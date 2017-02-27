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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 20:50
Успіх написав:
Треба, щоб пенс, спочатку мав тих 100500Куїв по різних банках, тоді - тримаючи постійно руку на пульсі(в прямому і переносному значенні
) - ганяв ті куї з одного банку в інший, і хлепчачи раз-за-разом валер'янку, отримував(коли повезе
) - 100-500 ГРН!!!
Гонять куи в Украине не получится, только гривню. Впрочем, смотря, что вы имеете ввиду под куями. Но те чаще пинают.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 21 сер, 2021 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:54
Starikan написав:
Вопрос в другом: почему именно пенсионеру ?
Потому, что у работающего нет времени и такие заработки ему не интересны.
А пенсионеры у нас раньше всегда имели гешефт именно на перекидках.
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kluychkooleg
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