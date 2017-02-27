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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8175817681778178
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:32

  uaprofi написав:и воопше не понимаю этой радости когда в структуре экспорта постоянно растёт доля с/х

За ось це плюсанув!!! 8)
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:34

  zРадио написав:
  Denik написав:Агротехнологии - это не самое простое


Агротехнологии в 3-м десятилетии 21-го века - это вертикальные сити-фермы и генная модификация культур, стойких к причудам погоды и всем известным паразитам

  Denik написав:Не не ровном месте урожайность в 2 раза превысила совковую, а за счет применения сложных технологий. Комбайн - сложный роботизированный комплекс.


Не на ровном, естественно. Но эти технологии мы импортируем. Местами - даже посевной материал.

А вообще забавно, конечно, сегодня читать о "находке" золотой жилы в полях. Наивно полагал, что точки роста радикально другие. Вот для примера 25 трендов, которые по мнению Forbes предопределят 2020-е. Что называется, внимательно ищите сельское хозяйство, потому что промпроизводство - это для дураков...

1. Artificial intelligence (AI) and machine learning.
2. The Internet of Things (IoT).
3. Wearables and augmented humans.
4. Big Data and augmented analytics.
5. Intelligent spaces and smart places.
6. Blockchains and distributed ledgers.
7. Cloud and edge computing.
8. Digitally extended realities.
9. Digital twins.
10. Natural language processing.
11. Voice interfaces and chatbots.
12. Computer vision and facial recognition.
13. Robots and cobots.
14. Autonomous vehicles.
15. 5G.
16. Genomics and gene editing.
17. Machine co-creativity and augmented design.
18. Digital platforms.
19. Drones and unmanned aerial vehicles.
20. Cybersecurity and resilience.
21. Quantum computing.
22. Robotic process automation.
23. Mass personalization and micro-moments.
24. 3D and 4D printing and additive manufacturing.
25. Nanotechnology and materials science.

https://www.forbes.com/sites/bernardmar ... xt-decade/

Ой, а я як виходив з під"їзду в Кийові, так і бачив транспаранти (на дронах - АН дрони)- наймемо діджітал, АЙ, Квантум і так далі зі списку.

А в полях, коли над ненькоє летиш на літаку АН - так там і комбайни космічні, і сіті-ферми, і інше ДНК :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:и воопше не понимаю этой радости когда в структуре экспорта постоянно растёт доля с/х

Радости нет. Есть объективная реальность.
  zРадио написав:Вот для примера 25 трендов, которые по мнению Forbes предопределят 2020-е. Что называется, внимательно ищите сельское хозяйство, потому что промпроизводство - это для дураков...

1. Artificial intelligence (AI) and machine learning.
2. The Internet of Things (IoT).
...

Ит как вещь в себе - это только операционные системы и надстройка над ними - виртуализация, контейнеризация и облака.
Все остальное ИТ - это применение к какой-то сфере экономики или человеческой жизни.

По-моему Green Deal будет определять гораздо больше, чем перечисленное выше, поскольку он фактически прибьет мировую торговлю энергоносителями и децентрализует производство энергии от круных компаний типа Saudi Aramco, Роснефть, Шелл, Шеврон к гораздо более мелким производителям.

Представьте мир, где цена газа, нефти, бензина не будет влиять ни на что. Валюта не будет нужна для экспорта энергоносителей. Шантаж Газпрома просто исчезнет.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:10

  Denik написав:
  prodigy написав:а что делать?

Гособлигации покупать. В 2018-2019 году я это делал через брокера. Сейчас вроде как есть возможность покупать через Приват24. Гособлигации все таки 11%, а не 5%. Зачем давать банкам зарабатывать обеспечивая им рекордную прибыль?


ОВГЗ есть в портфолио , сейчас не тот курс для входа в облигации(входил по 28,40)

треба предбати доллар і почекати росту курса 27,6(мин) і вище
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:15

  Zebra написав:
  zРадио написав:Промпроизводство снова замедляется - за 7 месяцев +1,8%, в то время как за полугодие было +2,1%. При этом за 7 месяцев 2020-го падение составило 6,9%, соответственно, динамика 2021/2019 остается резко негативной, -5,2%.

Структура производства без существенных изменений - и добыча, и переработка восстановились на 1,8%. Но важно понимать, что первая в 2020-м потеряла 5,4%, а вторая - 8,1%. Соответственно, добывающая промышленность на сегодня составляет 96,3% от докризисного уровня, а перерабатывающая - 93,6% (машинстроение отдельно - только 87%)...

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/08/103.pdf


Это все фигня. Население основных импортеров украинского зерна (Египет, Турция, Индонезия и прочие) растет до 2.2% в год. Это считай ежегодно +2% размытого спроса, и не важно какое будет промпроизводство.

Динамика экспорта продовольствия из Украины из года в год растет.

За 10 лет удвоилось производство (!!!)
А экспорт вырос в 3-4 раза (!!!!!)

Зображення

Еще через 10 лет будут на этой территории собирать 100 млн тонн зерновых, экспорт как минимум вырастет в 5 раз, внутреннее потребление сократится, а цены будут опережать долларовую инфляцию - ведь мировой продовольственный кризис неизбежен с неугомонным ростом населения планеты по 1 млрд человек за 15 лет (!!!).

Поэтому в Украине будут 2 профессии популярны - аграрии и военные наемники, которым будут платить по 10 тысяч долларов в месяц, чтоб одни обрабатывали, а вторые охраняли зерновые поля и водоемы от набегов голодных беженцев.

Продовольствие будет доступно не только лишь всем. Иметь свой дачку-огородик на старости лет - вполне будет must have и то, вопрос с безопасностью будет стоять остро, т.к.
арабская молодежь заполонит страну
.


1 млрд за 11-12 лет

уже...арабы заполнили Буковель, каждый день по 3-4 автобуса

по курсу...согласен на боковик :mrgreen:
но нек-е банчики подняли на 2коп
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:18

  uaprofi написав:так шо началась осень?
начинаем брать разгон по +5 коп в день?



начинай, бери каждый день порциями по 5-10% от всего
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