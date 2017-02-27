Он нужен при снятии, чтобы отнести в другое место и сдать. Если я сегодня купил онлайн пачку, когда я ее сниму? Сегодня?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 сер, 2021 07:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 25 сер, 2021 09:25
Какие вести с "полей" на МБ? 26,67
сегодня должно быть двойное предложение валюты на торгах за 2 нерабочих дня (23-24авг)
наличка(банки) : ждут заветного сигнала с МБ
Ты снова тут, ты собран весь —
Ты ждёшь заветного сигнала(Высоцкий)
Одеса окна(7км аналогично) 26,78/26,88
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:29
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Думаю, что цены ЖРС достигли дна
так как снижение (регулирующими органами) производства стали в Китае было с лихвой перекрыто ростом во всем остальном мире.
Это окажет поддержку гривне в долгосрочной перспективе.
Детали на соседней ветке viewtopic.php?p=5285447#p5285447
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:20
1. Это при условии, что у вас только одна пачка и вы играете на все. А если две-десять-двадцать?
2. Кто определил, что последовательность именно такая - купил-сдал. А почему не сдал-купил?
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.08.2021.................26,6944
Доллар прибавил чуть больше 2 копеек.
МКГ*............7.2573............7.2270...........-0.42%
Ослабление гривны серьезнее, чем кажется по курсу доллара.
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. Неспешно выпив кофе, выросли на 2.5 копейки, отскочили на копейку, а незадолго до полудня снова выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар пока мы праздновали падал, сегодня с утра немного отскочил, а теперь, кажется, опять смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150, что на 3 копейки выше открытия.
Накопившиеся за длинные выходные поступления на валютный рынок попасть еще не могли - серьезным суммам нужно пройти валютный контроль. Да и нет теперь обязанности продавать их сразу. Вокруг длинных выходных часто возникает некая турбулентность, поскольку многие по привычке пытаются строить на этом какие-то стратегии, но движение возможно в любую сторону, поскольку стратегии разные.
НБУ в пятницу на рынок выходил, но ничего не купил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились.
В анализе ликвидности происходит что-то странное. Тендер по рефинансу объявлен несостоявшимся, а в соответствующей графе крупная сумма с неправильными знаками. При этом в тендерных сертификатах нули. Можно с большой долей уверенности предположить, что сертификаты попали в графы рефинанса. От этого и будем отталкиваться.
Отток ликвидности в суточные сертификаты и немного в наличность был компенсирован поступлениями из казначейства и с тендерных сертификатов. Суточный рефинанс ожидаемо был стазу погашен, скорее всего это была ошибка в прогнозировании объема платежей клиентов в налоговый период.
В четверг объем МБ увеличился с 500.5 до 540.5. Обороты чистые. Клиентские обороты упали, предложение сохранило весомый перевес над спросом, особенно по оперативным сделкам. Форвардных покупок было много. Удивительно, что рынок сумел компенсировать такой перекос без вмешательства регулятора.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:24
По-моему вы уже купили на все по 27.03 и ждёте, так правильно звичит ваше предложение))
По курсу, возвращают НДС экспортёрам, немного работники прилавка(с) конвертируются, после бурной праздничной торговли и это поддавливает межбанк с налички.
Аукцион был провальный по ОВГЗ, всё в купе оказывает давление на гривну, наличка вчера вообще перешла в режим истерики: доллара нет.
Но сегодня всё успокоилось, хутинненапал, можно жить дальше. Ракету зачехлили и увезли в неизвестном направлении.
Но новой порции снижения курса валют не стоит ждать раньше начала нового месяца, всё таки пока объективно мяч на стороне скв.
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:33
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 25 сер, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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