Додано: Суб 21 сер, 2021 16:28

edvardd написав: на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит на базаре(почти маслобойка) пахучее масло 52-литр, в атб кажется 58 - 0,85 литра, на 30% не катит

на базаре та же самая наценка что и в атб. Надо платить за место и зарплату продавцу. но я о другом,. рынок сегментируется у фермера будет одна цена, в супермаркете другая в ресторане третья. Это нормально, покупатель идёт туда, где ему удобнее. Никого же не смущает что политра колы в ларьке на 5 грн дороже. А шавуха наоборот в ларьке дешевле. Не слышал я истерик по этому поводу и чо то с польшей цену шаурмы никто не сравнивает.