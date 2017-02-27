Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:45
Национальный банк в период с 16 по 20 августа купил на межбанковском валютном рынке 118 млн долларов, что в 4,7 раза больше, чем неделей ранее.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. НБУ купил 15 млн долларов, используя механизм Matching, и 103 млн долларов по единому курсу. Всего с начала года Национальный банк по единому курсу купил 1 084,8 млн долларов и продал 169,5 млн долларов. С использованием функционала Matching с начала года было куплено 296,3 млн долларов.
vitaliian
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:55
odessit2007 написав:
26.75-26.78/26.84-26.85
покупать "на все" или еще ждать
пока не ясно, +/-5коп
рост курса доллара на 5 коп компенсируется депозитом на текущем за 10 дней,
если пойдем вверх то можно не успеть догонять
жду до конца недели,
потом посмотрю: покупать или ждать
МБ плавно вверх 26,74
prodigy
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:13
odessit2007 написав:
26.75-26.78/26.84-26.85
покупать "на все" или еще ждать
я купил, 40% по 26,75, и по совету Деника, жду дальше... так как точка выхода выше 28, могу себе позволить
edvardd
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:18
edvardd написав: odessit2007 написав:
26.75-26.78/26.84-26.85
покупать "на все" или еще ждать
я купил, 40% по 26,75, и по совету Деника, жду дальше... так как точка выхода выше 28, могу себе позволить
Да что вы так переживаете?
Запомните одно слово: УРОЖАЙ - и повторяйте как мантру
до декабря месяца с гривной на счетах!🤗🤗
Востаннє редагувалось
asti
в Сер 25 сер, 2021 12:20, всього редагувалось 1 раз.
asti
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:20
asti написав: edvardd написав: odessit2007 написав:
26.75-26.78/26.84-26.85
покупать "на все" или еще ждать
я купил, 40% по 26,75, и по совету Деника, жду дальше... так как точка выхода выше 28, могу себе позволить
Да что вы так переживаете?
Запомните одно слово:Урожай и повторяйте как мантру до декабря месяца с гривной на счетах!
А что будет в декабре?
Faceless
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:30
Faceless написав:
]А что будет в декабре?
Новый Год и санки
kluychkooleg
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:49
somilitark написав:
По-моему вы уже купили на все по 27.03 и ждёте, так правильно звичит ваше предложение))
да по 27 тоже покупал и дешевле
приходит же - гривна
и гривна нужна будет в декабре
всем спасибо за ответы и мысли
П.С.
26.80/26.85
odessit2007
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:00
Faceless написав:
А что будет в декабре?
Запрет экспорта зерна из РФ, подорожание украинского экспорта и продуктов питания.
В РФ 3 недели не публиковали оперативные данные по уборке зерновых, сегодгня опубликовали
-
https://latifundist.com/novosti/56429-v ... shlogodnej
Результат на 15% меньше с той же площади в 2020 -
https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1513865
Экстраполируя на 130 млн. прошлогоднего урожая разница будет в 20 млн. т. - что в корне поменяет весь рынок зерна Причерноморья.
Вообщем это в поддержку гривне, но продуктовая инфляция тоже будет ого какая.
Denik
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:03
edvardd написав:
я купил, 40% по 26,75, и по совету Деника, жду дальше... так как точка выхода выше 28, могу себе позволить
Ждать можно в депозите или ОВГЗ (их можно продать если что). Просто ждать - инфляция никуда не делась...
Denik
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