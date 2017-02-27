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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 15:48
vitaliian написав: Успіх написав:
То я так і не зрозумів - рік врожайний, чи ні?))
Для пересічних - буде олія пА 40/л., а цукор пА 20/кг., чи навпаки, ще подорожчає)), або +/- залишиться так, як є?
Що, невже, "від перестановки доданків(врожайності), сума(ціна) не змінюється?"©
выше был пример с арбузами которые в херсонских сёлах по 70 коп. попробуйте купить их по 70 коп во львове) за олией надо не в атб идти а на маслобойку тогда будет вам -30%
на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:21
edvardd написав: vitaliian написав: Успіх написав:
То я так і не зрозумів - рік врожайний, чи ні?))
Для пересічних - буде олія пА 40/л., а цукор пА 20/кг., чи навпаки, ще подорожчає)), або +/- залишиться так, як є?
Що, невже, "від перестановки доданків(врожайності), сума(ціна) не змінюється?"©
выше был пример с арбузами которые в херсонских сёлах по 70 коп. попробуйте купить их по 70 коп во львове) за олией надо не в атб идти а на маслобойку тогда будет вам -30%
на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит
Как это не катит? Вы переведите в сопоставимые цены по объему. 58:0,85=68.24 цена литра. А теперь 68,24:52 и получите 1.31 то есть цена базарного масла на 31 % ниже. А на маслобойке еще ниже будет
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:28
edvardd написав:
на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит
на базаре та же самая наценка что и в атб. Надо платить за место и зарплату продавцу. но я о другом,. рынок сегментируется у фермера будет одна цена, в супермаркете другая в ресторане третья. Это нормально, покупатель идёт туда, где ему удобнее. Никого же не смущает что политра колы в ларьке на 5 грн дороже. А шавуха наоборот в ларьке дешевле. Не слышал я истерик по этому поводу и чо то с польшей цену шаурмы никто не сравнивает.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 17:43
kluychkooleg написав: Aps написав:
kluychkooleg написав:1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень.
Это чем же надо заниматься пенсионеру что бы более 10% в месяц иметь?
Перекидкой.
расшифруйте пожалуйста в личное сообщение
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Додано: Суб 21 сер, 2021 19:04
kluychkooleg написав:
Вот не понимаю я вас. В том же Укргазе сегодня можно купить по 26.73 и не на депо. Зачем при этом покупать по 26.75 и на депо? Где логика? Не говоря уже о том, что есть в ТАСе и по 26.70.
Это все про сигналы)) Газик частенько в смутных ситуациях прикупает на межбанке валютную позицию, а потом хорошим курсом на валюту заманивает заманивает клиентов на депозит имени "последнего вагона". Я сам так пару-тройку раз брал.
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