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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8164816581668167
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:43

remark, шортуни - ті хто побачив тренд наприкінці літа і почав продавати євро та фунт,
щодо дна, тут можливі варіанти
bred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  L написав:Рашапропаганду не читаю, хіба що Слєпакова інколи переглядаю- в нього про надмірний оптимізм є гарна пісня https://www.youtube.com/watch?v=tJzx4PTvXis

Це трохи не та пісня...
Оця його пісня про "надмірний оптимізм" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:17

  Успіх написав:
  BIGor написав:
  somilitark написав:Мы идём вперёд

Было 52 млн., а стало 41 млн., дальше еще меньше. Успешный успех (с), оптимизм (с).

Ну так це за 30р. ;)
Ну і ті 11млн. поїхали в ЄВРОПУ/багато там і залишились/ - в якій так хотіли/мріяли жити! ;)
От і здійснилась мрія багатьох українців :mrgreen:


З врахуванням тих, хто виїхав у Європу і далі, то млн. 32-34 наявні. І в наступні роки динаміка скорочення не зменшиться. Смертність буде далі висока, бо відходять покоління, що млн/рік народжувались, натомість народжуваність буде ще знижуватись, бо дем.яма кінця 90-их дасть хвилю. Так що років через 30-ть 12-13 млн. автохтонного населення, з них половина пенсійного віку, та ще пару млн. інвалідів. Хто доживе, то перевірите прогноз.
Ну і пріоритети сумнівні:
Фото переповненого афганцями американського військового літака, який злітає зі злітної смуги Кабульського аеропорту, символізує останню надію і крик душі не тільки афганців. Це ілюстрація українських підлітків, які тисячами тікають на навчання в закордонні виші та їхніх сімей, готових викласти останні заощадження за шанс жити там, а не тут. Для тих, хто виїхав або мріють емігрувати, Україна — випалена земля, куди вони не збираються повертатися.
Україна — такий собі європейський Афганістан. Попри Революцію гідності і багатообіцяючу євроінтеграцію, вона показує відкат майже в усіх напрямах. Вона поглинула мільярди міжнародної технічної допомоги на реформи і побудова інституцій і залишилася біля розбитого корита — вразливою на всіх фронтах: без стійкості і наступності змін в секторі національної безпеки, без сильних інституцій та без верховенства права. Саме так описують оглядачі те, що залишилося від Афганістану після відходу американців.
Як і у випадку з Афганістаном, Україна — яскравий кейс того, що заподіяти добро ззовні не працює; що багатомільйонна країна не може поскакати в своєму розвитку далі культури населення та рівня розвитку громадянського суспільства.
«Якби люди так само рвалися будувати школи, дороги або чистити річку від сміття, то за рік Пакистан перетворився б на райський куточок… Але єдиний добрий жест, який вони знають, — це давати гроші на мечеті і медресе (прим. автора — релігійні школи для вивчення Корану)».
Так оповідає Малала Юсафзай, автор книги «Я — Малала: історія незламної боротьбу за право на освіту», історію про долину Сват, яка була захоплена і довгий час перебувала під контролем і терором талібських загонів. Малала боролася за освіту для дітей, особливо дівчаток, у Пакистані і яку ледь не пристрелили таліби за її відкриту громадянську позицію. https://nv.ua/ukr/opinion/taliban-chim- ... 78735.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Так що років через 30-ть 12-13 млн. автохтонного населення, з них половина пенсійного віку, та ще пару млн. інвалідів. Хто доживе, то перевірите прогноз

Ну то понаїзджає якихось "туземців"(китайців/індусів і т.п.)
Наша ж країна така гарна!

Що зробити, як не може прийти до влади, команда справжніх патріотів, чесних і розумних.... ?
Щоб "кістками лягли" - але все робили лише на благо України і її людей!
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  L написав:Спробую пояснити ше раз- ні в мене, ні в багатьох інших читачів форуму, немає бвгато вільного часу, щоб перевіряти посилання в багаточисельних як Ваших постах, так і Деніка. По урожаю я чи не вперше пішов по вказаних посиланнях тому, що незрозуміло було, яким чином може бути "лютий треш" у найближчого географічного сусіда, тоді як у нас "надурожай". І побачив, що треш в регіонах,які не "роблять погоду" , а з рекордними урожаями "всесоюзної здравниці та житниці" ніби все Ок. Про що і написав.
Я також тільки за, коли людина дає обєктивні дані,а не "висмикує" і з відповідною "приправою" подає тільки ті, що дають змогу зробити потрібний їй висновок.

-12,5 млн. т. від одного звіту USDA до іншого на одній культурі то і є лютий треш, як скорочення запасів нафти на 20 мільйонів барелів при очікуваних 1-2.

На фейкових новинах з РФ про "щедрый урожай" наші перекупники намагалися скупати зерно по 4000 грн./т. А зараз ринок прийшов до 7000 грн./т при рекордному врожаї. Оце і є "лютий треш".
Причтому про все це я написав за тиждень до звіту USDA (12 серпня) на сусідньому форумі
https://курс.ком.юа/forums/topic/857-ak ... ent=791193
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:27

По-моему сейчас ключевой момент это Дельта. Цифры по США реально пугают. Затраты за счет увеличения госдолга США по любому будут очень значительными.
Зображення
Это - практически повторение того, что было в Индии весной, но при 50% вакцинированного населения.
Не думаю, что инфляция в США упадет...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То я так і не зрозумів - рік врожайний, чи ні?))
Для пересічних - буде олія пА 40/л., а цукор пА 20/кг., чи навпаки, ще подорожчає)), або +/- залишиться так, як є?

Що, невже, "від перестановки доданків(врожайності), сума(ціна) не змінюється?"© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:52

  Успіх написав:То я так і не зрозумів - рік врожайний, чи ні?))
Для пересічних - буде олія пА 40/л., а цукор пА 20/кг., чи навпаки, ще подорожчає)), або +/- залишиться так, як є?

Що, невже, "від перестановки доданків(врожайності), сума(ціна) не змінюється?"© :mrgreen:

выше был пример с арбузами которые в херсонских сёлах по 70 коп. попробуйте купить их по 70 коп во львове) за олией надо не в атб идти а на маслобойку тогда будет вам -30%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Это - практически повторение того, что было в Индии весной, но при 50% вакцинированного населения.
Не думаю, что инфляция в США упадет...

И еще. В Украине 97%, что будет локдаун, где-то в октябре...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:11

  vitaliian написав:
  Успіх написав:То я так і не зрозумів - рік врожайний, чи ні?))
Для пересічних - буде олія пА 40/л., а цукор пА 20/кг., чи навпаки, ще подорожчає)), або +/- залишиться так, як є?

Що, невже, "від перестановки доданків(врожайності), сума(ціна) не змінюється?"© :mrgreen:

выше был пример с арбузами которые в херсонских сёлах по 70 коп. попробуйте купить их по 70 коп во львове) за олией надо не в атб идти а на маслобойку тогда будет вам -30%

Тобто, в Україні - майже все дешеве!))
Просто логістика і праця людей занадто дорога?))

п.с.
Коротше, треба терміново запроваджувати доставку дешевими дронами))
Одна проблема - треба наклепати дешевих дронів))
Ілон Маск - ауууууу! :mrgreen:
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