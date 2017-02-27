Додано: Чет 26 сер, 2021 15:00

Со свежей грн. с депозита пока ничего не делал, банально не было времени. Но текущее движение логичное. Для тех кто не в курсе, фактор 20 числа в августе наступает 19 (последний срок уплаты налогов за 2 квартал). Рост может усилится если аграрии будут уверены что завтра будет только дороже и начнут зажимать валюту. Имхо у остальных крупных участников рынка нет такой маржинальности чтобы играться в курс. В 2019 году Метинвест чтобы не продавать доллар по 24-25, придумывал для своих поставщиков факторинг через ПУМБ, причем чем дольше не платил Метинвест, тем большие расходы в банке несли поставщики)). Скольких смогли уломать не знаю, но это к тому что даже Метинвест не мог просто взять и зажать валютную выручку.

Еще раз про достаточность запасов газа. Честно скажу уже лет 12 не имею с газом дел, но есть такой момент, мало иметь гипотетические запасы, надо иметь минимальное давление в трубе 1,4 атмосферы чтобы газовое оборудование работало. Вот во время первых газовых войн такое давление в трубе создавалось либо при наличии притока из рашки, либо при тотальном отключении промышленных объектов. Имхо не для того СП2 строился чтобы мы с вами зиму легко переносили. И есть еще ГПА, в двухтысячные их планировали перевести с газа на э/э, но сделано это или нет, я не в курсе, если не сделано, это будет дополнительной проблемой.

За день ближайший банк поднял продажу на 10 копеек..