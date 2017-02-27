Додано: Чет 26 сер, 2021 13:05

GDV29 написав: Папахивает "зрадой" со стороны НБУ и экспортеров. Что мешает им негласно "договориться" не продавать доллар пока, тем самым создать исусственно избыточный спрос и поднять курс вверх (и НБУ/Минфин в шоколаде (освоят 2,7 млрд доллара от МВФ) и экспортерам будет выше курс на продажу валютной выручки)...и таможенные платежи (доходы в гос бюджет) будут выше, и...и...и...так далее Папахивает "зрадой"со стороны НБУ и экспортеров. Что мешает им негласно "договориться" не продавать доллар пока, тем самым создать исусственно избыточный спрос и поднять курс вверх (и НБУ/Минфин в шоколаде (освоят 2,7 млрд доллара от МВФ) и экспортерам будет выше курс на продажу валютной выручки)...и таможенные платежи (доходы в гос бюджет) будут выше, и...и...и...так далее

Начнем с того, что осваивать доллары МВФ нет никакой необходимости - уйдут в сентябре на погашение долгов.Договориться обычно мешают конфликты интересов. Даже двоим договориться бывает тяжело, а в количествах способных повлиять на рынок это совсем нереально.Еще более нереальной выглядит негласность при количестве сторон более однойЕсли серьезно, договоренности и не нужны. Даже пытаясь быть оригинальными, люди действуют достаточно стереотипно. Например, нынешний рост можно попытаться объяснить психологией игроков. Многие ждали поступления увеличенной порции валюты после затяжных выходных. Вполне логично приурочить к этому события покупку валюты. В результате желающих приобщиться к дележу излишком оказалось слишком много, и это создало избыточный спрос. Пару раз так обжегшись, люди откажутся от этой затеи, эффект от известного события окажется ожидаемым, а в следующий раз снова найдутся желающие на нем сыграть.