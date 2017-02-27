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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 81808181818281838184>
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мої вітання!
Спостерігаю. Ніяких дій не роблю. Ні економічних ні політичних (поки що) чинників для суттєвого росту не має. Зате інфляція реальна. І вона цього разу не тільки гривнева.
Вищий курс вигідний Мінфіну, Експортерам, Державі. Тому як тільки є хоч найменша можливість, щоб долар виріс, ніхто цьому не заважає. Готівка вже давно не ньюзмейкер на нашому МБ.
Заробляти на коливаннях 10-15 коп. зараз стало дуже важко. Ймовірність заробити наближається до 50%/50%. Висновок - краще витратити час на щось інше.
Я вже одного разу міняв долар на гривню по 24 (привіт somilitark, він памятає).
В результаті половину із того, що тоді здав по 24, відкупив по 27.0
Дохідність перешого року в гривні була 18%, цього року 10%. 24,0*1,145 (за минулий рік чистими)*1,04(за пів цього року чистими в гривні)=28,57 - це курс беззбитковості. Якщо порахувати альтернативну вартість доларового депозиту, то звичайно вийде менше.
Але ФАКТ! той маневр не був збитковий. І для цього потрібно, щоб пройшло 1,5 роки.
Резюме. "Ринок дихає" (с) і це добре.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:45

  Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ?
Не просто так запитую ;)
А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли....
Зараз пошукаю))
А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа ;)

https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/nbu/
min курс НБУ 26,65грн/дол - 17 и 19 августа 2021г. (2 раза)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:03

  Успіх написав:
  asti написав:
  fin написав:Все. Дело сделал, гуляй смело. Затарился по 27, на все. Как и планировал осенью прошлого года. Как гора с плеч. Тем более, что зимой увидим минимум 29-30.
а если в августе 26,5 будет...?

...буде швидше, і буде 26,6 - думаю, що далеко від цих цифер "літнє дно" не втікне.
Так само, як взимку будемо крутитись біля 28.
Хоча, і помацяти 29, можливість буде висока. ;)

Знайшов!!!
Валютный рынок в контексте ДС

Ще 14го червня я дав свій прогноз!!!
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:05

  GDV29 написав:Папахивает "зрадой" :mrgreen: со стороны НБУ и экспортеров. Что мешает им негласно "договориться" не продавать доллар пока, тем самым создать исусственно избыточный спрос и поднять курс вверх (и НБУ/Минфин в шоколаде (освоят 2,7 млрд доллара от МВФ) и экспортерам будет выше курс на продажу валютной выручки)...и таможенные платежи (доходы в гос бюджет) будут выше, и...и...и...так далее

Начнем с того, что осваивать доллары МВФ нет никакой необходимости - уйдут в сентябре на погашение долгов.
Договориться обычно мешают конфликты интересов. Даже двоим договориться бывает тяжело, а в количествах способных повлиять на рынок это совсем нереально.
Еще более нереальной выглядит негласность при количестве сторон более одной :)

Если серьезно, договоренности и не нужны. Даже пытаясь быть оригинальными, люди действуют достаточно стереотипно. Например, нынешний рост можно попытаться объяснить психологией игроков. Многие ждали поступления увеличенной порции валюты после затяжных выходных. Вполне логично приурочить к этому события покупку валюты. В результате желающих приобщиться к дележу излишком оказалось слишком много, и это создало избыточный спрос. Пару раз так обжегшись, люди откажутся от этой затеи, эффект от известного события окажется ожидаемым, а в следующий раз снова найдутся желающие на нем сыграть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:08

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  GDV29 написав:
  Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ?
Не просто так запитую ;)
А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли....
Зараз пошукаю))
А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа ;)

https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/nbu/
min курс НБУ 26,65грн/дол - 17 и 19 августа 2021г. (2 раза)

Валютный рынок в контексте ДС
Хоч ще не кінець літа...
- але, хіба я не красава по прогнозу на літо ;) :D

Вставка фото щось барахлить - тому так:
https://ibb.co/w4McQFP

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 26 сер, 2021 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:10

  Ой+ написав:Разом із тим у Нацбанку очікують врожай зернових у поточному році на рівні 77 млн тонн, проти 65 млн тонн у 2020-муі та 75 млн тонн у 2019 році. А ось за оцінками Альфа-Банку, у 2021 році очікується історичний рекорд врожаю зернових в обсязі 78–79 млн тонн: комбінація рекордного врожаю та високих цін збільшить виручку від експорту зерна до рекордних $12 млрд на тлі погіршення оцінок врожаю пшениці в інших країнах Північної півкулі. https://mind.ua/publications/20230352-c ... ovini-roku

Это фуфло уже полное. Ранние зерновые - 45 млн.т (43,6 уже собрано), прогноз по кукурузе от USDA - 39 млн. т. Итого 45+39 = 84 млн. т. - минимум. Внутреннее потребление - 20. Экспорт - от 64 млн. т. Экспортная цена - 300 и фиг она опуститься из-за угрозы остановки экспорта зерна из РФ.
Экспортная выручка 64х300 = 19,2 млрд долларов, а не 12.
  Ой+ написав:По газу - 4 млрд. кубіків у приватних інвесторів, плюс велика частина технологічного газу, який не піднімуть.

А хіба завершився сезон закачування?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:15

  Сибарит написав:Начнем с того, что осваивать доллары МВФ нет никакой необходимости - уйдут в сентябре на погашение долгов.
Договориться обычно мешают конфликты интересов. Даже двоим договориться бывает тяжело, а в количествах способных повлиять на рынок это совсем нереально.
Еще более нереальной выглядит негласность при количестве сторон более одной :)

Если серьезно, договоренности и не нужны. Даже пытаясь быть оригинальными, люди действуют достаточно стереотипно. Например, нынешний рост можно попытаться объяснить психологией игроков. Многие ждали поступления увеличенной порции валюты после затяжных выходных. Вполне логично приурочить к этому события покупку валюты. В результате желающих приобщиться к дележу излишком оказалось слишком много, и это создало избыточный спрос. Пару раз так обжегшись, люди откажутся от этой затеи, эффект от известного события окажется ожидаемым, а в следующий раз снова найдутся желающие на нем сыграть.

Спасибо за развернутый комментарий. "Освоить"- я имел в виду перекинуть "с одного своего кармана в другой". Имеется в виду НБУ или Минфин (если на счет НБУ поступило от МВФ 2,7 млрд дол) продает Минфину через схему/что-то/ценные бумаги и т.д. Тем самым 2,7 млрд доллара "продаются" за гривну-для выполнения расходной части бюджета, а с "другого кармана"- гасят валютный внешний гос. долг в будущем
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:31

  Denik написав:
  Ой+ написав:По газу - 4 млрд. кубіків у приватних інвесторів, плюс велика частина технологічного газу, який не піднімуть.

А хіба завершився сезон закачування?


За 4 міс. накопичили 2,5 млрд., що дає 12,7 саме нафтогазівського газу, або 42,6% від можливого проти 24,7 млрд. та 80,9% роком раніше на цю дату. З жовтня запаси почнуть зменшуватись. https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.n ... &Expand=3&
Транзит -22 %
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 26 сер, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:"Освоить"- я имел в виду перекинуть "с одного своего кармана в другой". Имеется в виду НБУ или Минфин (если на счет НБУ поступило от МВФ 2,7 млрд дол) продает Минфину через схему/что-то/ценные бумаги и т.д. Тем самым 2,7 млрд доллара "продаются" за гривну-для выполнения расходной части бюджета, а с "другого кармана"- гасят валютный внешний гос. долг в будущем

У Вас какой-то карман-ксерокс получился :)
По этой схеме получается, что валюта все равно пойдет на выплату долгов, а для бюджета будет эмитирована гривна в соответствующем объеме. Зачем эта лишняя завязка? Методы финансирования бюджета за счет эмиссии известны, сейчас в них особой необходимости нет. Облигации минфина НБУ уже очень давно не покупает ни напрямую, ни опосредованно.

Насколько я понимаю технологию, не доллары поступили на счет НБУ, а права требования поступили на счет Украины в МВФ. По условиям этого транша, правительство имеет право использовать его на свое усмотрение для поддержки штанов. Ничего никуда не надо перекидывать.
И кстати, валютные средства правительства учитываются в резервах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:57

  Успіх написав:То який був цього літа мінімальний курс НБУ?
Не просто так запитую ;)
А хочу витягнути з архіву свій прогноз, якщо його не потерли....
Зараз пошукаю))
А ви, тим часом, підшукайте мені мінімальний курс цього літа ;)



Я покупал по 27.68. Помню, что в этот момент в другом банке олнлайн было 27.67, но у меня нет там счетов. Меньше курс на наличке не помню. Потом сдал по 26.80 и откупил по 26.70. А сейчас думаю перестать страдать этой фигней и заняться другим. Но не уверен, что получится. Сила воли нужна и здоровый пофигизм.
kluychkooleg
 
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