Додано: Сер 25 сер, 2021 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

25.08.2021.................26,6944

Доллар прибавил чуть больше 2 копеек.



МКГ*............7.2573............7.2270...........-0.42%

Ослабление гривны серьезнее, чем кажется по курсу доллара.



Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. Неспешно выпив кофе, выросли на 2.5 копейки, отскочили на копейку, а незадолго до полудня снова выросли на 1.5 копейки.

В мире доллар пока мы праздновали падал, сегодня с утра немного отскочил, а теперь, кажется, опять смотрит вниз.

Справочный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150, что на 3 копейки выше открытия.

Накопившиеся за длинные выходные поступления на валютный рынок попасть еще не могли - серьезным суммам нужно пройти валютный контроль. Да и нет теперь обязанности продавать их сразу. Вокруг длинных выходных часто возникает некая турбулентность, поскольку многие по привычке пытаются строить на этом какие-то стратегии, но движение возможно в любую сторону, поскольку стратегии разные.



НБУ в пятницу на рынок выходил, но ничего не купил.

Остатки на коррсчетах практически не изменились.

В анализе ликвидности происходит что-то странное. Тендер по рефинансу объявлен несостоявшимся, а в соответствующей графе крупная сумма с неправильными знаками. При этом в тендерных сертификатах нули. Можно с большой долей уверенности предположить, что сертификаты попали в графы рефинанса. От этого и будем отталкиваться.

Отток ликвидности в суточные сертификаты и немного в наличность был компенсирован поступлениями из казначейства и с тендерных сертификатов. Суточный рефинанс ожидаемо был стазу погашен, скорее всего это была ошибка в прогнозировании объема платежей клиентов в налоговый период.



В четверг объем МБ увеличился с 500.5 до 540.5. Обороты чистые. Клиентские обороты упали, предложение сохранило весомый перевес над спросом, особенно по оперативным сделкам. Форвардных покупок было много. Удивительно, что рынок сумел компенсировать такой перекос без вмешательства регулятора.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.