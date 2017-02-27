так шо началась осень?
начинаем брать разгон по +5 коп в день?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 сер, 2021 22:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так шо началась осень?
начинаем брать разгон по +5 коп в день?
Додано: Сер 25 сер, 2021 22:17
Так и знал, что вы напишете Я не забывал, я просто не склонен переоценивать это как фактор влияния. Концепции "биоэтанол как топливо" два десятка лет, она УЖЕ учтена в мировом энергетическом и продовольственном балансе - повышение нашей урожайности будет дисконтироваться повышением мировой.
Единственный действенный на сегодня способ рыночной экспансии - это технологии! Необязательно промышленные, можно информационные, и/или финансовые. Но полеводство - точно мимо, высокую добавленную стоимость на нем не создать...
Посмотри цены на зерновые в разных населенных точках мира. Удивишься их "одинаковостью"
Додано: Сер 25 сер, 2021 22:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Агротехнологии - это не самое простое. Агрономам необходимо очень многое знать и учитывать. Не не ровном месте урожайность в 2 раза превысила совковую, а за счет применения сложных технологий.
Комбайн - сложный роботизированный комплекс.
В США производство биоэтанола растет примерно тем же темпом что и урожайность в Украине.
Додано: Сер 25 сер, 2021 22:39
+5 коп - это еще не разгон, а дыхание рынка.
И крупные обменки, в отличие от банков, не сдвинулись еще с 20 числа ни на йоту.
В результате пропал гэп между продажей в банках и покупкой в обменках.
Пока больше похоже на боковик.
Не удивлюсь, если снова вниз пойдет.
Додано: Сер 25 сер, 2021 22:45
Агротехнологии в 3-м десятилетии 21-го века - это вертикальные сити-фермы и генная модификация культур, стойких к причудам погоды и всем известным паразитам
Не на ровном, естественно. Но эти технологии мы импортируем. Местами - даже посевной материал.
А вообще забавно, конечно, сегодня читать о "находке" золотой жилы в полях. Наивно полагал, что точки роста радикально другие. Вот для примера 25 трендов, которые по мнению Forbes предопределят 2020-е. Что называется, внимательно ищите сельское хозяйство, потому что промпроизводство - это для дураков...
1. Artificial intelligence (AI) and machine learning.
2. The Internet of Things (IoT).
3. Wearables and augmented humans.
4. Big Data and augmented analytics.
5. Intelligent spaces and smart places.
6. Blockchains and distributed ledgers.
7. Cloud and edge computing.
8. Digitally extended realities.
9. Digital twins.
10. Natural language processing.
11. Voice interfaces and chatbots.
12. Computer vision and facial recognition.
13. Robots and cobots.
14. Autonomous vehicles.
15. 5G.
16. Genomics and gene editing.
17. Machine co-creativity and augmented design.
18. Digital platforms.
19. Drones and unmanned aerial vehicles.
20. Cybersecurity and resilience.
21. Quantum computing.
22. Robotic process automation.
23. Mass personalization and micro-moments.
24. 3D and 4D printing and additive manufacturing.
25. Nanotechnology and materials science.
Додано: Чет 26 сер, 2021 00:25
Додано: Чет 26 сер, 2021 01:13
я вроде как не прогнозировал такие уровни.
а шо до фермеров - то думаю осталось малость потерпеть.
там как курс долл пойдёт вверх, то и цена на зерновые пойдёт вниз.
и когда она (цена на зерно) пойдёт вниз - то получем такой себе мультипликатор роста (курса доллара)
а то многие расслабили булки)
осталось чуть подождать.
З.Ы.
и воопше не понимаю этой радости когда в структуре экспорта постоянно растёт доля с/х
Додано: Чет 26 сер, 2021 01:35
Додано: Чет 26 сер, 2021 07:29
Нарешті хтось в світі з розвинутих країна показав, шо має болз і підняв ставку.
Жоріку-додіку буде важче нам всім внаглу брехати...
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