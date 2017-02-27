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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8181818281838184>
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:26

  prodigy написав:
  GDV29 написав:Вообщем Вы тоже
теперь склоняетесь, что дно уже прошли
... (по Межбанку 26,65)?!
Мне немного легче (запас времени есть 1 день по сравнению с курсом на наличке) (мне оплата в гривнах (наличка в гривнах на руках) расрочки недвиги по курсу НБУ). Сегодня могу до конца операциооного банковского дня оплатить по действующего курсу НБУ 26,7074. Уже завтра известно что курс НБУ будет около 26,77грн/дол. Вопрос ждать еще присадки курса - или ну его в баню...?! :D


не знаю как будет дальше, но если брать последние 10 дней-то да
МБ 26,8025 (уже отстаю на 50долл)

закон Мерфи

как только откупаешься курс идет вниз, так было 9 из 10
и только 1 раз -курс пошел вверх (я порадовался своей интуиции, но спустя месяц курс снова пошел вниз и дно было гораздо ниже, чем я откупил)

вам решать

"От добра-добра не ищут" :D Большие сомнения терзают меня,что НБУ/экспортеры и т.д. дадут курсу просесть ниже 26,50грн/дол.
"Не выдержала душа поэта"- сегодня "фиксанулся" через платеж в гривне по курсу НБУ 26,707грн/дол по расрочке за недвигу(к большому сожалению "не верю" что будет ниже 26,50грн/дол или намного ниже в тек. году)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А нал по чем?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О це вже ракэта.
Я не вгадав щодо зниження курсу.
Вибачте, кого ненароком ввiв в оману.
Бiльше 10 копiйок за день це вже вiдчутно.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Я не вгадав щодо зниження курсу.
Вибачте, кого ненароком ввiв в оману.




Скажу ещё и тут, чтобы предостеречь:

Юнекс очень плохо отдает валюту. Только по наличию в кассе. Заказать тоже нельзя. Пришлось горячую линию подключать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................26.08.2021...........27.08.2021
дата розрахунку.................25.08.2021............26.08.2021
Євро....................................31,3438.................31,5121...+0.54%
Долар США.........................26,7074.................26,7744...+0.25%
После полудня доллар прибавил еще почти копейку.

Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки и еще немного постояли. После этого уверенно пошли вверх и за час выросли на 4 копейки, после чего надолго уравновесились.
В мире доллар размашисто колеблется на уровне немного ниже среднего вчерашнего.
Справочный курс встретили котировками 26.7700 - 26.7900, что на 4.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились на копейку и сразу же выросли на 3.5, после чего наступил период обеденной стабильности. После обеда рост продолжился, хоть и стал менее интенсивным. За 50 минут выросли на 2 копейки, после чего снова уравновесились. К 15-30 прибавили еще полкопейки. Похоже, что после 13 активность была уже невысокой.
В мире доллар по-прежнему колеблется размашисто, проявляя легкую склонность к снижению.
Официальный курс встретили котировками 26.8200 - 26.8400. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.3860 (-5) -61
2019 - 25.0629 (+2) +171

2018 - 27.8532 (-3)
2017 - 25.5456 (+9)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто подскажет, в стольном граде Киеве тоже за "старые" (до 2009 г) доллары комиссию берут при приеме? Сегодня сдавал, так в 2-х обменках вообще не стали брать, мол то пятна, то плесень, хотя на глаз нифига там нет, сдал меняле со скидкой 50 грн на 100 USD/
DM76
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:00

Со свежей грн. с депозита пока ничего не делал, банально не было времени. Но текущее движение логичное. Для тех кто не в курсе, фактор 20 числа в августе наступает 19 (последний срок уплаты налогов за 2 квартал). Рост может усилится если аграрии будут уверены что завтра будет только дороже и начнут зажимать валюту. Имхо у остальных крупных участников рынка нет такой маржинальности чтобы играться в курс. В 2019 году Метинвест чтобы не продавать доллар по 24-25, придумывал для своих поставщиков факторинг через ПУМБ, причем чем дольше не платил Метинвест, тем большие расходы в банке несли поставщики)). Скольких смогли уломать не знаю, но это к тому что даже Метинвест не мог просто взять и зажать валютную выручку.
Еще раз про достаточность запасов газа. Честно скажу уже лет 12 не имею с газом дел, но есть такой момент, мало иметь гипотетические запасы, надо иметь минимальное давление в трубе 1,4 атмосферы чтобы газовое оборудование работало. Вот во время первых газовых войн такое давление в трубе создавалось либо при наличии притока из рашки, либо при тотальном отключении промышленных объектов. Имхо не для того СП2 строился чтобы мы с вами зиму легко переносили. И есть еще ГПА, в двухтысячные их планировали перевести с газа на э/э, но сделано это или нет, я не в курсе, если не сделано, это будет дополнительной проблемой.
За день ближайший банк поднял продажу на 10 копеек..
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:00

DM76 , в терминал бегемота не пробовали вскормить?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:03

  Hotab написав:DM76 , в терминал бегемота не пробовали вскормить?
Не пробовал, не уверен что в наших краях такие есть) г. Лисичанск.
DM76
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:05

  DM76 написав:Кто подскажет, в стольном граде Киеве тоже за "старые" (до 2009 г) доллары комиссию берут при приеме? Сегодня сдавал, так в 2-х обменках вообще не стали брать, мол то пятна, то плесень, хотя на глаз нифига там нет, сдал меняле со скидкой 50 грн на 100 USD/

такие купюры хорошо влезают в зеленый терминал пополнения валютного счета в привате :)
VoK
 
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