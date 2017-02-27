RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8175817681778178>
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так шо началась осень?
начинаем брать разгон по +5 коп в день?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4880
З нами з: 21.04.11
Подякував: 691 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:17

  Denik написав:
  zРадио написав:Растениеводство - один из самых низкомаржинальных бизнесов в 2021-м веке. Да что там в 2021-м - уже с 1960-1970-х. Не существует процветающих стран, источником благосостояния которых было бы сырьевое с/х. У нас по состоянию на 2019-й его доля составляет 16%, а по выходу из коронакризиса выйдем и на все 20%. Производство готовых продуктов питания - еще куда ни шло. Ряду стран удается создать добавленную стоимость на вине, мясном и молочном производствах. Но туда даже при наличии больших денег просто так не залезешь - нужны традиции, рецептуры, сильный маркетинг и дистрибуция, не встречающая протекционистских преград...

Вы забываете про один маленький аспект - биотопливо. Тонна нефти по 500 и бензина по 700 - это реально дорого.
В США производится более 1 млн. баррелей в день биоэтанола из кукурузы. Напомню, что большая часть спиртзаводов Укрспирта - приватизированы и принят закон о добавлении биоэтанола в бензин.


Так и знал, что вы напишете :) Я не забывал, я просто не склонен переоценивать это как фактор влияния. Концепции "биоэтанол как топливо" два десятка лет, она УЖЕ учтена в мировом энергетическом и продовольственном балансе - повышение нашей урожайности будет дисконтироваться повышением мировой.

Единственный действенный на сегодня способ рыночной экспансии - это технологии! Необязательно промышленные, можно информационные, и/или финансовые. Но полеводство - точно мимо, высокую добавленную стоимость на нем не создать...

  Zebra написав:
Барабанная дробь!.. Урожаи рекордно растут не там где растет население. Так что импорту в Египет ничего не урожает, наоборот, +2.2% рост населения в год, голодных ртов хоть отбавляй.


Посмотри цены на зерновые в разных населенных точках мира. Удивишься их "одинаковостью"
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10922
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 5323 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Единственный действенный на сегодня способ рыночной экспансии - это технологии! Необязательно промышленные, можно информационные, и/или финансовые. Но полеводство - точно мимо, высокую добавленную стоимость на нем не создать...

Агротехнологии - это не самое простое. Агрономам необходимо очень многое знать и учитывать. Не не ровном месте урожайность в 2 раза превысила совковую, а за счет применения сложных технологий.
Комбайн - сложный роботизированный комплекс.
  zРадио написав:Так и знал, что вы напишете Я не забывал, я просто не склонен переоценивать это как фактор влияния. Концепции "биоэтанол как топливо" два десятка лет, она УЖЕ учтена в мировом энергетическом и продовольственном балансе - повышение нашей урожайности будет дисконтироваться повышением мировой.

В США производство биоэтанола растет примерно тем же темпом что и урожайность в Украине.
Denik
 
Повідомлень: 734
З нами з: 23.02.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 407 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:38

uaprofi
Типа того
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 344
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:39

  uaprofi написав:так шо началась осень?
начинаем брать разгон по +5 коп в день?


+5 коп - это еще не разгон, а дыхание рынка.
И крупные обменки, в отличие от банков, не сдвинулись еще с 20 числа ни на йоту.
В результате пропал гэп между продажей в банках и покупкой в обменках.
Пока больше похоже на боковик.
Не удивлюсь, если снова вниз пойдет.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 30.12.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:45

  Denik написав:Агротехнологии - это не самое простое


Агротехнологии в 3-м десятилетии 21-го века - это вертикальные сити-фермы и генная модификация культур, стойких к причудам погоды и всем известным паразитам

  Denik написав:Не не ровном месте урожайность в 2 раза превысила совковую, а за счет применения сложных технологий. Комбайн - сложный роботизированный комплекс.


Не на ровном, естественно. Но эти технологии мы импортируем. Местами - даже посевной материал.

А вообще забавно, конечно, сегодня читать о "находке" золотой жилы в полях. Наивно полагал, что точки роста радикально другие. Вот для примера 25 трендов, которые по мнению Forbes предопределят 2020-е. Что называется, внимательно ищите сельское хозяйство, потому что промпроизводство - это для дураков...

1. Artificial intelligence (AI) and machine learning.
2. The Internet of Things (IoT).
3. Wearables and augmented humans.
4. Big Data and augmented analytics.
5. Intelligent spaces and smart places.
6. Blockchains and distributed ledgers.
7. Cloud and edge computing.
8. Digitally extended realities.
9. Digital twins.
10. Natural language processing.
11. Voice interfaces and chatbots.
12. Computer vision and facial recognition.
13. Robots and cobots.
14. Autonomous vehicles.
15. 5G.
16. Genomics and gene editing.
17. Machine co-creativity and augmented design.
18. Digital platforms.
19. Drones and unmanned aerial vehicles.
20. Cybersecurity and resilience.
21. Quantum computing.
22. Robotic process automation.
23. Mass personalization and micro-moments.
24. 3D and 4D printing and additive manufacturing.
25. Nanotechnology and materials science.

https://www.forbes.com/sites/bernardmar ... xt-decade/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10922
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 5323 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 00:25

  75stasstas75 написав:uaprofi
Типа того

26,5 - 25 вже не на часі? Спасти рядового фермера - урожай уже не квотирован для отправки в США?
Прораб
 
Повідомлень: 150
З нами з: 02.03.19
Подякував: 189 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 01:13

  Прораб написав:
  75stasstas75 написав:uaprofi
Типа того

26,5 - 25 вже не на часі? Спасти рядового фермера - урожай уже не квотирован для отправки в США?


я вроде как не прогнозировал такие уровни.
а шо до фермеров - то думаю осталось малость потерпеть.
там как курс долл пойдёт вверх, то и цена на зерновые пойдёт вниз.
и когда она (цена на зерно) пойдёт вниз - то получем такой себе мультипликатор роста (курса доллара)
а то многие расслабили булки)
осталось чуть подождать.

З.Ы.
и воопше не понимаю этой радости когда в структуре экспорта постоянно растёт доля с/х
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4880
З нами з: 21.04.11
Подякував: 691 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 01:35

  uaprofi написав:
я вроде как не прогнозировал такие уровни.

Ничего особистого. Типа риторического опуса.
Уровни шли от с/x-ков.
Прораб
 
Повідомлень: 150
З нами з: 02.03.19
Подякував: 189 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:29

Bank of Korea Hikes Rate With Debt Risk Seen Bigger Than Delta

(Bloomberg) -- South Korea became the first major Asian economy to raise interest rates Thursday, with more hikes in the pipeline as its central bank indicated that financial risks pose a bigger threat to the economy than the latest virus outbreak.

Governor Lee Ju-yeol said the quarter-percentage-point hike to 0.75% still left rates in an accommodative position that supports the economy. He added that the current delta wave is having less of a negative impact on growth as consumers adjusted behavior to the new normal of the pandemic.

Policy adjustments over the coming months would be gradual, with the timing of the next move taking into account Covid-19 developments, financial imbalances and moves by other central banks including the Federal Reserve, he said.

Нарешті хтось в світі з розвинутих країна показав, шо має болз і підняв ставку.
Жоріку-додіку буде важче нам всім внаглу брехати...
change_pm
 
Повідомлень: 4315
З нами з: 03.02.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8175817681778178>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 766, 767, 768
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7671 5443849
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 08:16
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 101, 102, 103
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1024 1545062
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 14:23
wild2006
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2703, 2704, 2705
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27040 7045785
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 10:48
bred

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33868)
26.08.2021 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.