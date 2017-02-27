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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:14
zРадио написав:
Уже объявили о дате встречи Зеленского-Байдена - 30-е августа
Перенесли на 31. Не солодко там буде Володимиру Олександровичу, ой як не солодко!
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Qwerty
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Додано: Вів 24 сер, 2021 18:18
Qwerty написав:
за цей рік буде десь близько мінус 400 тисяч
Переважно за рахунок зростання смертності (+65 тисяч зайвих смертей за І півріччя 2021 року) , та в меншій мірі за рахунок спаду народжуваності, яка падає зараз (І півріччя) не так швидко,як раніше.
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Hotab
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Додано: Вів 24 сер, 2021 18:39
Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 24 сер, 2021 18:42
flyman написав: greenozon написав: Realist написав:
Через це набагато спокійніше тримати заощадження у доларі (зараз) із надією
при зростаючій інфляції долара в 5+%?.. сумнівно якось
в євро 2%,
і щодо євро, весно продав ПА32.6, наразі трохи відкупив ПА32.25
Красавєц! Просто красавєц! Добре шо хоч трохи відкупив, а не всю тисячу євро!!!
Зараз можеш з чистою совістю на рупь дешевше продати!!! Чи нє?!
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Додано: Вів 24 сер, 2021 18:42
hxbbgaf написав:
Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.
Ну да. Странная история.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 19:08
hxbbgaf написав:Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.
Предположу, что пропорционально взносу каждой страны в МВФ
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Додано: Вів 24 сер, 2021 19:28
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холява
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Додано: Вів 24 сер, 2021 19:55
холява написав:
https://news.liga.net/world/news/skonchalsya-barabanschik-gruppy-rolling-stones-charli-uotts
Как эта новость повлияет на курс фунта?
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Додано: Вів 24 сер, 2021 19:57
hxbbgaf написав:
Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать
, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.
Ну так - наче, Євросоюз з рашею офіційно "розлучені і сплять на окремих ліжках", але складається таке враження, що Євросоюз потайки вночі тихесенько відсмокчує...
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Додано: Вів 24 сер, 2021 20:14
Investor_K написав: холява написав:
https://news.liga.net/world/news/skonchalsya-barabanschik-gruppy-rolling-stones-charli-uotts
Как эта новость повлияет на курс фунта?
Так же само как и Ваша тульская гармошка , на последнем праздновании дня Октябрьской Революции .
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