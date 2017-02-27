Zebra написав:

zРадио написав: Промпроизводство снова замедляется - за 7 месяцев +1,8%, в то время как за полугодие было +2,1%. При этом за 7 месяцев 2020-го падение составило 6,9%, соответственно, динамика 2021/2019 остается резко негативной, -5,2%.



Структура производства без существенных изменений - и добыча, и переработка восстановились на 1,8%. Но важно понимать, что первая в 2020-м потеряла 5,4%, а вторая - 8,1%. Соответственно, добывающая промышленность на сегодня составляет 96,3% от докризисного уровня, а перерабатывающая - 93,6% (машинстроение отдельно - только 87%)...



http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/08/103.pdf Промпроизводство снова замедляется - за 7 месяцев +1,8%, в то время как за полугодие было +2,1%. При этом за 7 месяцев 2020-го падение составило 6,9%, соответственно, динамика 2021/2019 остается резко негативной, -5,2%.Структура производства без существенных изменений - и добыча, и переработка восстановились на 1,8%. Но важно понимать, что первая в 2020-м потеряла 5,4%, а вторая - 8,1%. Соответственно, добывающая промышленность на сегодня составляет 96,3% от докризисного уровня, а перерабатывающая - 93,6% (машинстроение отдельно - только 87%)...

арабская молодежь заполонит страну

Это все фигня. Население основных импортеров украинского зерна (Египет, Турция, Индонезия и прочие) растет до 2.2% в год. Это считай ежегодно +2% размытого спроса, и не важно какое будет промпроизводство.Динамика экспорта продовольствия из Украины из года в год растет.За 10 лет удвоилось производство (!!!)А экспорт вырос в 3-4 раза (!!!!!)Еще через 10 лет будут на этой территории собирать 100 млн тонн зерновых, экспорт как минимум вырастет в 5 раз, внутреннее потребление сократится, а цены будут опережать долларовую инфляцию - ведь мировой продовольственный кризис неизбежен с неугомонным ростом населения планеты по(!!!).Поэтому в Украине будут 2 профессии популярны - аграрии и военные наемники, которым будут платить по 10 тысяч долларов в месяц, чтоб одни обрабатывали, а вторые охраняли зерновые поля и водоемы от набегов голодных беженцев.Продовольствие будет доступно не только лишь всем. Иметь свой дачку-огородик на старости лет - вполне будет must have и то, вопрос с безопасностью будет стоять остро, т.к.