ - Ваше альтер его), може тоді в них не буде регулярних перевзувань в повітрі.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:20

  Миша-клиент написав:
  remark написав:
А что там по евро намечается, смотрю все ниже валится?


и фунт - тоже!

теоретиццки заканчиваем импульс, начавшийся в конце мая, после импульса обычно коррекция, шортунов последней волны импульса скорее всего вытряхнут

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Востаннє редагувалось bred в Суб 21 сер, 2021 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:37

  bred написав:
  Миша-клиент написав:
  remark написав:
А что там по евро намечается, смотрю все ниже валится?


и фунт - тоже!

теоретиццки заканчиваем импульс, начавшийся в конце мая, после импульса обычно коррекция, так что всех шортунов последней волны импульса скорее всего вытряхнут


Не зрозуміло про шортунів, тобто не купувати євро та фунт зараз на дні, чи це не дно по вашому?
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