Было 52 млн., а стало 41 млн., дальше еще меньше. Успешный успех (с), оптимизм (с).
Ну так це за 30р. Ну і ті 11млн. поїхали в ЄВРОПУ/багато там і залишились/ - в якій так хотіли/мріяли жити! От і здійснилась мрія багатьох українців
З врахуванням тих, хто виїхав у Європу і далі, то млн. 32-34 наявні. І в наступні роки динаміка скорочення не зменшиться. Смертність буде далі висока, бо відходять покоління, що млн/рік народжувались, натомість народжуваність буде ще знижуватись, бо дем.яма кінця 90-их дасть хвилю. Так що років через 30-ть 12-13 млн. автохтонного населення, з них половина пенсійного віку, та ще пару млн. інвалідів. Хто доживе, то перевірите прогноз. Ну і пріоритети сумнівні:
Фото переповненого афганцями американського військового літака, який злітає зі злітної смуги Кабульського аеропорту, символізує останню надію і крик душі не тільки афганців. Це ілюстрація українських підлітків, які тисячами тікають на навчання в закордонні виші та їхніх сімей, готових викласти останні заощадження за шанс жити там, а не тут. Для тих, хто виїхав або мріють емігрувати, Україна — випалена земля, куди вони не збираються повертатися. Україна — такий собі європейський Афганістан. Попри Революцію гідності і багатообіцяючу євроінтеграцію, вона показує відкат майже в усіх напрямах. Вона поглинула мільярди міжнародної технічної допомоги на реформи і побудова інституцій і залишилася біля розбитого корита — вразливою на всіх фронтах: без стійкості і наступності змін в секторі національної безпеки, без сильних інституцій та без верховенства права. Саме так описують оглядачі те, що залишилося від Афганістану після відходу американців. Як і у випадку з Афганістаном, Україна — яскравий кейс того, що заподіяти добро ззовні не працює; що багатомільйонна країна не може поскакати в своєму розвитку далі культури населення та рівня розвитку громадянського суспільства. «Якби люди так само рвалися будувати школи, дороги або чистити річку від сміття, то за рік Пакистан перетворився б на райський куточок… Але єдиний добрий жест, який вони знають, — це давати гроші на мечеті і медресе (прим. автора — релігійні школи для вивчення Корану)». Так оповідає Малала Юсафзай, автор книги «Я — Малала: історія незламної боротьбу за право на освіту», історію про долину Сват, яка була захоплена і довгий час перебувала під контролем і терором талібських загонів. Малала боролася за освіту для дітей, особливо дівчаток, у Пакистані і яку ледь не пристрелили таліби за її відкриту громадянську позицію. https://nv.ua/ukr/opinion/taliban-chim- ... 78735.html
L написав:Спробую пояснити ше раз- ні в мене, ні в багатьох інших читачів форуму, немає бвгато вільного часу, щоб перевіряти посилання в багаточисельних як Ваших постах, так і Деніка. По урожаю я чи не вперше пішов по вказаних посиланнях тому, що незрозуміло було, яким чином може бути "лютий треш" у найближчого географічного сусіда, тоді як у нас "надурожай". І побачив, що треш в регіонах,які не "роблять погоду" , а з рекордними урожаями "всесоюзної здравниці та житниці" ніби все Ок. Про що і написав. Я також тільки за, коли людина дає обєктивні дані,а не "висмикує" і з відповідною "приправою" подає тільки ті, що дають змогу зробити потрібний їй висновок.
-12,5 млн. т. від одного звіту USDA до іншого на одній культурі то і є лютий треш, як скорочення запасів нафти на 20 мільйонів барелів при очікуваних 1-2.
На фейкових новинах з РФ про "щедрый урожай" наші перекупники намагалися скупати зерно по 4000 грн./т. А зараз ринок прийшов до 7000 грн./т при рекордному врожаї. Оце і є "лютий треш". Причтому про все це я написав за тиждень до звіту USDA (12 серпня) на сусідньому форумі https://курс.ком.юа/forums/topic/857-ak ... ent=791193
По-моему сейчас ключевой момент это Дельта. Цифры по США реально пугают. Затраты за счет увеличения госдолга США по любому будут очень значительными. Это - практически повторение того, что было в Индии весной, но при 50% вакцинированного населения. Не думаю, что инфляция в США упадет...