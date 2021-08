Додано: Сер 25 сер, 2021 22:45

Denik написав: Агротехнологии - это не самое простое Агротехнологии - это не самое простое

Denik написав: Не не ровном месте урожайность в 2 раза превысила совковую, а за счет применения сложных технологий. Комбайн - сложный роботизированный комплекс. Не не ровном месте урожайность в 2 раза превысила совковую, а за счет применения сложных технологий. Комбайн - сложный роботизированный комплекс.

Агротехнологии в 3-м десятилетии 21-го века - это вертикальные сити-фермы и генная модификация культур, стойких к причудам погоды и всем известным паразитамНе на ровном, естественно. Но эти технологии мы импортируем. Местами - даже посевной материал.А вообще забавно, конечно, сегодня читать о "находке" золотой жилы в полях. Наивно полагал, что точки роста радикально другие. Вот для примера 25 трендов, которые по мнению Forbes предопределят 2020-е. Что называется, внимательно ищите сельское хозяйство, потому что промпроизводство - это для дураков...1. Artificial intelligence (AI) and machine learning.2. The Internet of Things (IoT).3. Wearables and augmented humans.4. Big Data and augmented analytics.5. Intelligent spaces and smart places.6. Blockchains and distributed ledgers.7. Cloud and edge computing.8. Digitally extended realities.9. Digital twins.10. Natural language processing.11. Voice interfaces and chatbots.12. Computer vision and facial recognition.13. Robots and cobots.14. Autonomous vehicles.15. 5G.16. Genomics and gene editing.17. Machine co-creativity and augmented design.18. Digital platforms.19. Drones and unmanned aerial vehicles.20. Cybersecurity and resilience.21. Quantum computing.22. Robotic process automation.23. Mass personalization and micro-moments.24. 3D and 4D printing and additive manufacturing.25. Nanotechnology and materials science.