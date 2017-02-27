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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8174817581768177>
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:16

  Denik написав:
  edvardd написав:я купил, 40% по 26,75, и по совету Деника, жду дальше... так как точка выхода выше 28, могу себе позволить

Ждать можно в депозите или ОВГЗ (их можно продать если что). Просто ждать - инфляция никуда не делась...

жду на мобильных по 5%
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:32

  edvardd написав:жду на мобильных по 5%


а что делать? :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:07

  edvardd написав:жду на мобильных по 5%
некоторые 8,5 % дают
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:11

  vitaliian написав:
  edvardd написав:жду на мобильных по 5%
некоторые 8,5 % дают

Разрывные?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:а что делать?

Гособлигации покупать. В 2018-2019 году я это делал через брокера. Сейчас вроде как есть возможность покупать через Приват24. Гособлигации все таки 11%, а не 5%. Зачем давать банкам зарабатывать обеспечивая им рекордную прибыль?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:50

  zРадио написав:Промпроизводство снова замедляется - за 7 месяцев +1,8%, в то время как за полугодие было +2,1%. При этом за 7 месяцев 2020-го падение составило 6,9%, соответственно, динамика 2021/2019 остается резко негативной, -5,2%.

Структура производства без существенных изменений - и добыча, и переработка восстановились на 1,8%. Но важно понимать, что первая в 2020-м потеряла 5,4%, а вторая - 8,1%. Соответственно, добывающая промышленность на сегодня составляет 96,3% от докризисного уровня, а перерабатывающая - 93,6% (машинстроение отдельно - только 87%)...

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/08/103.pdf


Это все фигня. Население основных импортеров украинского зерна (Египет, Турция, Индонезия и прочие) растет до 2.2% в год. Это считай ежегодно +2% размытого спроса, и не важно какое будет промпроизводство.

Динамика экспорта продовольствия из Украины из года в год растет.

За 10 лет удвоилось производство (!!!)
А экспорт вырос в 3-4 раза (!!!!!)

Зображення

Еще через 10 лет будут на этой территории собирать 100 млн тонн зерновых, экспорт как минимум вырастет в 5 раз, внутреннее потребление сократится, а цены будут опережать долларовую инфляцию - ведь мировой продовольственный кризис неизбежен с неугомонным ростом населения планеты по 1 млрд человек за 15 лет (!!!).

Поэтому в Украине будут 2 профессии популярны - аграрии и военные наемники, которым будут платить по 10 тысяч долларов в месяц, чтоб одни обрабатывали, а вторые охраняли зерновые поля и водоемы от набегов голодных беженцев.

Продовольствие будет доступно не только лишь всем. Иметь свой дачку-огородик на старости лет - вполне будет must have и то, вопрос с безопасностью будет стоять остро, т.к. арабская молодежь заполонит страну.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:42

  vitaliian написав:
  edvardd написав:жду на мобильных по 5%
некоторые 8,5 % дают


Если речь о грязных, то держу на текущих (на картах) под 15% и 10%. 5% чистыми в запасе.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:52

Zebra

Вообще-то все наоборот - население Земли прирастает рекордно-низкими темпами. Ниже в известной истории было только в средневековье во времена бесконечных воин, межусобиц и пандемий

Зображення

А урожаи - рекордно растут во всем мире, за что спасибо и технологиям, и... барабанная дробь... глобальному потеплению. Особенно, это касается последних двух десятков лет, когда производство существенно опережает демографический прирост

Зображення

Растениеводство - один из самых низкомаржинальных бизнесов в 2021-м веке. Да что там в 2021-м - уже с 1960-1970-х. Не существует процветающих стран, источником благосостояния которых было бы сырьевое с/х. У нас на 2019-й его доля составляет 16%, а по выходу из коронакризиса выйдем и на все 20%. Производство готовых продуктов питания - еще куда ни шло. Ряду стран удается создать добавленную стоимость на вине, мясном и молочном производствах. Но туда даже при наличии больших денег просто так не залезешь - нужны традиции, рецептуры, сильный маркетинг и дистрибуция, не встречающая протекционистских преград...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Растениеводство - один из самых низкомаржинальных бизнесов в 2021-м веке. Да что там в 2021-м - уже с 1960-1970-х. Не существует процветающих стран, источником благосостояния которых было бы сырьевое с/х. У нас по состоянию на 2019-й его доля составляет 16%, а по выходу из коронакризиса выйдем и на все 20%. Производство готовых продуктов питания - еще куда ни шло. Ряду стран удается создать добавленную стоимость на вине, мясном и молочном производствах. Но туда даже при наличии больших денег просто так не залезешь - нужны традиции, рецептуры, сильный маркетинг и дистрибуция, не встречающая протекционистских преград...

Вы забываете про один маленький аспект - биотопливо. Тонна нефти по 500 и бензина по 700 - это реально дорого.
В США производится более 1 млн. баррелей в день биоэтанола из кукурузы. Напомню, что большая часть спиртзаводов Укрспирта - приватизированы и принят закон о добавлении биоэтанола в бензин.

Доля с/х и АПК (более 50 млрд. долларов) в 2021 в ВВП (до 200 млрд) будет не менее 25%.
Свою оценку я приводил:
85 млн. т. зерна х 300 дол/т = 25,5 млрд.
25 млн. т. масличных х 600 дол/т = 15 млрд.
+ сахара на миллиард
+ молочки на 5 миллиардов
+ мяса и колбас на 3 миллиарда
Востаннє редагувалось Denik в Сер 25 сер, 2021 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:13

  zРадио написав:А урожаи - рекордно растут во всем мире, за что спасибо и технологиям, и... барабанная дробь... глобальному потеплению. Особенно, это касается последних двух десятков лет, когда производство существенно опережает демографический прирост


Барабанная дробь!.. Урожаи рекордно растут не там где растет население. Так что импорту в Египет ничего не урожает, наоборот, +2.2% рост населения в год, голодных ртов хоть отбавляй.
Zebra
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