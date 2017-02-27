Фото переповненого афганцями американського військового літака, який злітає зі злітної смуги Кабульського аеропорту, символізує останню надію і крик душі не тільки афганців. Це ілюстрація українських підлітків, які тисячами тікають на навчання в закордонні виші та їхніх сімей, готових викласти останні заощадження за шанс жити там, а не тут. Для тих, хто виїхав або мріють емігрувати, Україна — випалена земля, куди вони не збираються повертатися.Україна — такий собі європейський Афганістан. Попри Революцію гідності і багатообіцяючу євроінтеграцію, вона показує відкат майже в усіх напрямах. Вона поглинула мільярди міжнародної технічної допомоги на реформи і побудова інституцій і залишилася біля розбитого корита — вразливою на всіх фронтах: без стійкості і наступності змін в секторі національної безпеки, без сильних інституцій та без верховенства права. Саме так описують оглядачі те, що залишилося від Афганістану після відходу американців.Як і у випадку з Афганістаном, Україна — яскравий кейс того, що заподіяти добро ззовні не працює; що багатомільйонна країна не може поскакати в своєму розвитку далі культури населення та рівня розвитку громадянського суспільства.«Якби люди так само рвалися будувати школи, дороги або чистити річку від сміття, то за рік Пакистан перетворився б на райський куточок… Але єдиний добрий жест, який вони знають, — це давати гроші на мечеті і медресе (прим. автора — релігійні школи для вивчення Корану)».Так оповідає Малала Юсафзай, автор книги «Я — Малала: історія незламної боротьбу за право на освіту», історію про долину Сват, яка була захоплена і довгий час перебувала під контролем і терором талібських загонів. Малала боролася за освіту для дітей, особливо дівчаток, у Пакистані і яку ледь не пристрелили таліби за її відкриту громадянську позицію.