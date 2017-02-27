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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8171817281738174
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:19

  alter написав:
hxbbgaf написав:Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.
Предположу, что пропорционально взносу каждой страны в МВФ

А зачем предполагать? Именно так это и сделано, потому что это самый простой принцип.
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Starikan написав:
  alter написав:
hxbbgaf написав:Тем временем коцабам МВФ дает 18 ярдов. Почти в 7 раз больше чем нам. Я уже молчу, что, если это страна-агрессор под санкциями, то ей вообще ничего не должны давать, так как пойдет на оружие, убийства и захватническую агрессивную войну, но почему в 7 раз, Карл? Их население всего втрое больше нашего. Выходит, МВФ финансирует убийство наших солдат и мирных людей.
Предположу, что пропорционально взносу каждой страны в МВФ

А зачем предполагать? Именно так это и сделано, потому что это самый простой принцип.
Потому что лень искать источник для подтверждения
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:30

Investor_K

Так как вы в одном из последних сообщений написали , что работать зазорно , у меня есть просьба , не обращаться более ко мне .

Добрые чувства к вам у меня выражаются в вашей строке благодарностей .
ВЫ НОЛЬ !!!!!
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:24

  Мизантрóп написав:
  Investor_K написав:Понятно.

Если рабу дать возможность менять своего хозяина его можно считать свободным?

К чему этот вопрос?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:27

Мизантрóп


....я повторюсь


Общаться с вечно пьяным человеком не почетно .

Я не думаю что дальнейшее общение со мной будет понятным для нас .
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Слово написанное на заборе тоже является частью вселенной.
Спокойной ночи,
с уважением,ваш лечащий патологоанатом Мизантроп
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 00:21

del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 25 сер, 2021 00:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 00:23

  Hotab написав:
  Starikan написав:Посмотрел онлайн-курсы в харьковских банках.
Не обнаружил возможностей для перекидки. Посмотрим в рабочий день.

В Херсоне обнаружил. Есть онлайн-продажи по .70, а прием в Херсоне .75
Но, честно говоря,даже если с пачкой бегать, то это 500 грн за день. А пачку ещё и непросто обменять. Надо и доллар в кассе чтоб был, и гривна в обменке.


А зачем вам доллар в кассе при покупке онлайн?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 00:27

  Starikan написав:
  Hotab написав:
  Starikan написав:Посмотрел онлайн-курсы в харьковских банках.
Не обнаружил возможностей для перекидки. Посмотрим в рабочий день.
В Херсоне обнаружил. Есть онлайн-продажи по .70, а прием в Херсоне .75
Но, честно говоря,даже если с пачкой бегать, то это 500 грн за день. А пачку ещё и непросто обменять. Надо и доллар в кассе чтоб был, и гривна в обменке.

Когда этот разговор начинался, речь шла о перекидке через онлайн-банкинг, сидя в кресле и попивая кофе. Во всяком случае, я так понимал.


Так было бы совсем уж просто.
kluychkooleg
 
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