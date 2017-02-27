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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8166816781688169
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:50

  Успіх написав:Треба, щоб пенс, спочатку мав тих 100500Куїв по різних банках, тоді - тримаючи постійно руку на пульсі(в прямому і переносному значенні :) ) - ганяв ті куї з одного банку в інший, і хлепчачи раз-за-разом валер'янку, отримував(коли повезе :) ) - 100-500 ГРН!!! :mrgreen:


Гонять куи в Украине не получится, только гривню. Впрочем, смотря, что вы имеете ввиду под куями. Но те чаще пинают.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 21 сер, 2021 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:54

  Starikan написав:Вопрос в другом: почему именно пенсионеру ? :wink:


Потому, что у работающего нет времени и такие заработки ему не интересны.
А пенсионеры у нас раньше всегда имели гешефт именно на перекидках.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1257
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