Мої вітання! Спостерігаю. Ніяких дій не роблю. Ні економічних ні політичних (поки що) чинників для суттєвого росту не має. Зате інфляція реальна. І вона цього разу не тільки гривнева. Вищий курс вигідний Мінфіну, Експортерам, Державі. Тому як тільки є хоч найменша можливість, щоб долар виріс, ніхто цьому не заважає. Готівка вже давно не ньюзмейкер на нашому МБ. Заробляти на коливаннях 10-15 коп. зараз стало дуже важко. Ймовірність заробити наближається до 50%/50%. Висновок - краще витратити час на щось інше. Я вже одного разу міняв долар на гривню по 24 (привіт somilitark, він памятає). В результаті половину із того, що тоді здав по 24, відкупив по 27.0 Дохідність перешого року в гривні була 18%, цього року 10%. 24,0*1,145 (за минулий рік чистими)*1,04(за пів цього року чистими в гривні)=28,57 - це курс беззбитковості. Якщо порахувати альтернативну вартість доларового депозиту, то звичайно вийде менше. Але ФАКТ! той маневр не був збитковий. І для цього потрібно, щоб пройшло 1,5 роки. Резюме. "Ринок дихає" (с) і це добре.
Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ? Не просто так запитую А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли.... Зараз пошукаю)) А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа
GDV29 написав:Папахивает "зрадой" со стороны НБУ и экспортеров. Что мешает им негласно "договориться" не продавать доллар пока, тем самым создать исусственно избыточный спрос и поднять курс вверх (и НБУ/Минфин в шоколаде (освоят 2,7 млрд доллара от МВФ) и экспортерам будет выше курс на продажу валютной выручки)...и таможенные платежи (доходы в гос бюджет) будут выше, и...и...и...так далее
Начнем с того, что осваивать доллары МВФ нет никакой необходимости - уйдут в сентябре на погашение долгов. Договориться обычно мешают конфликты интересов. Даже двоим договориться бывает тяжело, а в количествах способных повлиять на рынок это совсем нереально. Еще более нереальной выглядит негласность при количестве сторон более одной
Если серьезно, договоренности и не нужны. Даже пытаясь быть оригинальными, люди действуют достаточно стереотипно. Например, нынешний рост можно попытаться объяснить психологией игроков. Многие ждали поступления увеличенной порции валюты после затяжных выходных. Вполне логично приурочить к этому события покупку валюты. В результате желающих приобщиться к дележу излишком оказалось слишком много, и это создало избыточный спрос. Пару раз так обжегшись, люди откажутся от этой затеи, эффект от известного события окажется ожидаемым, а в следующий раз снова найдутся желающие на нем сыграть.
Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ? Не просто так запитую А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли.... Зараз пошукаю)) А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа
Ой+ написав:Разом із тим у Нацбанку очікують врожай зернових у поточному році на рівні 77 млн тонн, проти 65 млн тонн у 2020-муі та 75 млн тонн у 2019 році. А ось за оцінками Альфа-Банку, у 2021 році очікується історичний рекорд врожаю зернових в обсязі 78–79 млн тонн: комбінація рекордного врожаю та високих цін збільшить виручку від експорту зерна до рекордних $12 млрд на тлі погіршення оцінок врожаю пшениці в інших країнах Північної півкулі. https://mind.ua/publications/20230352-c ... ovini-roku
Это фуфло уже полное. Ранние зерновые - 45 млн.т (43,6 уже собрано), прогноз по кукурузе от USDA - 39 млн. т. Итого 45+39 = 84 млн. т. - минимум. Внутреннее потребление - 20. Экспорт - от 64 млн. т. Экспортная цена - 300 и фиг она опуститься из-за угрозы остановки экспорта зерна из РФ. Экспортная выручка 64х300 = 19,2 млрд долларов, а не 12.
Ой+ написав:По газу - 4 млрд. кубіків у приватних інвесторів, плюс велика частина технологічного газу, який не піднімуть.
Сибарит написав:Начнем с того, что осваивать доллары МВФ нет никакой необходимости - уйдут в сентябре на погашение долгов. Договориться обычно мешают конфликты интересов. Даже двоим договориться бывает тяжело, а в количествах способных повлиять на рынок это совсем нереально. Еще более нереальной выглядит негласность при количестве сторон более одной
Если серьезно, договоренности и не нужны. Даже пытаясь быть оригинальными, люди действуют достаточно стереотипно. Например, нынешний рост можно попытаться объяснить психологией игроков. Многие ждали поступления увеличенной порции валюты после затяжных выходных. Вполне логично приурочить к этому события покупку валюты. В результате желающих приобщиться к дележу излишком оказалось слишком много, и это создало избыточный спрос. Пару раз так обжегшись, люди откажутся от этой затеи, эффект от известного события окажется ожидаемым, а в следующий раз снова найдутся желающие на нем сыграть.
Спасибо за развернутый комментарий. "Освоить"- я имел в виду перекинуть "с одного своего кармана в другой". Имеется в виду НБУ или Минфин (если на счет НБУ поступило от МВФ 2,7 млрд дол) продает Минфину через схему/что-то/ценные бумаги и т.д. Тем самым 2,7 млрд доллара "продаются" за гривну-для выполнения расходной части бюджета, а с "другого кармана"- гасят валютный внешний гос. долг в будущем
GDV29 написав:"Освоить"- я имел в виду перекинуть "с одного своего кармана в другой". Имеется в виду НБУ или Минфин (если на счет НБУ поступило от МВФ 2,7 млрд дол) продает Минфину через схему/что-то/ценные бумаги и т.д. Тем самым 2,7 млрд доллара "продаются" за гривну-для выполнения расходной части бюджета, а с "другого кармана"- гасят валютный внешний гос. долг в будущем
У Вас какой-то карман-ксерокс получился По этой схеме получается, что валюта все равно пойдет на выплату долгов, а для бюджета будет эмитирована гривна в соответствующем объеме. Зачем эта лишняя завязка? Методы финансирования бюджета за счет эмиссии известны, сейчас в них особой необходимости нет. Облигации минфина НБУ уже очень давно не покупает ни напрямую, ни опосредованно.
Насколько я понимаю технологию, не доллары поступили на счет НБУ, а права требования поступили на счет Украины в МВФ. По условиям этого транша, правительство имеет право использовать его на свое усмотрение для поддержки штанов. Ничего никуда не надо перекидывать. И кстати, валютные средства правительства учитываются в резервах.
Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ? Не просто так запитую А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли.... Зараз пошукаю)) А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа
Я покупал по 27.68. Помню, что в этот момент в другом банке олнлайн было 27.67, но у меня нет там счетов. Меньше курс на наличке не помню. Потом сдал по 26.80 и откупил по 26.70. А сейчас думаю перестать страдать этой фигней и заняться другим. Но не уверен, что получится. Сила воли нужна и здоровый пофигизм.