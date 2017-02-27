... (по Межбанку 26,65)?! Мне немного легче (запас времени есть 1 день по сравнению с курсом на наличке) (мне оплата в гривнах (наличка в гривнах на руках) расрочки недвиги по курсу НБУ). Сегодня могу до конца операциооного банковского дня оплатить по действующего курсу НБУ 26,7074. Уже завтра известно что курс НБУ будет около 26,77грн/дол. Вопрос ждать еще присадки курса - или ну его в баню...?!
не знаю как будет дальше, но если брать последние 10 дней-то да МБ 26,8025 (уже отстаю на 50долл)
закон Мерфи
как только откупаешься курс идет вниз, так было 9 из 10 и только 1 раз -курс пошел вверх (я порадовался своей интуиции, но спустя месяц курс снова пошел вниз и дно было гораздо ниже, чем я откупил)
вам решать
"От добра-добра не ищут" Большие сомнения терзают меня,что НБУ/экспортеры и т.д. дадут курсу просесть ниже 26,50грн/дол. "Не выдержала душа поэта"- сегодня "фиксанулся" через платеж в гривне по курсу НБУ 26,707грн/дол по расрочке за недвигу(к большому сожалению "не верю" что будет ниже 26,50грн/дол или намного ниже в тек. году)
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................26.08.2021...........27.08.2021 дата розрахунку.................25.08.2021............26.08.2021 Євро....................................31,3438.................31,5121...+0.54% Долар США.........................26,7074.................26,7744...+0.25% После полудня доллар прибавил еще почти копейку.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки и еще немного постояли. После этого уверенно пошли вверх и за час выросли на 4 копейки, после чего надолго уравновесились. В мире доллар размашисто колеблется на уровне немного ниже среднего вчерашнего. Справочный курс встретили котировками 26.7700 - 26.7900, что на 4.5 копейки выше открытия. После 12 опустились на копейку и сразу же выросли на 3.5, после чего наступил период обеденной стабильности. После обеда рост продолжился, хоть и стал менее интенсивным. За 50 минут выросли на 2 копейки, после чего снова уравновесились. К 15-30 прибавили еще полкопейки. Похоже, что после 13 активность была уже невысокой. В мире доллар по-прежнему колеблется размашисто, проявляя легкую склонность к снижению. Официальный курс встретили котировками 26.8200 - 26.8400. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.3860 (-5) -61 2019 - 25.0629 (+2) +171
Кто подскажет, в стольном граде Киеве тоже за "старые" (до 2009 г) доллары комиссию берут при приеме? Сегодня сдавал, так в 2-х обменках вообще не стали брать, мол то пятна, то плесень, хотя на глаз нифига там нет, сдал меняле со скидкой 50 грн на 100 USD/
Со свежей грн. с депозита пока ничего не делал, банально не было времени. Но текущее движение логичное. Для тех кто не в курсе, фактор 20 числа в августе наступает 19 (последний срок уплаты налогов за 2 квартал). Рост может усилится если аграрии будут уверены что завтра будет только дороже и начнут зажимать валюту. Имхо у остальных крупных участников рынка нет такой маржинальности чтобы играться в курс. В 2019 году Метинвест чтобы не продавать доллар по 24-25, придумывал для своих поставщиков факторинг через ПУМБ, причем чем дольше не платил Метинвест, тем большие расходы в банке несли поставщики)). Скольких смогли уломать не знаю, но это к тому что даже Метинвест не мог просто взять и зажать валютную выручку. Еще раз про достаточность запасов газа. Честно скажу уже лет 12 не имею с газом дел, но есть такой момент, мало иметь гипотетические запасы, надо иметь минимальное давление в трубе 1,4 атмосферы чтобы газовое оборудование работало. Вот во время первых газовых войн такое давление в трубе создавалось либо при наличии притока из рашки, либо при тотальном отключении промышленных объектов. Имхо не для того СП2 строился чтобы мы с вами зиму легко переносили. И есть еще ГПА, в двухтысячные их планировали перевести с газа на э/э, но сделано это или нет, я не в курсе, если не сделано, это будет дополнительной проблемой. За день ближайший банк поднял продажу на 10 копеек..
DM76 написав:Кто подскажет, в стольном граде Киеве тоже за "старые" (до 2009 г) доллары комиссию берут при приеме? Сегодня сдавал, так в 2-х обменках вообще не стали брать, мол то пятна, то плесень, хотя на глаз нифига там нет, сдал меняле со скидкой 50 грн на 100 USD/
такие купюры хорошо влезают в зеленый терминал пополнения валютного счета в привате