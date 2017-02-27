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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8181818281838184
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:06

  DM76 написав:
  Hotab написав:DM76 , в терминал бегемота не пробовали вскормить?
Не пробовал, не уверен что в наших краях такие есть) г. Лисичанск.

В областных центрах точно есть. Тогда мб Марик или Крам.
Я бы пожлобился 50 грн на бумажке подарить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:14

  Hotab написав:
Скажу ещё и тут, чтобы предостеречь:

Юнекс очень плохо отдает валюту. Только по наличию в кассе. Заказать тоже нельзя. Пришлось горячую линию подключать.


Юнекс всегда такми был. Всегда была проблема доллары у них забрать. Стремный банк. В ТАСе проще, но с весны у них в Харькове нет новых долларов, а раньше 5000 без проблем. Но сейчас хоть не рваные.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:16

Hotab
26,85 на прием курс сегодня был в Лисичанске, кому интересно)
DM76
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:16

  DM76 написав:Кто подскажет, в стольном граде Киеве тоже за "старые" (до 2009 г) доллары комиссию берут при приеме? Сегодня сдавал, так в 2-х обменках вообще не стали брать, мол то пятна, то плесень, хотя на глаз нифига там нет, сдал меняле со скидкой 50 грн на 100 USD/


купите УФ фонарь для проверки купюр. Чтобы пятна видеть, которые глазом не видно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

неужели Михаил Кухар был прав и это разворот ?
yama
 
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