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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 сер, 2021 15:06
DM76 написав: Hotab написав:DM76
, в терминал бегемота не пробовали вскормить?
Не пробовал, не уверен что в наших краях такие есть) г. Лисичанск.
В областных центрах точно есть. Тогда мб Марик или Крам.
Я бы пожлобился 50 грн на бумажке подарить.
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Hotab
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:14
Hotab написав:
Скажу ещё и тут, чтобы предостеречь:
Юнекс очень плохо отдает валюту. Только по наличию в кассе. Заказать тоже нельзя. Пришлось горячую линию подключать.
Юнекс всегда такми был. Всегда была проблема доллары у них забрать. Стремный банк. В ТАСе проще, но с весны у них в Харькове нет новых долларов, а раньше 5000 без проблем. Но сейчас хоть не рваные.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:16
Hotab
26,85 на прием курс сегодня был в Лисичанске, кому интересно)
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DM76
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:16
DM76 написав:
Кто подскажет, в стольном граде Киеве тоже за "старые" (до 2009 г) доллары комиссию берут при приеме? Сегодня сдавал, так в 2-х обменках вообще не стали брать, мол то пятна, то плесень, хотя на глаз нифига там нет, сдал меняле со скидкой 50 грн на 100 USD/
купите УФ фонарь для проверки купюр. Чтобы пятна видеть, которые глазом не видно.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:16
неужели Михаил Кухар был прав и это разворот ?
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yama
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