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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8166816781688169>
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:48

  vitaliian написав:
  Успіх написав:То я так і не зрозумів - рік врожайний, чи ні?))
Для пересічних - буде олія пА 40/л., а цукор пА 20/кг., чи навпаки, ще подорожчає)), або +/- залишиться так, як є?

Що, невже, "від перестановки доданків(врожайності), сума(ціна) не змінюється?"© :mrgreen:

выше был пример с арбузами которые в херсонских сёлах по 70 коп. попробуйте купить их по 70 коп во львове) за олией надо не в атб идти а на маслобойку тогда будет вам -30%

на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:21

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:То я так і не зрозумів - рік врожайний, чи ні?))
Для пересічних - буде олія пА 40/л., а цукор пА 20/кг., чи навпаки, ще подорожчає)), або +/- залишиться так, як є?

Що, невже, "від перестановки доданків(врожайності), сума(ціна) не змінюється?"© :mrgreen:

выше был пример с арбузами которые в херсонских сёлах по 70 коп. попробуйте купить их по 70 коп во львове) за олией надо не в атб идти а на маслобойку тогда будет вам -30%

на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит

Как это не катит? Вы переведите в сопоставимые цены по объему. 58:0,85=68.24 цена литра. А теперь 68,24:52 и получите 1.31 то есть цена базарного масла на 31 % ниже. А на маслобойке еще ниже будет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит
на базаре та же самая наценка что и в атб. Надо платить за место и зарплату продавцу. но я о другом,. рынок сегментируется у фермера будет одна цена, в супермаркете другая в ресторане третья. Это нормально, покупатель идёт туда, где ему удобнее. Никого же не смущает что политра колы в ларьке на 5 грн дороже. А шавуха наоборот в ларьке дешевле. Не слышал я истерик по этому поводу и чо то с польшей цену шаурмы никто не сравнивает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 17:43

  kluychkooleg написав:
  Aps написав:
kluychkooleg написав:1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень.


Это чем же надо заниматься пенсионеру что бы более 10% в месяц иметь?


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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:04

  kluychkooleg написав:
Вот не понимаю я вас. В том же Укргазе сегодня можно купить по 26.73 и не на депо. Зачем при этом покупать по 26.75 и на депо? Где логика? Не говоря уже о том, что есть в ТАСе и по 26.70.


Это все про сигналы)) Газик частенько в смутных ситуациях прикупает на межбанке валютную позицию, а потом хорошим курсом на валюту заманивает заманивает клиентов на депозит имени "последнего вагона". Я сам так пару-тройку раз брал.
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:17

  yama написав:
  kluychkooleg написав:
  Aps написав:[quo1) У пенсионеров сейчас прекрасная возможность при наличии 1000-5000 долларов получать солидный довесок к пенсии. Ежедневно. 100-500 гривень.


Это чем же надо заниматься пенсионеру что бы более 10% в месяц иметь?


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-----
расшифруйте пожалуйста в личное сообщение[/quote]

---------

Треба, щоб пенс, спочатку мав тих 100500Куїв по різних банках, тоді - тримаючи постійно руку на пульсі(в прямому і переносному значенні :) ) - ганяв ті куї з одного банку в інший, і хлепчачи раз-за-разом валер'янку, отримував(коли повезе :) ) - 100-500 ГРН!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:32

  yama написав:
  kluychkooleg написав:
  Aps написав: Это чем же надо заниматься пенсионеру что бы более 10% в месяц иметь?
Перекидкой.
расшифруйте пожалуйста в личное сообщение

Вопрос в другом: почему именно пенсионеру ? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:35

  vitaliian написав:
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло



В суперах по 5-6 грн. за кыло. Жлобство норма жизни. Нехай купаются в баштанах.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:40

  Прораб написав:
  vitaliian написав:
На Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Аграрій запрошує всіх бажаючих приїжджати на поля і купувати кавуни від 70 копійок за кіло



В суперах по 5-6 грн. за кыло. Жлобство норма жизни. Нехай купаются в баштанах.

А еще воду со скважин где себестоимость 1 копейка продают дороже арбузов.

P.S. Вчера брал в Экомаркете по 3.99 в Чернигове - считаю халява. Арбуз 8 кило меньше доллара - довольны все.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:42

  viy написав:
  kluychkooleg написав:
Вот не понимаю я вас. В том же Укргазе сегодня можно купить по 26.73 и не на депо. Зачем при этом покупать по 26.75 и на депо? Где логика? Не говоря уже о том, что есть в ТАСе и по 26.70.


Это все про сигналы)) Газик частенько в смутных ситуациях прикупает на межбанке валютную позицию, а потом хорошим курсом на валюту заманивает заманивает клиентов на депозит имени "последнего вагона". Я сам так пару-тройку раз брал.


Так он и онлайн тормозит часто. Без всяких депо.
kluychkooleg
 
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