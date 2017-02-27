Гособлигации покупать. В 2018-2019 году я это делал через брокера. Сейчас вроде как есть возможность покупать через Приват24. Гособлигации все таки 11%, а не 5%. Зачем давать банкам зарабатывать обеспечивая им рекордную прибыль?
zРадио написав:Промпроизводство снова замедляется - за 7 месяцев +1,8%, в то время как за полугодие было +2,1%. При этом за 7 месяцев 2020-го падение составило 6,9%, соответственно, динамика 2021/2019 остается резко негативной, -5,2%.
Структура производства без существенных изменений - и добыча, и переработка восстановились на 1,8%. Но важно понимать, что первая в 2020-м потеряла 5,4%, а вторая - 8,1%. Соответственно, добывающая промышленность на сегодня составляет 96,3% от докризисного уровня, а перерабатывающая - 93,6% (машинстроение отдельно - только 87%)...
Это все фигня. Население основных импортеров украинского зерна (Египет, Турция, Индонезия и прочие) растет до 2.2% в год. Это считай ежегодно +2% размытого спроса, и не важно какое будет промпроизводство.
Динамика экспорта продовольствия из Украины из года в год растет.
За 10 лет удвоилось производство (!!!) А экспорт вырос в 3-4 раза (!!!!!)
Еще через 10 лет будут на этой территории собирать 100 млн тонн зерновых, экспорт как минимум вырастет в 5 раз, внутреннее потребление сократится, а цены будут опережать долларовую инфляцию - ведь мировой продовольственный кризис неизбежен с неугомонным ростом населения планеты по 1 млрд человек за 15 лет (!!!).
Поэтому в Украине будут 2 профессии популярны - аграрии и военные наемники, которым будут платить по 10 тысяч долларов в месяц, чтоб одни обрабатывали, а вторые охраняли зерновые поля и водоемы от набегов голодных беженцев.
Продовольствие будет доступно не только лишь всем. Иметь свой дачку-огородик на старости лет - вполне будет must have и то, вопрос с безопасностью будет стоять остро, т.к. арабская молодежь заполонит страну.
Вообще-то все наоборот - население Земли прирастает рекордно-низкими темпами. Ниже в известной истории было только в средневековье во времена бесконечных воин, межусобиц и пандемий
А урожаи - рекордно растут во всем мире, за что спасибо и технологиям, и... барабанная дробь... глобальному потеплению. Особенно, это касается последних двух десятков лет, когда производство существенно опережает демографический прирост
Растениеводство - один из самых низкомаржинальных бизнесов в 2021-м веке. Да что там в 2021-м - уже с 1960-1970-х. Не существует процветающих стран, источником благосостояния которых было бы сырьевое с/х. У нас на 2019-й его доля составляет 16%, а по выходу из коронакризиса выйдем и на все 20%. Производство готовых продуктов питания - еще куда ни шло. Ряду стран удается создать добавленную стоимость на вине, мясном и молочном производствах. Но туда даже при наличии больших денег просто так не залезешь - нужны традиции, рецептуры, сильный маркетинг и дистрибуция, не встречающая протекционистских преград...
zРадио написав:Растениеводство - один из самых низкомаржинальных бизнесов в 2021-м веке. Да что там в 2021-м - уже с 1960-1970-х. Не существует процветающих стран, источником благосостояния которых было бы сырьевое с/х. У нас по состоянию на 2019-й его доля составляет 16%, а по выходу из коронакризиса выйдем и на все 20%. Производство готовых продуктов питания - еще куда ни шло. Ряду стран удается создать добавленную стоимость на вине, мясном и молочном производствах. Но туда даже при наличии больших денег просто так не залезешь - нужны традиции, рецептуры, сильный маркетинг и дистрибуция, не встречающая протекционистских преград...
Вы забываете про один маленький аспект - биотопливо. Тонна нефти по 500 и бензина по 700 - это реально дорого. В США производится более 1 млн. баррелей в день биоэтанола из кукурузы. Напомню, что большая часть спиртзаводов Укрспирта - приватизированы и принят закон о добавлении биоэтанола в бензин.
Доля с/х и АПК (более 50 млрд. долларов) в 2021 в ВВП (до 200 млрд) будет не менее 25%. Свою оценку я приводил: 85 млн. т. зерна х 300 дол/т = 25,5 млрд. 25 млн. т. масличных х 600 дол/т = 15 млрд. + сахара на миллиард + молочки на 5 миллиардов + мяса и колбас на 3 миллиарда
Востаннє редагувалось Denik в Сер 25 сер, 2021 22:22, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:А урожаи - рекордно растут во всем мире, за что спасибо и технологиям, и... барабанная дробь... глобальному потеплению. Особенно, это касается последних двух десятков лет, когда производство существенно опережает демографический прирост
Барабанная дробь!.. Урожаи рекордно растут не там где растет население. Так что импорту в Египет ничего не урожает, наоборот, +2.2% рост населения в год, голодных ртов хоть отбавляй.