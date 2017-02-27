somilitark написав:

Есть такое понятие как "психология победителей".Это когда не всё всегда гладко, но человек или команда настраивается на позитив и у них стакан всегда на половину полный. Они верят что завтра будет лучше, надо стараться и придут победы.Вот вас как раз изуродовала пропаганда, даже там где всё объективно хорошо вы видите зраду, всё плохо, везде обманывают, будет только хуже.Самое смешное, что в жизни мы всегда получаем стакан наполненый наполовину, но неудачник вроде вас всегда будет плакать: какой не справедливый мир, кругом враги и предатели, опускает руки и со временем не получает эту самую половину в жизни.А оптимист превращается в победителя, он не обращает внимания на неудачи и прётся в закрытую дверь, постепенно открывая её и достигая новых высот. Кто хочет тот делает, кто не хочет ищет оправдания собственной слабости, отсутствия духа и стержня.Совковое мышление загоняло всех в стойло, сейчас рашапропаганда делает дальше рабов из нормальных людей, я рад что мои дети не такие как вы, они идут вперёд и не ноют. А я тоже возле них не скыглю.Вот и вся арифметика. Мы идём вперёд, а вы застряли в совке и никакой зрады искать не надо, надо просто вымести мусор из захламлённой головы