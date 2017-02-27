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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 15:48
vitaliian написав: Успіх написав:
То я так і не зрозумів - рік врожайний, чи ні?))
Для пересічних - буде олія пА 40/л., а цукор пА 20/кг., чи навпаки, ще подорожчає)), або +/- залишиться так, як є?
Що, невже, "від перестановки доданків(врожайності), сума(ціна) не змінюється?"©
выше был пример с арбузами которые в херсонских сёлах по 70 коп. попробуйте купить их по 70 коп во львове) за олией надо не в атб идти а на маслобойку тогда будет вам -30%
на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит
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edvardd
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