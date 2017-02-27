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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8164816581668167
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Мы идём вперёд

Было 52 млн., а стало 41 млн., дальше еще меньше. Успешный успех (с), оптимизм (с).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:43

remark, шортуни - ті хто побачив тренд наприкінці літа і почав продавати євро та фунт,
щодо дна, тут можливі варіанти
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:48

  BIGor написав:
  somilitark написав:Мы идём вперёд

Было 52 млн., а стало 41 млн., дальше еще меньше. Успешный успех (с), оптимизм (с).

Ну так це за 30р. ;)
Ну і ті 11млн. поїхали в ЄВРОПУ/багато там і залишились/ - в якій так хотіли/мріяли жити! ;)
От і здійснилась мрія багатьох українців :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  L написав:Рашапропаганду не читаю, хіба що Слєпакова інколи переглядаю- в нього про надмірний оптимізм є гарна пісня https://www.youtube.com/watch?v=tJzx4PTvXis

Це трохи не та пісня...
Оця його пісня про "надмірний оптимізм" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:17

  Успіх написав:
  BIGor написав:
  somilitark написав:Мы идём вперёд

Было 52 млн., а стало 41 млн., дальше еще меньше. Успешный успех (с), оптимизм (с).

Ну так це за 30р. ;)
Ну і ті 11млн. поїхали в ЄВРОПУ/багато там і залишились/ - в якій так хотіли/мріяли жити! ;)
От і здійснилась мрія багатьох українців :mrgreen:


З врахуванням тих, хто виїхав у Європу і далі, то млн. 32-34 наявні. І в наступні роки динаміка скорочення не зменшиться. Смертність буде далі висока, бо відходять покоління, що млн/рік народжувались, натомість народжуваність буде ще знижуватись, бо дем.яма кінця 90-их дасть хвилю. Так що років через 30-ть 12-13 млн. автохтонного населення, з них половина пенсійного віку, та ще пару млн. інвалідів. Хто доживе, то перевірите прогноз.
Ну і пріоритети сумнівні:
Фото переповненого афганцями американського військового літака, який злітає зі злітної смуги Кабульського аеропорту, символізує останню надію і крик душі не тільки афганців. Це ілюстрація українських підлітків, які тисячами тікають на навчання в закордонні виші та їхніх сімей, готових викласти останні заощадження за шанс жити там, а не тут. Для тих, хто виїхав або мріють емігрувати, Україна — випалена земля, куди вони не збираються повертатися.
Україна — такий собі європейський Афганістан. Попри Революцію гідності і багатообіцяючу євроінтеграцію, вона показує відкат майже в усіх напрямах. Вона поглинула мільярди міжнародної технічної допомоги на реформи і побудова інституцій і залишилася біля розбитого корита — вразливою на всіх фронтах: без стійкості і наступності змін в секторі національної безпеки, без сильних інституцій та без верховенства права. Саме так описують оглядачі те, що залишилося від Афганістану після відходу американців.
Як і у випадку з Афганістаном, Україна — яскравий кейс того, що заподіяти добро ззовні не працює; що багатомільйонна країна не може поскакати в своєму розвитку далі культури населення та рівня розвитку громадянського суспільства.
«Якби люди так само рвалися будувати школи, дороги або чистити річку від сміття, то за рік Пакистан перетворився б на райський куточок… Але єдиний добрий жест, який вони знають, — це давати гроші на мечеті і медресе (прим. автора — релігійні школи для вивчення Корану)».
Так оповідає Малала Юсафзай, автор книги «Я — Малала: історія незламної боротьбу за право на освіту», історію про долину Сват, яка була захоплена і довгий час перебувала під контролем і терором талібських загонів. Малала боролася за освіту для дітей, особливо дівчаток, у Пакистані і яку ледь не пристрелили таліби за її відкриту громадянську позицію. https://nv.ua/ukr/opinion/taliban-chim- ... 78735.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Так що років через 30-ть 12-13 млн. автохтонного населення, з них половина пенсійного віку, та ще пару млн. інвалідів. Хто доживе, то перевірите прогноз

Ну то понаїзджає якихось "туземців"(китайців/індусів і т.п.)
Наша ж країна така гарна!

Що зробити, як не може прийти до влади, команда справжніх патріотів, чесних і розумних.... ?
Щоб "кістками лягли" - але все робили лише на благо України і її людей!
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