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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 сер, 2021 20:50
Успіх написав:
Треба, щоб пенс, спочатку мав тих 100500Куїв по різних банках, тоді - тримаючи постійно руку на пульсі(в прямому і переносному значенні
) - ганяв ті куї з одного банку в інший, і хлепчачи раз-за-разом валер'янку, отримував(коли повезе
) - 100-500 ГРН!!!
Гонять куи в Украине не получится, только гривню. Впрочем, смотря, что вы имеете ввиду под куями. Но те чаще пинают.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 21 сер, 2021 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:54
Starikan написав:
Вопрос в другом: почему именно пенсионеру ?
Потому, что у работающего нет времени и такие заработки ему не интересны.
А пенсионеры у нас раньше всегда имели гешефт именно на перекидках.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 22:24
Успіх написав:
Треба, щоб пенс, спочатку мав тих 100500Куїв по різних банках, тоді - тримаючи постійно руку на пульсі(в прямому і переносному значен
однажды финмон забанит 100500Куев на счёту у пенса и будет в подарок детям внукам инфаркт.
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vitaliian
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Додано: Суб 21 сер, 2021 22:57
kluychkooleg написав: Starikan написав:
Вопрос в другом: почему именно пенсионеру ?
Потому, что у работающего нет времени и такие заработки ему не интересны.
А пенсионеры у нас раньше всегда имели гешефт именно на перекидках.
Имхо, тем, кто не смог заработать на приличную пенсию, такие занятия не под силу. Многие пенсионеры из этой категории вообще не доверяют банкам.
Люди с приличной пенсией этим заниматься не будут.
Да и возможность перекидки с наваром 10 коп - это нечастый случай, поэтому говорить о "ежедневном" заработке бессмысленно.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 23:52
Starikan написав: kluychkooleg написав: Starikan написав:
Вопрос в другом: почему именно пенсионеру ?
Потому, что у работающего нет времени и такие заработки ему не интересны.
А пенсионеры у нас раньше всегда имели гешефт именно на перекидках.
Имхо, тем, кто не смог заработать на приличную пенсию, такие занятия не под силу. Многие пенсионеры из этой категории вообще не доверяют банкам.
Люди с приличной пенсией этим заниматься не будут.
Да и возможность перекидки с наваром 10 коп - это нечастый случай, поэтому говорить о "ежедневном" заработке бессмысленно.
Никто не говорит о постоянном заработке. Я так и писал - сейчас. А какую пенсию вы считаете приличной при теоретической возможности заработать 500 гривень в день?
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 21 сер, 2021 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 23:54
vitaliian написав: Успіх написав:
Треба, щоб пенс, спочатку мав тих 100500Куїв по різних банках, тоді - тримаючи постійно руку на пульсі(в прямому і переносному значен
однажды финмон забанит 100500Куев на счёту у пенса и будет в подарок детям внукам инфаркт.
Я писал о 5000, 5000 никто не заблокирует. А 100500 - это фантазии Успиха от непонимания сути.
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