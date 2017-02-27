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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8171817281738174>
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 07:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А зачем вам доллар в кассе при покупке онлайн?

Он нужен при снятии, чтобы отнести в другое место и сдать. Если я сегодня купил онлайн пачку, когда я ее сниму? Сегодня?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:25

Какие вести с "полей" на МБ? 26,67

сегодня должно быть двойное предложение валюты на торгах за 2 нерабочих дня (23-24авг)

наличка(банки) : ждут заветного сигнала с МБ


Ты снова тут, ты собран весь —
Ты ждёшь заветного сигнала(Высоцкий)

Одеса окна(7км аналогично) 26,78/26,88
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:54

prodigy
окна 26,77/26,85
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:29

  prodigy написав:prodigy
окна 26,77/26,85

Ф. 26,70/27,76-80
Похолодало. Осінь близько... Грибів поки що масово не має.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю, что цены ЖРС достигли дна
https://ru.investing.com/commodities/ir ... -contracts
так как снижение (регулирующими органами) производства стали в Китае было с лихвой перекрыто ростом во всем остальном мире.
Это окажет поддержку гривне в долгосрочной перспективе.
Детали на соседней ветке viewtopic.php?p=5285447#p5285447
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:11

26.75-26.78/26.84-26.85

покупать "на все" или еще ждать :cry:
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:20

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:А зачем вам доллар в кассе при покупке онлайн?

Он нужен при снятии, чтобы отнести в другое место и сдать. Если я сегодня купил онлайн пачку, когда я ее сниму? Сегодня?


1. Это при условии, что у вас только одна пачка и вы играете на все. А если две-десять-двадцать?
2. Кто определил, что последовательность именно такая - купил-сдал. А почему не сдал-купил?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.08.2021.................26,6944
Доллар прибавил чуть больше 2 копеек.

МКГ*............7.2573............7.2270...........-0.42%
Ослабление гривны серьезнее, чем кажется по курсу доллара.

Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. Неспешно выпив кофе, выросли на 2.5 копейки, отскочили на копейку, а незадолго до полудня снова выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар пока мы праздновали падал, сегодня с утра немного отскочил, а теперь, кажется, опять смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150, что на 3 копейки выше открытия.
Накопившиеся за длинные выходные поступления на валютный рынок попасть еще не могли - серьезным суммам нужно пройти валютный контроль. Да и нет теперь обязанности продавать их сразу. Вокруг длинных выходных часто возникает некая турбулентность, поскольку многие по привычке пытаются строить на этом какие-то стратегии, но движение возможно в любую сторону, поскольку стратегии разные.

НБУ в пятницу на рынок выходил, но ничего не купил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились.
В анализе ликвидности происходит что-то странное. Тендер по рефинансу объявлен несостоявшимся, а в соответствующей графе крупная сумма с неправильными знаками. При этом в тендерных сертификатах нули. Можно с большой долей уверенности предположить, что сертификаты попали в графы рефинанса. От этого и будем отталкиваться.
Отток ликвидности в суточные сертификаты и немного в наличность был компенсирован поступлениями из казначейства и с тендерных сертификатов. Суточный рефинанс ожидаемо был стазу погашен, скорее всего это была ошибка в прогнозировании объема платежей клиентов в налоговый период.

В четверг объем МБ увеличился с 500.5 до 540.5. Обороты чистые. Клиентские обороты упали, предложение сохранило весомый перевес над спросом, особенно по оперативным сделкам. Форвардных покупок было много. Удивительно, что рынок сумел компенсировать такой перекос без вмешательства регулятора.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:24

  odessit2007 написав:26.75-26.78/26.84-26.85

покупать "на все" или еще ждать :cry:

По-моему вы уже купили на все по 27.03 и ждёте, так правильно звичит ваше предложение))
По курсу, возвращают НДС экспортёрам, немного работники прилавка(с) конвертируются, после бурной праздничной торговли и это поддавливает межбанк с налички.
Аукцион был провальный по ОВГЗ, всё в купе оказывает давление на гривну, наличка вчера вообще перешла в режим истерики: доллара нет.
Но сегодня всё успокоилось, хутинненапал, можно жить дальше. Ракету зачехлили и увезли в неизвестном направлении.
Но новой порции снижения курса валют не стоит ждать раньше начала нового месяца, всё таки пока объективно мяч на стороне скв.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:33

  odessit2007 написав:26.75-26.78/26.84-26.85

покупать "на все" или еще ждать :cry:


ждать "на все" :)
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Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 25 сер, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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