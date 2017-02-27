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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8171817281738174>
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:14

  zРадио написав:
  prodigy написав:
не совсем так, совсем не так


Богдан Буткевич разложил все, рекомендую послушать
https://www.youtube.com/watch?v=mKrof9CdbkM&t=797s


Уже объявили о дате встречи Зеленского-Байдена - 30-е августа

Перенесли на 31. Не солодко там буде Володимиру Олександровичу, ой як не солодко!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:за цей рік буде десь близько мінус 400 тисяч

Переважно за рахунок зростання смертності (+65 тисяч зайвих смертей за І півріччя 2021 року) , та в меншій мірі за рахунок спаду народжуваності, яка падає зараз (І півріччя) не так швидко,як раніше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:39

Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:42

  flyman написав:
  greenozon написав:
  Realist написав:Через це набагато спокійніше тримати заощадження у доларі (зараз) із надією


при зростаючій інфляції долара в 5+%?.. сумнівно якось

в євро 2%,
і щодо євро, весно продав ПА32.6, наразі трохи відкупив ПА32.25

Красавєц! Просто красавєц! Добре шо хоч трохи відкупив, а не всю тисячу євро!!!
Зараз можеш з чистою совістю на рупь дешевше продати!!! Чи нє?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:42

  hxbbgaf написав:Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.

Ну да. Странная история.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.
Предположу, что пропорционально взносу каждой страны в МВФ
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.liga.net/world/news/skonch ... arli-uotts
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:55

  холява написав:https://news.liga.net/world/news/skonchalsya-barabanschik-gruppy-rolling-stones-charli-uotts

Как эта новость повлияет на курс фунта?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:57

  hxbbgaf написав:Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.

Ну так - наче, Євросоюз з рашею офіційно "розлучені і сплять на окремих ліжках", але складається таке враження, що Євросоюз потайки вночі тихесенько відсмокчує... :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:14

  Investor_K написав:
  холява написав:https://news.liga.net/world/news/skonchalsya-barabanschik-gruppy-rolling-stones-charli-uotts

Как эта новость повлияет на курс фунта?


Так же само как и Ваша тульская гармошка , на последнем праздновании дня Октябрьской Революции .
холява
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